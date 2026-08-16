Kitálalt Britney Spears: tönkretette az arcát a botox

Britney Spears egy új, az Instagramon megosztott videóban azt mondta, hogy saját kezébe veszi a bőrápolását. A 44 éves popsztár, aki korábban elárulta, hogy elrontották botox-kezelését, megosztotta kedvenc termékeit 41,7 millió követőjével.

Britney Spears ismét hangot adott a botox iránti ellenszenvének. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Britney Spears ismét hangot adott a botox iránti ellenszenvének

Spears több luxusterméket is bemutatott a videóban, amelyek közül legalább egyet az arcára kent. Egy arany arcmasszírozót is használt a nyakán és a homlokán is.

Utálok orvoshoz járni… Az a rohadt botox teljesen elrontotta az arcomat! Most már megtaláltam a saját kütyüimet! Dr. Spears! Mi van, ha valójában haladó szinten vagyok, lol

- írta a képaláírásban.

Napokkal ezelőtt a popsztár őszintén megosztotta, hogy egy botox-baleset hetekig érintette a bal szemét. Állítása szerint egy orvos annyit fecskendezett az anyagból a bal szeme környékére, hogy megereszkedett. A helyzetet kínosnak nevezte, és azt mondta, hogy a szeme éppen most, 4 hét után kezdett megemelkedni és újra normális lenni.

Spears ezután figyelmeztette a kozmetikai injekciókat fontolgató rajongókat: „Lányok, nagyon óvatosnak kell lennetek, ha ezekhez az emberekhez és ezekhez az orvosokhoz mentek botoxért. Tényleg nagyon el tudják rontani az arcotokat.”

Legyetek óvatosak ezekkel az emberekkel. Megpróbálják megváltoztatni az arcotokat, és nagyon el tudják rontani a dolgokat. Vigyázzatok a testetekre, mert az a tiétek, és ti rendelkeztek felette. Ennyi

- hangsúlyozta az énekesnő.

Ez nem az első alkalom, hogy Spears hangot adott a szépészeti injekció iránti ellenszenvének. 2023-ban online jelentette ki közönségének, hogy végzett a botoxszal. Akkor elmagyarázta, hogy egy nemrégiben végzett beavatkozás után úgy nézett ki, mintha megverték volna: fekete és kék zúzódásokról számolt be, és azt mondta, hogy két hétig nyilvánosan mutatkozni sem mert - írta a Daily Mail.