„Napról napra pusztul el minden” – Megrázó vallomást tett az aszályról a Csillag Születik győztese

A Kárpát-medencét hetek óta forróságban tartó hőkupola miatt országszerte egyre több településen kénytelenek vízkorlátozást elrendelni a hatóságok. A rendkívüli aszályhelyzet nemcsak a mezőgazdasági termést tizedeli meg drámai módon, de a hazai édesvízkészleteket és a kisebb természetes vízfolyásokat is végveszélybe sodorja. A fenyegető klímaváltozásról és a kétségbeejtő magyarországi állapotokról most egy igazán hiteles szakember számolt be: Mészáros János Elek, aki a 2012-es Csillag Születik győzteseként vált országszerte ismertté, eredeti hivatását tekintve agrármérnök és talajtani szakmérnök. Az Alcsútdobozon élő énekes nap mint nap a saját bőrén tapasztalja meg a szélsőséges időjárás pusztító hatásait.

A Csillag Születik győztese aggasztó felfedezést tett (Fotó: Facebook)

A Csillag Születik sztárja hajnalban dolgozik

Mészáros János Elek elmondása szerint a szokatlan hőség miatt a mindennapi kerti teendők elvégzése is komoly fizikai kihívást jelent. A kerti munkákat kizárólag a kora reggeli órákra tudja időzíteni, mielőtt a forróság teljesen beszorítja a házba:

Mostanában hajnalban kell lemennem a kertbe. Hajnali öttől nyolcig leszedem az uborkát, felszedem a krumplit vagy megcsinálom a halaszthatatlan feladatokat, utána pedig beszorul az ember a házba. De a növényeknek sem egyszerű ez a hetek óta tartó perzselő hőség. Napról napra pusztul el minden: ahogy a kukoricának az alsó levelei szintenként száradnak el, s amikor a folyamat eléri a csövet, onnantól kezdve, ha elszárad a cső, akkor jöhet akármennyi csapadék, a szemek nem fejlődnek tovább, és nagy lesz a veszteség. Sajnos a patak kiszáradása miatt a vadak sem találnak már vizet a környéken, így éjjelente bejárnak, és a megmaradt kukoricacsöveket eszik meg

– fogalmazott az agrármérnök.