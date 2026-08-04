Cinthya Dictatort csúnyán fejbe rúgták: „Az orrnyergemet nagyon megütötte, és belül a szám is felszakadt”

„Van az, amikor a közönség visz egy embert, majd utána nem tudom mi történik azzal az emberrel, de én figyeltem a koncertet és nem vettem észre, hogy egy ilyen ember közeledik felém. És nem gondolom, hogy direkt, de véletlen fejbe rúgott” – kezdte a történetet az influenszer.

Olyan nagy erővel rúgta meg az arcom, hogy a szemüvegem lerepült. Viszont az ütés következtében nem fogtam fel, hogy nincs rajtam szemüveg, pedig nem igazán látok szemüveg nélkül. De az emberek azonnal észrevették, hogy valami baj van és ezért mindenki elhúzódott. Ezért szerencsére a szemüveg megmenekült a teljes összetöréstől, csak megsérült, de nyilván az orrnyergemet nagyon megütötte, és belül a szám is felszakadt

– mesélte szomorúan.

Cinthya Dictator és Molnár Tamás esküvője után is Marilyn Manson koncert volt a program

(Fotó: Instagram / Cinthya Dictator)

Cinthya Dictatort a budapesti élmény kárpótolta

Ugyan a történtek némileg elrontották az élményt, de a tartalomgyártó így is szerencsésen megúszta, hiszen a hasonló balesetekből akár sokkal nagyobb baj is lehet. Így nem meglepő, hogy a harmadik, budapesti Marilyn Manson koncertet már nem a tömegből nézte.

„Budapestre vettünk a küzdőtérre is jegyet meg a teraszra is, de korábbi két koncerten nagyon elfáradtunk, ilyen 4 órákat várakoztunk, és úgy döntöttünk, hogy teraszról nézzük, kicsit kényelmesebben” – mesélte a fővárosi koncert körülményeit, ahol egy váratlan meglepetés is érte.