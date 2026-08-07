Így birkózik meg a 92 éves Bodrogi Gyula a kánikulával

A héten ismét visszatért a hőkupola Magyarországra, így a mostani és a jövő héten is ismét meg kell küzdenie a magyar embereknek a nagy meleggel. Erre csak plusz tényező a vízhiány, illetve az energiaválság. Mindenki megpróbálja megtalálni a módszereket, amivel sikeresen túléli ezt az időszakot. Bodrogi Gyula és Horváth Éva is elmesélték, hogy őket nem annyira érinti meg a nagy meleg.

Bodrogi Gyula párja oldalán mesélte el, hogy szerencsére mindketten nagyon jól viselik a hőséget (Fotó: MW Bulvár)

Bodrogi Gyula nem riad meg a nagy melegtől

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész jelenleg 92 éves, így sok rajongója aggódik érte ebben a nagy hőségben. Bodrogi Gyula azonban szokásos humorával kezeli ezt a helyzetet.

Nem kell semmit bírni rajta. Légkondi megy, amikor pedig úgy érzem, hogy fázok, akkor mindig azt mondom, hogy valami meleget kérek most. Akkor nem kell más, csak egy kis ablakot kinyitni és rövid időn belül azt mondom, hogy jobb volt az előbb

– jegyezte meg a legendás színész a TV2 Aktív kamerái előtt.