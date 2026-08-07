Sean Penn-nek sem mondott igent: Ma 51 éves Charlize Theron, aki fittyet hány Hollywood szabályaira – GALÉRIA

Ma töltötte be az 51. életévét a világ egyik legdögösebb és legtehetségesebb színésznője, Charlize Theron! A dél-afrikai szépség élete messze nem volt mindig tündérmese, a gyermekkori tragédiáktól a hollywoodi csúcsokig rögös út vezetett, miközben a magánéletében is mindig a saját szabályai szerint játszott. Lássuk élete legfontosabb állomásait.

Charlize Theron filmek tucatját adta nekünk, de a civil élete is bővelkedik izgalmakban (Fotó: AFP)

Charlize Theron élete sötét epizódokat tartalmaz

Charlize Theron 1975. augusztus 7-én született Dél-Afrikában, anyanyelve az afrikaans. Eredetileg balerinának készült, de egy sérülés kettétörte a karrierjét. Élete legnagyobb drámáját 15 évesen élte át, amikor édesanyja a szeme láttára lőtte le önvédelemből az erőszakos, alkoholista apját. Felfedezése sem volt hétköznapi, Los Angelesben egy bankban ordítozott a pénztárossal, aki nem akarta beváltani a csekkjét – a jelenetet végignéző ügynök azonnal névjegykártyát nyomott a kezébe.