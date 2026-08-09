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Bruce Willis

Férjhez ment Bruce Willis és Demi Moore legkisebb lánya

9 órája
Olvasási idő: 4 perc
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2024 decemberében jegyezte el a szerelme Tallulah Willist. Bruce Willis és volt felesége, Demie Moore legkisebb lánya augusztus 8-án, szombaton kötötte össze az életét Justin Acee-vel.
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Bruce WillisTallulah WillisDemi Mooreesküvő

Nemrég érkezett a hír, hogy férjhez ment Tallulah Willis. Bruce Willis és Demi Moore lánya augusztus 8-án, szombaton kötött házasságot a zenész Justin Acee-vel az idahói Sun Valley-ben - írja a People.

REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Tallulah Willis at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Férjhez ment Tallulah Willis, Bruce Willis lánya /  Fotó: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Férjhez ment Tallulah Willis, Bruce Willis lánya

A művész és divattervező Tallulah Demi Moore és Bruce Willis három közös lánya közül a legfiatalabb, Rumer Willis és Scout Willis mellett, aki még 2024 december 23-án jelentette be az eljegyzését Acee-vel egy romantikus fotó kíséretében az Instagramon, amelyen az eljegyzési gyűrűjét is megmutatta. A hír megosztását követően csakhamar elözönlötték a kommentszekciót a jókívánságok: többek közt Tallulah nővérei és az édesanyja is kifejezte, mennyire örülnek a pár boldogságának.

A legszebb szerelem, amit valaha láttam kiteljesedni. Mindkettőtöket nagyon szeretlek. Justin, olyan szerencsés vagyok, hogy a testvéremnek nevezhetlek... 

- írta a 37 éves Rumer, míg Demi Moore így fogalmazott:

Egy karácsonyi eljegyzés. Gratulálunk, szeretünk titeket!

Tallulah egyébként időnként enged némi betekintést a párkapcsolatába: többek közt azt is elárulta, hogyan nyújtott neki vigaszt Acee, mialatt az édesapja súlyos betegséggel küzd. A Die Hard sztárjánál ugyanis 2022 márciusában diagnosztizáltak afáziát, majd kevesebb mint egy évvel később frontotemporális demenciát. Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis azóta egy alapítványt hozott létre, amely a frontotemporális demencia kutatását és a gondozók támogatását segíti.

 

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