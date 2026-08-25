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claudia schiffer

Nem látszik rajta, de már 56 éves az örök szupermodell, Claudia Schiffer - Galéria

1 órája
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A német bombázó már 1989 óta foglalkozik modellkedéssel. Claudia Schiffert mindössze 17 évesen fedezték fel, és évtizedek óta szakmája egyik legismertebb arca.
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claudia schiffercsaládszupermodell

56 évesen kevesen mondhatják el, hogy több mint 30 éve vannak a szupermodell pályán, ám Claudia Schiffer beletartozik ebbe az elit körbe. A szőke bombázó már 1989-ben kifutón állt és a 90-es évek egyik legnagyobb ikonja lett. Rengeteg reklámkampány és mozifilm áll mögötte, amik mellé társult magánélete, amitől akkoriban elég hangos volt a média. 2002 óta azonban elkerülik a nagy pletykák, mivel a mai napig boldog házasságban él rendező férjével.

Claudia Schiffer
Claudia Schiffer férje, Matthew Vaughn 2002-ben vette feleségül a szupermodellt (Fotó: Northfoto)

Claudia Schiffer szakmája egyik legnagyobbja lett

A német modell karrierje egy diszkóban kezdődött, ahol mindössze 17 évesen fedezte fel a Metropolitan divatügynökség vezetője. Claudia egyből kezéhez kapott egy szerződést és két év múlva már megmutatta szépségét a nagy világnak is.

Először reklámfilmekben kapott szerepet, majd később filmekben is megmutatta magát. A 90-es években már mindenki tisztában volt, hogy ki is Claudia Schiffer. 2020-ban pedig már világrekordot döntött, mivel korábban senki nem űzte a szupermodell szakmát több, mint 30 évig.

Claudia Schiffer
Claudia Schiffer gyerekei közül Clementine már Amerikába költözött (Fotó: Northfoto)

Claudia Schiffernek három gyereke született

A szakmai sikerek mellett a szerelmi életben is sikeresnek mondható a modell. A kilencvenes években hat éves kapcsolata volt David Copperfielddel, akivel 1999-ben szakítottak. Azonban sokáig nem csüggedett a modell, mivel három évvel később már oltár elé állt jelenlegi férjével, Matthew Vaughn-nal.

A házasságukból három gyermekük született, Caspar, Clementine és Cosima. Hármójuk közül Clementine nehezen tudná letagadni édesanyját, mivel képein mindenki észreveszi a hasonlóságokat. A három gyermek közül Caspar a legidősebb, aki már 22 éves, Celementine 21, a legkisebb Cosima pedig 15 éves.

A család a vidéki Angliát választotta otthonául, a gyerekek ott nőttek fel, ám nemrég a legidősebb lány, Celementine Amerikába költözött.

Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer
Galéria: Ma született Claudia Schiffer, aki túl az 50-en is bombázó
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Claudia Schiffer 1970. augusztus 25-én született

 

 

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