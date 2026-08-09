Visszatérhet a Baywatch egyik legendás sztárja

Carmen Electra nosztalgiával emlékezett vissza a Baywatchban töltött éveire, és azt is elárulta, hogy szívesen szerepelne az újraindított sorozatban.

Carmen Electra. Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carmen Electra újra Baywatch-lány lenne

Az 54 éves színésznő szerint az eredeti sorozat sikeréhez az egész szereplőgárda hozzájárult. Úgy véli, a Baywatch különleges hangulatot teremtett, miközben a sorozat a szexi jelenetekkel is feszegette a televíziózás határait.

Electra szerint a műsor azért is működött, mert a nézők nemcsak a szereplők külseje miatt követték. A történetekből például azt is megtudhatták, hogyan kell újraélesztést végezni. A színésznő viccesen megjegyezte, hogy ő maga is megtanulta a CPR-t, így szükség esetén akár életet is tudna menteni.

Electra 1997-ben csatlakozott a Baywatchhoz, a sorozat nyolcadik évadában. Most pedig nem zárja ki, hogy visszatérjen az új változatba, különösen azért, mert korábbi szerelme, David Chokachi is szerepel az új sorozatban.

Újra vízbe szállnék. Szerintem nagyon szórakoztató lenne

– mondta, hozzátéve, hogy akár egy epizódban is feltűnhetne, hogy meglepje Chokachi karakterét, Cody Madisont.

A színésznő szerint akár az is elképzelhető, hogy a két karakter ismét egymásba szeret.

Egy dolgot azonban biztosan nem szeretne újra átélni: azt a kemény felkészítést és tanulást, amin a sorozathoz való csatlakozásakor keresztülment.