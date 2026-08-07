Sean Penn-nek sem mondott igent: Ma 51 éves Charlize Theron, aki fittyet hány Hollywood szabályaira – GALÉRIA

Ma töltötte be az 51. életévét a világ egyik legdögösebb és legtehetségesebb színésznője, Charlize Theron! A dél-afrikai szépség élete messze nem volt mindig tündérmese, a gyermekkori tragédiáktól a hollywoodi csúcsokig rögös út vezetett, miközben a magánéletében is mindig a saját szabályai szerint játszott. Lássuk élete legfontosabb állomásait.
Charlize Theron élete sötét epizódokat tartalmaz
Charlize Theron 1975. augusztus 7-én született Dél-Afrikában, anyanyelve az afrikaans. Eredetileg balerinának készült, de egy sérülés kettétörte a karrierjét. Élete legnagyobb drámáját 15 évesen élte át, amikor édesanyja a szeme láttára lőtte le önvédelemből az erőszakos, alkoholista apját. Felfedezése sem volt hétköznapi, Los Angelesben egy bankban ordítozott a pénztárossal, aki nem akarta beváltani a csekkjét – a jelenetet végignéző ügynök azonnal névjegykártyát nyomott a kezébe.
Az elképesztő átváltozások királynője
Az áttörést Az ördög ügyvédje hozta meg Keanu Reeves oldalán, de az igazi filmtörténeti sokkot a 2003-as A rém jelentette. Charlize Theron 14 kilót hízott és felismerhetetlenné torzították a sorozatgyilkos szerepére – meg is kapta érte a megérdemelt Oscar-díjat. Később a Mad Max: A harag útja kopasz Furiosájaként és az Atomszőke akcióhőseként bizonyította, ha kőkemény karakterekről van szó, nincs nála menőbb nő a vásznon.
Sármőrök, szívtiprók és a nagy „nem”
Charlize Theron sosem ment férjhez, és büszke a függetlenségére. A '90-es években Stephan Jenkins rockzenésszel járt, majd közel egy évtizedig alkotott álompárt Stuart Townsend színésszel. A leghangosabb kapcsolata Sean Penn-nel volt (2013–2015): bár a pletykalapok már az esküvőt szerveztek nekik, Theron később nevetve tisztázta, hogy esze ágában sem volt hozzámenni.