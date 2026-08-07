Csepregi Éva is takarékoskodik az energiával: "Ez most egy nagyon komoly vészhelyzet"

Az energiaválság és az egyre súlyosbodó vízhiány sokakat arra késztetett, hogy tudatosabban bánjanak az energiával és a vízzel. Csepregi Éva is azok közé tartozik, akik igyekeznek odafigyelni a fogyasztásukra. Az énekesnő elárulta, otthonában több apró változtatást is bevezetett, hogy minél takarékosabban éljen.

Csepregi Éva igyekszik takarékoskodni a vízzel és az árammal (Fotó: Kunos Attila / hot! magazin)

Csepregi Éva az energiaválság miatt több változtatást is bevezetett otthonában

Ez most egy nagyon komoly vészhelyzet. Én, amit tudok, mindent megteszek. Például kikapcsoltam a locsolóberendezést, ami korábban a kertet öntözte

– kezdte az Origónak.

Mivel sokat dolgozik és keveset tartózkodik otthon, ritkán főz, ami szintén csökkenti az energiafelhasználását. A nyár ugyanis a fellépésekről és a koncertekről szól Éva esetében, és már bőszen készül az augusztus 14-ei Budapest Park koncertjére.

„Sosem szárítom a hajamat, hagyom magától megszáradni, hajvasalót pedig nem használok. Egyrészt sok áramot fogyaszt, másrészt a hajamat is roncsolja. Emellett az egész házban LED-es világítás van, ami sokkal kevesebbet fogyaszt.”

A klíma használatával kapcsolatban is megvan a saját szabálya. Bár a nyári melegben néha szükség van rá, csak rövid időre kapcsolja be.

„A klímát egyébként sem szeretem, mert érzékeny rá a torkom. Csak akkor kapcsolom be, ha nagyon felmelegszik a ház, és akkor is csak rövid időre. Szerencsére olyan jól szigetelt az otthonom, hogy bent sokszor akár tíz fokkal is hűvösebb van, mint odakint.”