Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sulyok Tamás ügyében is döntött az Alkotmánybíróság

Cooky

Cooky hazatért Franciaországba a családjával: gyász nehezíti a nyaralást

6 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A népszerű rádiós közösségi oldalán jelentkezett be. Cooky és családja már Franciaországból élvezi a nyarat, de édesanyja halála miatt nem felhőtlen az utazás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Cookyszécsi debóraFranciaország

Újra Franciaországban van Cooky és családja! A rádiós és Szécsi Debóra két kisfiukkal együtt utazott el, és a megható, családias pillanatokról fotók is készültek. Debóra korábban lapunknak mesélt arról, hogy a nyári időszakban a munka miatt nem igazán tudnak hosszabb nyaralást beiktatni, Franciaországba azonban rendszeresen visszatérnek.

Cooky és családja egy pokrócon hasalva a fűben mosolyognak a kamerába.
Cooky rádiós műsorvezető: Jelenleg Franciaországban nyaral családjával (Fotó: MW archív)

Így tölti a nyarat Cooky és családja

Igazi családi utazásról jelentkezett be Cooky és Szécsi Debóra. A francia származású rádiós számára különösen fontos hely Franciaország, így a család most ismét útra kelt. A közösségi oldalukon megosztott fotók alapján pedig a két kisfiú, Kevin és Nátán is élvezik a közös kalandot. Cooky hazalátogatása egyébként egyáltalán nem váratlan. Debóra korábban lapunknak árulta el, hogyan néz ki náluk a nyári időszak.

Franciaországba minden évben azért háromszor-négyszer mentünk, csak sajnos ugye Krisztián anyukája elment. De most is megyünk augusztusban körülbelül négy napra nyaralni, meg intézni még pár dolgot

 – mesélte korábban Debóra. A dj még májusban jelentette be, hogy 89 éves korában meghalt az édesanyja, ezért Franciaország azóta még érzelmesebb jelentőséggel bír számukra, és ebből adódóan átjárja a gyász az utazást, főleg, hogy még hivatalos ügyekben is el kell járniuk. Cooky párja a korábbi interjú során azt is elmondta, hogy a hosszabb nyaralást inkább őszre szokták időzíteni.

A kánikula Cooky fiatal párját sem kíméli: bikiniben mutatta meg magát Szécsi Debóra a bokasérülése után
Meghozták a nagy döntést: Szécsi Debóra elárulta, lesz-e még közös gyermekük
"Egyre rosszabb lett" – váratlan baleset érte Szécsi Debórát, Cooky párja elárulta, hogy van most

Nyáron nagyon sokat dolgozik Krisztián, a gyerekek nálunk is ilyenkor táborozni fognak, úgyhogy a nyaralás az nem szokott nekünk nyáron opció lenni, hanem inkább mi ősszel szoktunk menni

Most azonban Franciaországé a főszerep. A friss fotókon látható, hogy Debóra és Cooky a fiúkkal együtt igyekeznek kihasználni az együtt töltött időt. A családi utazás azért is különleges, mert Debóra az elmúlt időszakban egy kisebb balesettel is megküzdött: kiment a bokája, emiatt lábrögzítőt kellett viselnie. Mindez azonban láthatóan nem akadályozza meg abban, hogy a családdal együtt élvezze a nyarat. A kétgyermekes édesanya korábban azt is hangsúlyozta, hogy náluk a közös programoknak különösen nagy szerepük van. Cookyék ugyanis kifejezetten családcentrikusak, és a gyerekeket sem szeretnék kihagyni az élményekből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!