„Örökké hiányozni fogsz” – szörnyű autóbalesetben meghalt a Star Wars és a Bridgerton család 26 éves zsenije

Mély megrendüléssel búcsúznak attól a sminkestől és fodrásztól, aki olyan produkciókban dolgozott, mint A korona, a Bridgerton család és a Barbie, miután életét vesztette egy két autó ütközésével járó közlekedési balesetben.

Meghalt A korona, a Bridgerton család és a Barbie haj- és sminkmestere, Ava Gillies Fotó: Instagram.com/bridgertonnetflix/

A 26 éves Ava Gillies, A korona, A Bridgerton család és a Barbie haj- és sminkes csapatának tagja autóbalesetben életét vesztette.

A fiatal szakember több sikerprodukción is dolgozott, köztük az Andor, Az akolitus, a Halál a Níluson és a Wonder Woman 1984 című alkotásokon.

Családja, valamint egykori iskolája megható üzenetben búcsúzott a tehetséges haj- és sminkmestertől.

Meghalt A korona, a Bridgerton család és a Barbie haj- és sminkmestere, Ava Gillies

A 26 éves Ava Gillies július 29-én hajnali 1:30 körül vezette fehér Volkswagen Polóját az észak-yorkshire-i Wrelton közelében, amikor egy vele szemből érkező fekete Audi A4-es összeütközött az autójával.

A fiatal fodrászt és sminkest a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. Az Audi A4-ben utazó öt embert sérülésekkel kórházba szállították, de a hatóságok szerint egyikük állapota sem életveszélyes.

Gillies családja szívszorító közleményben búcsúzott „gyönyörű lányuktól, testvérüktől és unokájuktól”, aki olyan ismert produkciókban dolgozott, mint A Bridgerton család, a Barbie és A korona.

„Ava, örökké hiányozni fogsz nekünk – a humorod, a bájad, a szépséged, a bátor és határozott személyiséged, a számtalan tehetséged, valamint az a kiválóság, amellyel a filmes és televíziós haj- és sminkes szakmában dolgoztál.”

A hozzátartozók elmondták, rendkívül büszkék voltak Ava eredményeire, többek között arra is, hogy a BAFTA Connect program tagja lett, valamint a filmekben és televíziós produkciókban végzett haj- és sminkmesteri munkájára.

A közlemény így folytatódik:

„Minden egyes nappal egyre világosabbá válik számunkra, hogy nemcsak a családja szerette őt, hanem rengeteg barátja és az a közösség is, amelyben felnőtt. Nagy vigaszt jelent számunkra az a rengeteg együttérző üzenet, képeslap és levél, amelyet a filmiparban dolgozóktól kaptunk. Szeretetük és tiszteletük Ava tehetsége iránt sokat jelent nekünk.”

Ava Gillies a York College hallgatója volt, majd a londoni Delamar Academy of Make-up and Hair intézményben tanult tovább, ahol 2018-ban szerzett képesítést. Az akadémia elvégzése után a filmipar több nagy költségvetésű produkciójában is dolgozott.