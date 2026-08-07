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Charlize Theron

Sean Penn-nek sem mondott igent: Ma 51 éves Charlize Theron, aki fittyet hány Hollywood szabályaira – GALÉRIA

21 órája
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A gyermekkori tragédiák árnyékából indulva hódította meg Hollywoodot a világ egyik legdögösebb dívája, aki ma ünnepli az 51. születésnapját. Az Oscar-díjas Charlize Theron zűrös szerelmekkel, brutális filmes átalakulásokkal és kőkemény függetlenséggel bizonyította be, hogy mindig a saját szabályai szerint játszik.
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Charlize TheronhollywoodSean Pennszületésnap

Ma töltötte be az 51. életévét a világ egyik legdögösebb és legtehetségesebb színésznője, Charlize Theron! A dél-afrikai szépség élete messze nem volt mindig tündérmese, a gyermekkori tragédiáktól a hollywoodi csúcsokig rögös út vezetett, miközben a magánéletében is mindig a saját szabályai szerint játszott. Lássuk élete legfontosabb állomásait.

Charlize Theron nem élt egyszerű életet.
Charlize Theron filmek tucatját adta nekünk, de a civil élete is bővelkedik izgalmakban (Fotó: AFP)

Charlize Theron élete sötét epizódokat tartalmaz

Charlize Theron 1975. augusztus 7-én született Dél-Afrikában, anyanyelve az afrikaans. Eredetileg balerinának készült, de egy sérülés kettétörte a karrierjét. Élete legnagyobb drámáját 15 évesen élte át, amikor édesanyja a szeme láttára lőtte le önvédelemből az erőszakos, alkoholista apját. Felfedezése sem volt hétköznapi, Los Angelesben egy bankban ordítozott a pénztárossal, aki nem akarta beváltani a csekkjét – a jelenetet végignéző ügynök azonnal névjegykártyát nyomott a kezébe.

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Charlize Theron ezután meghódította hollywoodot.
19 éves volt mindössze, amikor felfedezték abban a bizonyos bankban (Fotó: LUCY NICHOLSON / AFP)

Az elképesztő átváltozások királynője

Az áttörést Az ördög ügyvédje hozta meg Keanu Reeves oldalán, de az igazi filmtörténeti sokkot a 2003-as A rém jelentette. Charlize Theron 14 kilót hízott és felismerhetetlenné torzították a sorozatgyilkos szerepére – meg is kapta érte a megérdemelt Oscar-díjat. Később a Mad Max: A harag útja kopasz Furiosájaként és az Atomszőke akcióhőseként bizonyította, ha kőkemény karakterekről van szó, nincs nála menőbb nő a vásznon.

Sármőrök, szívtiprók és a nagy „nem”

Charlize Theron sosem ment férjhez, és büszke a függetlenségére. A '90-es években Stephan Jenkins rockzenésszel járt, majd közel egy évtizedig alkotott álompárt Stuart Townsend színésszel. A leghangosabb kapcsolata Sean Penn-nel volt (2013–2015): bár a pletykalapok már az esküvőt szerveztek nekik, Theron később nevetve tisztázta, hogy esze ágában sem volt hozzámenni. 

Charlize Theron, CharlizeTheron, 2 Days in the Valley Year: 1996 USA Charlize Theron Director: John Herzfeld Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. It is forbidden to reproduce the photograph out of
Charlize Theron, CharlizeTheron, HOLLYWOOD - OCTOBER 10: Actress Charlize Theron arrives at the Warner Bros.premiere of "North Country" held at the Grauman's Chinese Theatre on October 10, 2005 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter
Charlize Theron, CharlizeTheron, South African actress Charlize Theron waves to photographers before the screening of the movie "The Burning Plain" directed by Mexican Guillermo Arriaga during the 65th Venice International Film Festival at Veni
Charlize Theron, CharlizeTheron, 2 Days in the Valley Year: 1997 Director: John Herzfeld Charlize Theron (Photo by Photo12.com - Collection Cinema / Photo12 via AFP)
Charlize Theron, CharlizeTheron, Aeon Flux Year: 2005 - USA Director: Karyn Kusama Charlize Theron Photo: Jasin Boland 2004 Paramount Pictures. All Rights Reserved. (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Charlize Theron, CharlizeTheron, Snow White and the Huntsman Year : 2012 USA Director : Rupert Sanders Charlize Theron Photo: Alex Bailey (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Charlize Theron, CharlizeTheron, NEW YORK, NY - MAY 05: Actors Sean Penn (L) and Charlize Theron attend the "Charles James: Beyond Fashion" Costume Institute Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5, 2014 in New York City. Mike Coppola
Charlize Theron, CharlizeTheron, Charlize Theron attends the premiere for &quot;Mad Max: Road Fury&quot; for the 68th Annual Cannes Film Festival in Cannes, France. (Photo by Euan Cherry / NurPhoto via AFP)
Charlize Theron, CharlizeTheron, CENTURY CITY, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - OCTOBER 06: Actress Charlize Theron wearing Dior arrives at the World Premiere Of MGM's 'The Addams Family' held at the Westfield Century City AMC on October 6, 2019
Charlize Theron, CharlizeTheron, Mad max Fury road Mad Max Fury Road 3D 2015 Real George Miller Charlize Theron Nicolas Hoult. Collection Christophel © Kennedy Miller Productions (Photo by Kennedy Miller Productions / Collection ChristopheL vi
Charlize Theron, CharlizeTheron, NEW YORK, NEW YORK - APRIL 22: Charlize Theron attends Netflix's "Apex" New York Premiere at The Paris Theatre on April 22, 2026 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP (Photo by Dimitrios Kambo
Galéria: A világ egyik legdögösebb nője 51 éves – Így változott Charlize Theron az évek során!
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