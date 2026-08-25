Nem látszik rajta, de már 56 éves az örök szupermodell, Claudia Schiffer - Galéria

56 évesen kevesen mondhatják el, hogy több mint 30 éve vannak a szupermodell pályán, ám Claudia Schiffer beletartozik ebbe az elit körbe. A szőke bombázó már 1989-ben kifutón állt és a 90-es évek egyik legnagyobb ikonja lett. Rengeteg reklámkampány és mozifilm áll mögötte, amik mellé társult magánélete, amitől akkoriban elég hangos volt a média. 2002 óta azonban elkerülik a nagy pletykák, mivel a mai napig boldog házasságban él rendező férjével.

Claudia Schiffer férje, Matthew Vaughn 2002-ben vette feleségül a szupermodellt (Fotó: Northfoto)

Claudia Schiffer szakmája egyik legnagyobbja lett

A német modell karrierje egy diszkóban kezdődött, ahol mindössze 17 évesen fedezte fel a Metropolitan divatügynökség vezetője. Claudia egyből kezéhez kapott egy szerződést és két év múlva már megmutatta szépségét a nagy világnak is.

Először reklámfilmekben kapott szerepet, majd később filmekben is megmutatta magát. A 90-es években már mindenki tisztában volt, hogy ki is Claudia Schiffer. 2020-ban pedig már világrekordot döntött, mivel korábban senki nem űzte a szupermodell szakmát több, mint 30 évig.

Claudia Schiffer gyerekei közül Clementine már Amerikába költözött (Fotó: Northfoto)

Claudia Schiffernek három gyereke született

A szakmai sikerek mellett a szerelmi életben is sikeresnek mondható a modell. A kilencvenes években hat éves kapcsolata volt David Copperfielddel, akivel 1999-ben szakítottak. Azonban sokáig nem csüggedett a modell, mivel három évvel később már oltár elé állt jelenlegi férjével, Matthew Vaughn-nal.

A házasságukból három gyermekük született, Caspar, Clementine és Cosima. Hármójuk közül Clementine nehezen tudná letagadni édesanyját, mivel képein mindenki észreveszi a hasonlóságokat. A három gyermek közül Caspar a legidősebb, aki már 22 éves, Celementine 21, a legkisebb Cosima pedig 15 éves.

A család a vidéki Angliát választotta otthonául, a gyerekek ott nőttek fel, ám nemrég a legidősebb lány, Celementine Amerikába költözött.