Férjhez ment Bruce Willis és Demi Moore legkisebb lánya

Nemrég érkezett a hír, hogy férjhez ment Tallulah Willis. Bruce Willis és Demi Moore lánya augusztus 8-án, szombaton kötött házasságot a zenész Justin Acee-vel az idahói Sun Valley-ben - írja a People.

Férjhez ment Tallulah Willis, Bruce Willis lánya / Fotó: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Férjhez ment Tallulah Willis, Bruce Willis lánya

A művész és divattervező Tallulah Demi Moore és Bruce Willis három közös lánya közül a legfiatalabb, Rumer Willis és Scout Willis mellett, aki még 2024 december 23-án jelentette be az eljegyzését Acee-vel egy romantikus fotó kíséretében az Instagramon, amelyen az eljegyzési gyűrűjét is megmutatta. A hír megosztását követően csakhamar elözönlötték a kommentszekciót a jókívánságok: többek közt Tallulah nővérei és az édesanyja is kifejezte, mennyire örülnek a pár boldogságának.

A legszebb szerelem, amit valaha láttam kiteljesedni. Mindkettőtöket nagyon szeretlek. Justin, olyan szerencsés vagyok, hogy a testvéremnek nevezhetlek...

- írta a 37 éves Rumer, míg Demi Moore így fogalmazott:

Egy karácsonyi eljegyzés. Gratulálunk, szeretünk titeket!

Tallulah egyébként időnként enged némi betekintést a párkapcsolatába: többek közt azt is elárulta, hogyan nyújtott neki vigaszt Acee, mialatt az édesapja súlyos betegséggel küzd. A Die Hard sztárjánál ugyanis 2022 márciusában diagnosztizáltak afáziát, majd kevesebb mint egy évvel később frontotemporális demenciát. Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis azóta egy alapítványt hozott létre, amely a frontotemporális demencia kutatását és a gondozók támogatását segíti.