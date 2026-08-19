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Neoton Família

Csepregi Éva maffia sztoriba keveredett: „Megjelentek az olasz rendőrök és bezártak bennünket”

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A népszerű énekesnőt már a hetvenes években is messzire repítette tehetsége. A Neoton Família frontembereként ugyanis lehetősége nyílt arra, hogy elinduljon a nemzetközi karrierje. Csepregi Éva és zenésztársai így jutottak el Olaszországba is, ahová egy kétes hírű impresszárió csábította őket, hogy a feleségét kísérjék a koncertjein. Kellemes két és fél hónap volt ez az énekesnő életében, bár voltak pillanatok, amikor elkapta a pánik és a félelem.
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Neoton FamíliaCsepregi Évamaffia

Hogy miért érdemes vissza-visszanézni például a Húrokon írt történelem korábbi epizódjait? Nos, mert a figyelmes néző igazi kincsekre bukkanhat bennük például Csepregi Éva emlékeiben. A múltidéző história egészen az átkos rendszer, már puha diktatúrába hajló időszakáig repít vissza minket. Akkoriban a honi zenei élet mindenható ura Erdős Péter volt, aki vasmarokkal irányította a zenekarok és előadók karrierjét. A „gigamenedzsernek” pedig köztudottan a Neoton Família volt a szívügye, így a formáció számára kinyíltak a nyugat kapui. Csepregi Éva így jutott el Olaszországba is, ahol egy impresszárió feleségével nyílt alkalmuk koncerteket adni. Ennek persze sokan nem örültek. Különösen a kommunista rendszer ellenlábasai gondolták úgy, hogy a vasfüggöny mögül érkező zenészeknek nincs helyük a talján vidék színpadain. Lett is ebből kalamajka rendesen…

Csepregi Éva csak kapkodta a fejét, amikor megérkezett az olasz rendőrség.
Csepregi Éva azt hitte, nem jött össze a meghallgatás, de végül az olasz impresszárió őket választotta (Fotó: YouTube)
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Pánik tört ki Csepregi Éva koncertjén
Valójában ezért költözött el Csepregi Éva

Csepregi Éva: „Eljutottunk oda, hogy egy adott napon vagy ettünk, vagy aludtunk, mert nem volt elég pénzünk”

De ne szaladjunk ennyire előre! Csepregi Éva így emlékszik azokra az időkre: „Az ORI-ban szóltak Pásztor Lacinak, hogy jön egy olasz menedzser, bizonyos Piero Cariaggi, aki kísérőzenekart keres a feleségének. A 126-os próbateremben rendeztek egy meghallgatást.” 

Több zenekart is meghallgatott és mi is felléptünk, végül is minket választott, bár elkezdett bóbiskolni, így azt hittük, hogy ebből nem lesz semmi.

„Végül egy iszonyú rossz szerződéssel mentünk ki Olaszországba, ahol gyakorlatilag Két és fél hónapig voltunk kint és ez idő alatt rengeteg minden előfordult velünk” – mesélte a Húrokon írt történelem korábbi epizódjában Csepregi Éva, aki zenésztársaival hosszú heteken át zenélt együtt Lara Saint Paul énekesnővel.

Csepregi Éva evett vagy aludt Olaszországban.
Csepregi Évát és a komplett Neoton Famíliát bezárta az olasz rendőrség (Fotó: YouTube)

Szétszedték az egész területet, mert bombafenyegetés érkezett…”

Az akkori Neoton Família üdvöskéje végül egy konkrét történetet is elmesélt, melynek során szó szerint egy maffiafilmeket idéző balhéba keveredtek. „Larával az első két hétben egy gyönyörű luxusszállodában próbáltunk. Ő egy gyönyörű félvér nő volt és egy egész udvartartás volt körülötte. Olyan felállásban voltunk, hogy én ugye a fiúkkal, a Katona Klári és a Vári ikrek, akiket talán túl keveset emlegetnek mostanában. Mielőtt elkezdtük kísérni Lara Saint Pault mi adtunk egy kis műsort. Főleg dél-olaszországi fiesztákon léptünk fel és közben rengeteg kalandunk volt. Esténként, ha illusztris vendégek jöttek a szállodába, nekünk kellett játszani.”

Ilyenkor láttuk, hogy pont mint a Keresztapában, jöttek az emberek és kezet csókoltak a főnöknek. Mi pedig reszketve néztük a jelenetet, hiszen tudtuk, hogy akkoriban, tehát 1974-ben a maffia mindenbe beleszólt. 

„Időnként Rómában is játszottunk, bizonyos választási eseményeken. Belefutottunk kommunista ellenes tüntetésekbe is és megesett, hogy Piero Cariaggi konkrét fenyegetéseket kapott miattunk, hiszen minket ugye szocialista országból szerződtetett. Egy alkalommal megérkeztünk egy helyre, ahol megjelentek az olasz rendőrök és bezártak bennünket egy sekrestyébe, majd közölték, hogy csak akkor nyissuk ki az ajtót, ha az előre megbeszélt kopogást halljuk. Szétszedték az egész területet, mert bombafenyegetés érkezett…” – mesélte a Húrokon írt történelem stúdiójában Csepregi Éva, a Neoton Família énekesnője.

 

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