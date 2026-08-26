Húsz éve buliztunk az utolsó Budapest Parádén: Ilyen volt a legendás nyárzáró buli

Pontosan húsz éve, hogy véget ért egy korszak: 2006. augusztus 26-án utoljára dübörögtek végig a kamionok az Andrássy úton, ezzel pedig lezárult a Budapest Parádé hatéves története. A berlini Love Parade mintájára megszervezett utcai fesztivál a 2000-es évek egyik legnagyobb hazai bulieseménye volt, amelyre évről évre százezrek özönlöttek a fővárosba.

Minden évben óriási tömeget vonzott a Budapest Parádé (Fotó: Mediaworks)

A Budapest Parádé 2006-ban ért véget

Aki egyszer átélte, aligha felejti el a látványt: az Andrássy út teljesen megtelt emberekkel, miközben egymás után érkeztek a hatalmas, zenével és fényekkel felszerelt kamionok. A platókon dj-k pörgették a lemezeket, táncosok szórakoztatták a közönséget, a tömegben pedig egymást érték a különleges figurák, meghökkentő ruhák, színes parókák és egészen őrült jelmezek. A 2006-os utolsó Parádén a korabeli beszámolók szerint több mint félmillió ember bulizott, a Hősök terén pedig egy idő után már mozdulni is alig lehetett.

A számok önmagukért beszélnek. A rendezvény első évében, 2000-ben még 42 kamion vonult fel, és körülbelül 150–200 ezren vettek részt rajta. Egy évvel később már 50 kamion és mintegy félmillió bulizó érkezett, 2002 és 2004 között pedig egyaránt nagyjából 600 ezres tömeget becsültek. 2005-ben érte el a Parádé a csúcsot: a szervezők mintegy 700 ezer résztvevőről számoltak be.

És hogy milyen volt ott lenni? A Budapest Parádé nem egyszerűen egy koncertsorozat volt, hanem egy hatalmas, mozgó utcabál. A kamionok előtt artisták és különféle előadóművészek vonultak, a tömegben pedig brazil és capoeira táncosok is feltűntek. A korabeli beszámolók szerint a látványt a színek, az extrém frizurák és a meghökkentő öltözékek tették még emlékezetesebbé.

A kamionokon a legjobb disco zenéket játszották a dj-k (Fotó: Mediaworks)

A Budapest Parádé zenéről, buliról és önfeledt szórakozásról szólt

A zenét tekintve is igen széles volt a kínálat. A hazai elektronikus zenei élet meghatározó nevei közül ott volt többek között Sterbinszky, a Náksi vs. Brunner páros, Karányi, Hamvai P.G., Bárány Attila, DJ Szatmári, Erős vs. Spigiboy és Yonderboi.

Aki pedig a kamionok után sem akart hazamenni, az a Budapest Parádé Bónuszon folytathatta a bulizást. A 2006-os afterpartira olyan nemzetközi sztárok érkeztek, mint Jeff Mills, DJ Rush, Satoshi Tomiie, Robbie Rivera, LTJ Bukem, Da Hool és Pulsedriver, miközben a hazai élmezőnyből is rengeteg lemezlovas fellépett.