Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
énekesnő

Tucatnyi orvossal a háta mögött készül a visszatérésre Céline Dion

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Korábban úgy tűnt, örökre maga mögött kell hagynia a színpadot a legendás énekesnőnek. Céline Dion néhány évvel ezelőtt jelentette be, egy ritka neurológiai betegséggel, a stiff-person-szindrómával küzd, amely jelentős hatással volt mind a mozgására, mind az énekhangjára. Most azonban készen áll arra, hogy ismét koncerteket adjon, ebben pedig egy több főből álló orvosi csapat is támogatja őt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőorvosCéline Dionkoncert

Több főből álló orvosi csapattal készül a nagy visszatérésre Céline Dion. Az énekesnő a tervek szerint 26 koncertet ad majd Párizsban, mialatt tucatnyi szakápoló és mentős, valamint helyi orvosok is jelen lesznek.

Canadian singer Celine Dion attends the New York special screening of the documentary film "I Am: Celine Dion" at Alice Tully Hall in New York City on June 17, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Nagy visszatérésre készül Céline Dion / Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Nagy visszatérésre készül Céline Dion

A kanadai énekesnő három évvel ezelőtt jelentette be, hogy egy ritka és gyógyíthatatlan neurológiai betegséget, az úgynevezett stiff-person-szindrómát diagnosztizáltak nála, amely jelentős hatással volt a mozgására és az énekhangjára is. Az állapot izomgörcsöket okoz, és jelenleg nincs rá ismert gyógymód sem.

Ezt követően számos szakember azt közölte, gyakorlatilag semmi esély nincs arra, hogy  Céline Dion még valaha színpadra állhasson, a sztár azonban rácáfolt ezekre a feltételezésekre. Az énekesnő két éve, a párizsi olimpia nyitóünnepségének zárásaként énekelte el Edith Piaf Hymne a l'amour című sanzonját az Eiffel toronyból, amellyel az egész világot sikerült meglepnie, majd idén, az 58. születésnapján osztotta meg a visszatérés hírét a rajongóival. Mint mondta, fizikailag és lelkileg is készen áll arra, hogy ismét koncerteket adjon, bár az izgalom mellett némi feszültséget is érez. Hangsúlyozta, az állapota stabil, folyamatos kezelések alatt áll, és már újra képes énekelni, sőt, a mozgásában is javulást tapasztal.

A kanadai szupersztár szeptember 12-én lép színpadra először a párizsi La Défense Arénában, a Colorado Egyetem Anschutz Orvosi Karának kiterjedt amerikai orvoscsapatának támogatásával. A szakemberek segítenek az énekesőnek kezelni a kínzó izommerevséget, a mozgáskorlátozottságot és a görcsöket kiváltó állapotot is. A teljes folyamatot Céline Dion neurológusa, dr. Amanda Piquet felügyeli majd, aki megerősítette, a csapatuk helyi egészségügyi szakemberekkel fog együttműködni a koncertsorozat során, amely várhatóan jövő év májusáig tart - írja a Daily Star.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!