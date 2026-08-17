Cooky hazatért Franciaországba a családjával: gyász nehezíti a nyaralást

Újra Franciaországban van Cooky és családja! A rádiós és Szécsi Debóra két kisfiukkal együtt utazott el, és a megható, családias pillanatokról fotók is készültek. Debóra korábban lapunknak mesélt arról, hogy a nyári időszakban a munka miatt nem igazán tudnak hosszabb nyaralást beiktatni, Franciaországba azonban rendszeresen visszatérnek.

Cooky rádiós műsorvezető: Jelenleg Franciaországban nyaral családjával (Fotó: MW archív)

Így tölti a nyarat Cooky és családja

Igazi családi utazásról jelentkezett be Cooky és Szécsi Debóra. A francia származású rádiós számára különösen fontos hely Franciaország, így a család most ismét útra kelt. A közösségi oldalukon megosztott fotók alapján pedig a két kisfiú, Kevin és Nátán is élvezik a közös kalandot. Cooky hazalátogatása egyébként egyáltalán nem váratlan. Debóra korábban lapunknak árulta el, hogyan néz ki náluk a nyári időszak.

Franciaországba minden évben azért háromszor-négyszer mentünk, csak sajnos ugye Krisztián anyukája elment. De most is megyünk augusztusban körülbelül négy napra nyaralni, meg intézni még pár dolgot

– mesélte korábban Debóra. A dj még májusban jelentette be, hogy 89 éves korában meghalt az édesanyja, ezért Franciaország azóta még érzelmesebb jelentőséggel bír számukra, és ebből adódóan átjárja a gyász az utazást, főleg, hogy még hivatalos ügyekben is el kell járniuk. Cooky párja a korábbi interjú során azt is elmondta, hogy a hosszabb nyaralást inkább őszre szokták időzíteni.