Chris Hemsworth 43 éves lett: így lett az ausztrál sorozatsztárból a világ egyik legszexibb szuperhőse

Ma ünnepli 43. születésnapját Chris Hemsworth, akiért nők milliói rajonganak világszerte. A sármos ausztrál azonban hosszú utat járt be, mire Hollywood egyik legnagyobb sztárja és a Marvel-univerzum ikonikus Thorja lett. A színész 1983-ban született Melbourne-ben, és két fiútestvére, Luke és Liam Hemsworth mellett nőtt fel. Talán nem meglepő, hogy a testvérek közül végül mindhárman a színészetet választották.

Chris Hemsworth mindig is arra vágyott, hogy sikeres színész legyen (Fotó: DAVID DEL RIO/NOTIMEX)

Chris Hemsworth feleségével tizenhat éve házasodtak össze

Első komolyabb sikereit Ausztráliában aratta, a Home and Away című sorozatban szerepelt, majd Hollywood felé vette az irányt. 2009-ben már a Star Trekben is láthatta a közönség, két évvel később pedig megkapta élete legjelentősebb szerepét: ő lett Thor. A Marvel-filmek mennydörgés istene azonnal meghozta számára a világhírt, és Hemsworth azóta a Bosszúállók-filmekben is visszatért a karakterhez. Ettől függetlenül nem akart örökre egyetlen szerep foglya maradni. Játszott többek között a Rush – Hajsza a győzelemért című filmben, ahol a legendás Forma–1-es pilótát, James Huntot alakította, később pedig az akciófilmek világában is komoly sikereket ért el.

A magánéletében is révbe ért. 2010-ben vette feleségül a magyar származású spanyol színésznőt és modellt, Elsa Patakyt, akivel három gyermeket nevelnek. India Rose 2012-ben született, majd 2014-ben ikerfiaik, Sasha és Tristan érkeztek. A család később Ausztráliába költözött, ahol jóval nyugodtabb életet élnek, távol Hollywood nyüzsgésétől.