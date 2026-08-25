Tucatnyi orvossal a háta mögött készül a visszatérésre Céline Dion

Több főből álló orvosi csapattal készül a nagy visszatérésre Céline Dion. Az énekesnő a tervek szerint 26 koncertet ad majd Párizsban, mialatt tucatnyi szakápoló és mentős, valamint helyi orvosok is jelen lesznek.

Nagy visszatérésre készül Céline Dion / Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Nagy visszatérésre készül Céline Dion

A kanadai énekesnő három évvel ezelőtt jelentette be, hogy egy ritka és gyógyíthatatlan neurológiai betegséget, az úgynevezett stiff-person-szindrómát diagnosztizáltak nála, amely jelentős hatással volt a mozgására és az énekhangjára is. Az állapot izomgörcsöket okoz, és jelenleg nincs rá ismert gyógymód sem.

Ezt követően számos szakember azt közölte, gyakorlatilag semmi esély nincs arra, hogy Céline Dion még valaha színpadra állhasson, a sztár azonban rácáfolt ezekre a feltételezésekre. Az énekesnő két éve, a párizsi olimpia nyitóünnepségének zárásaként énekelte el Edith Piaf Hymne a l'amour című sanzonját az Eiffel toronyból, amellyel az egész világot sikerült meglepnie, majd idén, az 58. születésnapján osztotta meg a visszatérés hírét a rajongóival. Mint mondta, fizikailag és lelkileg is készen áll arra, hogy ismét koncerteket adjon, bár az izgalom mellett némi feszültséget is érez. Hangsúlyozta, az állapota stabil, folyamatos kezelések alatt áll, és már újra képes énekelni, sőt, a mozgásában is javulást tapasztal.

A kanadai szupersztár szeptember 12-én lép színpadra először a párizsi La Défense Arénában, a Colorado Egyetem Anschutz Orvosi Karának kiterjedt amerikai orvoscsapatának támogatásával. A szakemberek segítenek az énekesőnek kezelni a kínzó izommerevséget, a mozgáskorlátozottságot és a görcsöket kiváltó állapotot is. A teljes folyamatot Céline Dion neurológusa, dr. Amanda Piquet felügyeli majd, aki megerősítette, a csapatuk helyi egészségügyi szakemberekkel fog együttműködni a koncertsorozat során, amely várhatóan jövő év májusáig tart - írja a Daily Star.