Brad Pitt hét év után újra iszik: „Visszaestem”

Brad Pitt őszintén vallott egy nehéz időszakáról. A színész hét évig teljesen kerülte az alkoholt, most azonban ismét iszik. Állítása szerint már tudja, hol kell meghúznia a határt, és igyekszik kordában tartani a fogyasztását – írja a TMZ.

Brad Pitt amerikai színész

Fotó: Thomas Samson / AFP

Brad Pitt újra fogyaszt alkoholt

Az Oscar-díjas színész az Esquire-nek adott interjúban árulta el, hogy hét év józanság után ismét inni kezdett.

Hét évig józan voltam. Aztán visszaestem

– mondta, hozzátéve, hogy most már sokkal megfontoltabban fogyaszt alkoholt.

Pitt szerint néhány pohár bor még belefér, a mértéktelenség azonban továbbra sem tesz jót neki.

Elismerte, hogy miután újra inni kezdett, néhányszor túlságosan magabiztos lett, és hamar rá kellett jönnie, hol kell meghúznia a határt.

Fájó titkot őriz a családjáról

A színész korábban arról is beszélt, hogy Bradley Cooper sokat segített neki abban, hogy letegye az italt.

Angelina Jolie-val való szakítása után több mint egy évig járt az Anonim Alkoholisták összejöveteleire.

Az interjúban egy sokkal nehezebb korszakáról is vallott. Pitt felidézte azt az időt, amikor a lelki fájdalom annyira elviselhetetlennek tűnt számára, hogy megértette, miért láthatja valaki a halált megváltásnak. Azt azonban egyértelművé tette, hogy soha nem akart véget vetni az életének, és a túlélési ösztöne győzedelmeskedett. Amikor az újságíró arról kérdezte, hogy a történtek összefüggésben állnak-e a gyerekeivel, a színész elzárkózott a részletektől.

Családi ügy. Maradjunk ennyiben

– hárította el a kérdést.

Az elmúlt éveket összefoglalva úgy fogalmazott: „Ez nem könnyű” – még akkor sem, ha az ember úgy érzi, „megütötte a főnyereményt”.

Arról is írtunk, hogy az Oscar-díjas színész négy éve van együtt a párjával. A bennfentes szerint mostanra Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata nem is lehetne szilárdabb, a házasság azonban szóba sem jöhet.