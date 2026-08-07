Csepregi Éva is takarékoskodik az energiával: "Ez most egy nagyon komoly vészhelyzet"

Az energiaválság és az egyre súlyosbodó vízhiány sokakat arra késztetett, hogy tudatosabban bánjanak az energiával és a vízzel. Csepregi Éva is azok közé tartozik, akik igyekeznek odafigyelni a fogyasztásukra. Az énekesnő elárulta, otthonában több apró változtatást is bevezetett, hogy minél takarékosabban éljen.
Csepregi Éva az energiaválság miatt több változtatást is bevezetett otthonában
Ez most egy nagyon komoly vészhelyzet. Én, amit tudok, mindent megteszek. Például kikapcsoltam a locsolóberendezést, ami korábban a kertet öntözte
– kezdte az Origónak.
Mivel sokat dolgozik és keveset tartózkodik otthon, ritkán főz, ami szintén csökkenti az energiafelhasználását. A nyár ugyanis a fellépésekről és a koncertekről szól Éva esetében, és már bőszen készül az augusztus 14-ei Budapest Park koncertjére.
„Sosem szárítom a hajamat, hagyom magától megszáradni, hajvasalót pedig nem használok. Egyrészt sok áramot fogyaszt, másrészt a hajamat is roncsolja. Emellett az egész házban LED-es világítás van, ami sokkal kevesebbet fogyaszt.”
A klíma használatával kapcsolatban is megvan a saját szabálya. Bár a nyári melegben néha szükség van rá, csak rövid időre kapcsolja be.
„A klímát egyébként sem szeretem, mert érzékeny rá a torkom. Csak akkor kapcsolom be, ha nagyon felmelegszik a ház, és akkor is csak rövid időre. Szerencsére olyan jól szigetelt az otthonom, hogy bent sokszor akár tíz fokkal is hűvösebb van, mint odakint.”
Csepregi Éva otthonában visszafogta a háztartási gépek használatát
A háztartási gépeket is tudatosan használja. A mosogatógépet csak akkor indítja el, amikor teljesen megtelik, és a mosással is igyekszik kivárni, amíg összegyűlik elegendő ruha.
„Nem főzök sokat, ezért a mosogatógépet is csak akkor indítom el, amikor megtelik. Szerintem a kézi mosogatás sokkal több vizet vesz igénybe, a mosogatógépem pedig alapból energiatakarékos. A mosással is így vagyok: összegyűjtöm a ruhákat, és nem mosok minden nap. Próbálok odafigyelni arra, hogy 17 óra előtt, vagy még délelőtt mossak.”
Az énekesnő szerint minden apró lépés számít. Úgy gondolja, az energiaválság és a vízhiány idején mindannyiunk közös érdeke, hogy tudatosabban bánjunk a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal.