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chris hemsworth

Chris Hemsworth 43 éves lett: így lett az ausztrál sorozatsztárból a világ egyik legszexibb szuperhőse

3 órája
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Nők milliói vannak oda érte, ő alakítja az egyik legerősebb Bosszúállót, emellett gyerekek ezrei öltöznek a jelmezébe farsangkor vagy halloweenkor. Chris Hemsworth 43 éves lett, galériánkban pedig megmutatjuk eddigi életének legfontosabb állomásait.
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chris hemsworthszületésnapgaléria

Ma ünnepli 43. születésnapját Chris Hemsworth, akiért nők milliói rajonganak világszerte. A sármos ausztrál azonban hosszú utat járt be, mire Hollywood egyik legnagyobb sztárja és a Marvel-univerzum ikonikus Thorja lett. A színész 1983-ban született Melbourne-ben, és két fiútestvére, Luke és Liam Hemsworth mellett nőtt fel. Talán nem meglepő, hogy a testvérek közül végül mindhárman a színészetet választották.

Chris Hemsworth 43 éves lett.
Chris Hemsworth mindig is arra vágyott, hogy sikeres színész legyen (Fotó: DAVID DEL RIO/NOTIMEX)

Chris Hemsworth feleségével tizenhat éve házasodtak össze

Első komolyabb sikereit Ausztráliában aratta, a Home and Away című sorozatban szerepelt, majd Hollywood felé vette az irányt. 2009-ben már a Star Trekben is láthatta a közönség, két évvel később pedig megkapta élete legjelentősebb szerepét: ő lett Thor. A Marvel-filmek mennydörgés istene azonnal meghozta számára a világhírt, és Hemsworth azóta a Bosszúállók-filmekben is visszatért a karakterhez. Ettől függetlenül nem akart örökre egyetlen szerep foglya maradni. Játszott többek között a Rush – Hajsza a győzelemért című filmben, ahol a legendás Forma–1-es pilótát, James Huntot alakította, később pedig az akciófilmek világában is komoly sikereket ért el.

A magánéletében is révbe ért. 2010-ben vette feleségül a magyar származású spanyol színésznőt és modellt, Elsa Patakyt, akivel három gyermeket nevelnek. India Rose 2012-ben született, majd 2014-ben ikerfiaik, Sasha és Tristan érkeztek. A család később Ausztráliába költözött, ahol jóval nyugodtabb életet élnek, távol Hollywood nyüzsgésétől.

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Sztárok közt, egy jachton ünnepli születésnapját Chris Hemsworth
Chris Hemsworth és felesége, Elsa Pataky hosszú évek óta elválaszthatatlanok.
Chris Hemsworth és felesége, Elsa Pataky 2010-ben házasodtak össze (Fotó: FABIAN SOMMER/DPA)

Chris Hemsworth gyerekeivel gyakran kirándul

Hemsworth számára a gyerekei a legfontosabbak, és igyekszik őket minél inkább megóvni a sztársággal járó felhajtástól. Az édesapa rendszeresen szörfözik, kirándul és sportol együtt a gyerekeivel.

A világsztár tehát ma már nemcsak Thor, hanem férj, háromgyermekes édesapa és sikeres színész is. Bár 43 éves lett, úgy tűnik, Chris Hemsworth még bőven nem akar lassítani – és a rajongói legnagyobb örömére továbbra is ugyanazzal a lehengerlő sármjával hódít.

Galéria: Chris Hemsworth 43 éves lett
Fotó: Archives du 7eme Art; DAVID DEL RIO; JULIE EDWARDS; AFP
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Chris Hemsworth nevével szinte teljesen összeforrt a leghíresebb szerepe: Thor, a menydörgés istene

 

 

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