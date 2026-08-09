Összeesett a közönségtalálkozón a Hegylakó sztárja

Egy közönségtalálkozón esett össze Christopher Lambert, a Hegylakó című film sztárja. A TMZ értesülései szerint a színész éppen autogramot osztogatott szombaton a pennsylvaniai Pittsburghben található Steel City Con rendezvényen, amikor minden előzmény nélkül eszméletét vesztette.

Egy rendezvényen esett össze Christopher Lambert / Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Egy rendezvényen esett össze Christopher Lambert

A sztárt ezután mentőautóval szállították el a kongresszusi teremből, ám szerencsére nagyobb volt a riadalom, mint a tényleges baj. A színész képviselője később úgy nyilatkozott, Christopher Lambert már teljesen jól van, és a hotelszobájában pihen. Kiderült, hogy a színész előző este nem aludt, napközben pedig alig evett, ami miatt leesett a vércukorszintje. A képviselő azt is elmondta, a jövő héten esedékes chicagói FAN EXPO rendezvényen a színész már egészen biztosan jelen tud majd lenni.