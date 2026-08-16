Óriási sikerrel lezajlott a tizedik Cityrocks – Galéria

Tíz éve egy nagyszerű kezdeményezés indult, ami mára hatalmas tömegeket mozgat meg. Aki élőben nem látja, annak nehéz elképzelni, ahogy több száz amatőr basszusgitáros, gitáros, dobos és énekes egyszerre játssza saját hangszerén ugyanazt a dalt. A Cityrocks eseményén nem csak a mai modern zenék hallatszódnak, hanem a rock'n roll minden korszakából felismerhetőek a legnagyobb hangok és együttesek. Ilyen a Queen vagy éppen a Metallica.

Ekkora volt a tömeg a Cityrocks idei koncertjén (Fotó: Szabolcs László)

Ilyen volt a Cityrocks 2026

Szombat este érkeztek az emberek Balatonlellére, ahol kicsit nyolc óra előtt történt meg a kapunyitás. A zenészek körül volt, aki már órákkal korábban kint volt a helyszínen és várta, hogy végre bejuthasson az eseményre. A dobokkal és gitárokkal nem volt egyszerű eljutni mindenkinek a Balaton pratjára, de az igazi rajongók így is megoldották, hogy ismét ott legyenek a Cityrocks-on.

A kapunyitás után egy óra telt el, amíg mindenkinek volt ideje felkészülni a koncertekre és behangolni a hangszereket. Aztán végre elékezett háromnegyed kilenc és szinte felrobbant a zenétől Balatonlelle. A megszámlálhatatlan mennyiségű hangszer, valamint a több száz énekes és énekesnő egy estére egy egész város hangulatát alapozták meg.

Egyszerre tobolt a közönség a népszerű zenék felcsendülésére (Fotó: Szabolcs Laszló)

Méltón ünnepelték meg a tizedik évfordulót

A mintegy két órás műsorban olyan klasszikusok csendültek fel, mint a Queen, Linkin Park, Metallica vagy a Nirvana slágerei. A Cityrocks pont emiatt lett ekkora siker, mivel a rock rajongók ezeken a zenéken nőttek fel és ilyenkor esélyük van, hogy egy óriási tömegben ők is eljátszhassák kedvenc dalaikat.

Sokan kiszakadnak ilyenkor a négy fal közül és megmutatják tehetségüket, amit eddig csak kevesen hallhattak és láthattak. A Cityrocks eseménye így nem véletlenül ünnepelheti már tizedik évfordulóját, mivel az emberek valami olyasminek lehetnek részesei, amit előtte még sehol sem láttak. Így az ország minden részéről érkeztek zenészek, akiknek nem volt csalódás a jubileumi koncert.