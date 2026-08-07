Így birkózik meg a 92 éves Bodrogi Gyula a kánikulával

A héten ismét visszatért a hőkupola Magyarországra, így a mostani és a jövő héten is ismét meg kell küzdenie a magyar embereknek a nagy meleggel. Erre csak plusz tényező a vízhiány, illetve az energiaválság. Mindenki megpróbálja megtalálni a módszereket, amivel sikeresen túléli ezt az időszakot. Bodrogi Gyula és Horváth Éva is elmesélték, hogy őket nem annyira érinti meg a nagy meleg.
Bodrogi Gyula nem riad meg a nagy melegtől
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész jelenleg 92 éves, így sok rajongója aggódik érte ebben a nagy hőségben. Bodrogi Gyula azonban szokásos humorával kezeli ezt a helyzetet.
Nem kell semmit bírni rajta. Légkondi megy, amikor pedig úgy érzem, hogy fázok, akkor mindig azt mondom, hogy valami meleget kérek most. Akkor nem kell más, csak egy kis ablakot kinyitni és rövid időn belül azt mondom, hogy jobb volt az előbb
– jegyezte meg a legendás színész a TV2 Aktív kamerái előtt.
A Nemzeti Színésze és párja, Angéla nagyon jól viselik a hőséget és Bodrogi Gyula elmondása szerint a mostani idő leginkább az afrikai vadászkönyvekre emlékezteti őt, amiket korábban olvasott.
Horváth Éva nem tartja extrémnek a mostani meleget
Nekem ez annyira nem meleg. Furcsán hangzik, mivel nyilván meleg van, de ha ehhez hozzádobunk egy páratartalmat, na az elviselhetetlen. Az elmúlt időszakban, amikor Balin voltunk, ebből akadt bőven, tehát majdnem minden nap ugyanúgy nézett ki
– mesélte az Aktívnak a szépségkirálynő.
Horváth Éva nyilatkozata is jól mutatja, hogy ami a magyar embereknek megviselő hőségnek számít, az máshol minden nap előfordul. Így tehát a modellt sem kell félteni, mivel volt ideje alkalmazkodni a hasonló meleghez.
A nagy hőség idején sokan a strandokra próbálnak menekülni a meleg elől, ám a két sztár inkább az otthon kényelmét választja búvóhelynek.