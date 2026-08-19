Csepregi Éva maffia sztoriba keveredett: „Megjelentek az olasz rendőrök és bezártak bennünket”

Csepregi Éva: „Eljutottunk oda, hogy egy adott napon vagy ettünk, vagy aludtunk, mert nem volt elég pénzünk”

De ne szaladjunk ennyire előre! Csepregi Éva így emlékszik azokra az időkre: „Az ORI-ban szóltak Pásztor Lacinak, hogy jön egy olasz menedzser, bizonyos Piero Cariaggi, aki kísérőzenekart keres a feleségének. A 126-os próbateremben rendeztek egy meghallgatást.”

Több zenekart is meghallgatott és mi is felléptünk, végül is minket választott, bár elkezdett bóbiskolni, így azt hittük, hogy ebből nem lesz semmi.

„Végül egy iszonyú rossz szerződéssel mentünk ki Olaszországba, ahol gyakorlatilag Két és fél hónapig voltunk kint és ez idő alatt rengeteg minden előfordult velünk” – mesélte a Húrokon írt történelem korábbi epizódjában Csepregi Éva, aki zenésztársaival hosszú heteken át zenélt együtt Lara Saint Paul énekesnővel.

Csepregi Évát és a komplett Neoton Famíliát bezárta az olasz rendőrség (Fotó: YouTube)

„Szétszedték az egész területet, mert bombafenyegetés érkezett…”

Az akkori Neoton Família üdvöskéje végül egy konkrét történetet is elmesélt, melynek során szó szerint egy maffiafilmeket idéző balhéba keveredtek. „Larával az első két hétben egy gyönyörű luxusszállodában próbáltunk. Ő egy gyönyörű félvér nő volt és egy egész udvartartás volt körülötte. Olyan felállásban voltunk, hogy én ugye a fiúkkal, a Katona Klári és a Vári ikrek, akiket talán túl keveset emlegetnek mostanában. Mielőtt elkezdtük kísérni Lara Saint Pault mi adtunk egy kis műsort. Főleg dél-olaszországi fiesztákon léptünk fel és közben rengeteg kalandunk volt. Esténként, ha illusztris vendégek jöttek a szállodába, nekünk kellett játszani.”

Ilyenkor láttuk, hogy pont mint a Keresztapában, jöttek az emberek és kezet csókoltak a főnöknek. Mi pedig reszketve néztük a jelenetet, hiszen tudtuk, hogy akkoriban, tehát 1974-ben a maffia mindenbe beleszólt.

„Időnként Rómában is játszottunk, bizonyos választási eseményeken. Belefutottunk kommunista ellenes tüntetésekbe is és megesett, hogy Piero Cariaggi konkrét fenyegetéseket kapott miattunk, hiszen minket ugye szocialista országból szerződtetett. Egy alkalommal megérkeztünk egy helyre, ahol megjelentek az olasz rendőrök és bezártak bennünket egy sekrestyébe, majd közölték, hogy csak akkor nyissuk ki az ajtót, ha az előre megbeszélt kopogást halljuk. Szétszedték az egész területet, mert bombafenyegetés érkezett…” – mesélte a Húrokon írt történelem stúdiójában Csepregi Éva, a Neoton Família énekesnője.