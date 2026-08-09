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színész

Összeesett a közönségtalálkozón a Hegylakó sztárja

5 órája
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Mentőt kellett riasztani az ismert színészhez, aki éppen autogramokat osztogatott egy rendezvényen, amikor hirtelen összeesett. Christopher Lambert ezután mentőautóval szállították el a helyszínről, de szerencsére már jobban van.
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színészmentőChristopher Lambert

Egy közönségtalálkozón esett össze Christopher Lambert, a Hegylakó című film sztárja. A TMZ értesülései szerint a színész éppen autogramot osztogatott szombaton a pennsylvaniai Pittsburghben található Steel City Con rendezvényen, amikor minden előzmény nélkül eszméletét vesztette.

Christopher Lambert appears on stage for an interview with fans during the Como Fun fair at LarioFiere in Erba, Italy, on March 15, 2025 (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto). (Photo by Alessandro Bremec / NurPhoto via AFP)
Egy rendezvényen esett össze Christopher Lambert / Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Egy rendezvényen esett össze Christopher Lambert

A sztárt ezután mentőautóval szállították el a kongresszusi teremből, ám szerencsére nagyobb volt a riadalom, mint a tényleges baj. A színész képviselője később úgy nyilatkozott, Christopher Lambert már teljesen jól van, és a hotelszobájában pihen. Kiderült, hogy a színész előző este nem aludt, napközben pedig alig evett, ami miatt leesett a vércukorszintje. A képviselő azt is elmondta, a jövő héten esedékes chicagói FAN EXPO rendezvényen a színész már egészen biztosan jelen tud majd lenni.

Christopher Lambertnek  - aki az 1986-os Hegylakó és annak folytatása mellett szerepelt a Tarzan, a majmok ura című filmben is -, tavaly volt egy hasonlóan kellemetlen balesete. Ekkor megbotlott a lépcsőn és megsérült a háta, de szerencsére teljesen felépült.

 

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