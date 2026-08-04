Cinthya Dictatort csúnyán fejbe rúgták: „Az orrnyergemet nagyon megütötte, és belül a szám is felszakadt”

Molnár Tamás feleségéről, Cinthya Dictatorról köztudott, hogy hatalmas Marilyn Manson rajongó, így cseppet sem meglepő, hogy a fotós-influenszer, ha csak teheti, mindig ellátogat a közelben tartott koncertekre. Természetesen a Marilyn Manson turné budapesti állomását sem hagyta ki, akárcsak a bécsit és a zágrábit. Az osztrák fővárosban azonban igencsak kellemetlen élmény érte, ugyanis a tömegben egy óvatlan pillanatban fejbe rúgták. Nem sokon múlt, hogy Cinthya Dictatort nem érte nagyobb baj.
Molnár Tamás és Cinthya Dictator általában együtt járnak koncertekre, ám az influenszer most a testvérével látogatott el Bécsbe, ami nem alakul épp szerencsésen. Ugyanis egy rajongó a tömegből úgy gondolta, kipróbálja a crowd surfinget, ami legtöbbször az előadók kiváltsága. Éppen ezért Cinthya észre sem vette, hogy mi történik, csak akkor, amikor komoly ütés érte a fejét.
„Van az, amikor a közönség visz egy embert, majd utána nem tudom mi történik azzal az emberrel, de én figyeltem a koncertet és nem vettem észre, hogy egy ilyen ember közeledik felém. És nem gondolom, hogy direkt, de véletlen fejbe rúgott” – kezdte a történetet az influenszer.
Olyan nagy erővel rúgta meg az arcom, hogy a szemüvegem lerepült. Viszont az ütés következtében nem fogtam fel, hogy nincs rajtam szemüveg, pedig nem igazán látok szemüveg nélkül. De az emberek azonnal észrevették, hogy valami baj van és ezért mindenki elhúzódott. Ezért szerencsére a szemüveg megmenekült a teljes összetöréstől, csak megsérült, de nyilván az orrnyergemet nagyon megütötte, és belül a szám is felszakadt
– mesélte szomorúan.
Cinthya Dictatort a budapesti élmény kárpótolta
Ugyan a történtek némileg elrontották az élményt, de a tartalomgyártó így is szerencsésen megúszta, hiszen a hasonló balesetekből akár sokkal nagyobb baj is lehet. Így nem meglepő, hogy a harmadik, budapesti Marilyn Manson koncertet már nem a tömegből nézte.
„Budapestre vettünk a küzdőtérre is jegyet meg a teraszra is, de korábbi két koncerten nagyon elfáradtunk, ilyen 4 órákat várakoztunk, és úgy döntöttünk, hogy teraszról nézzük, kicsit kényelmesebben” – mesélte a fővárosi koncert körülményeit, ahol egy váratlan meglepetés is érte.
„Kaptam egy backstage pass-t, amit szerintem Manson szignózott le, de Tomi szerint lehetetlen, szerinte egy tour manager kézírása. De van egy jó pár Manson aláírásom és ez az ő írása szerintem, és jóváhagyta ezt a kártyát, hogy ezzel be lehet menni, és fel kellett ragasztanunk egy jól látható helyre. De mivel az utolsó szám közepénél indultunk el, kiderült, hogy csak koncert előtt lehetett volna bemenni, ezt pedig nem tudtuk. Úgyhogy ez egy elszalasztott lehetőség, de semmi gond, Las Vegasban már találkoztam vele, és a három helyszín közül egyébként szerintem a Budapest Park volt a legjobb” – összegezte az élményeit.