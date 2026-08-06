„Napról napra pusztul el minden” – Megrázó vallomást tett az aszályról a Csillag Születik győztese

A Kárpát-medencét hetek óta forróságban tartó hőkupola miatt országszerte egyre több településen kénytelenek vízkorlátozást elrendelni a hatóságok. A rendkívüli aszályhelyzet nemcsak a mezőgazdasági termést tizedeli meg drámai módon, de a hazai édesvízkészleteket és a kisebb természetes vízfolyásokat is végveszélybe sodorja. A fenyegető klímaváltozásról és a kétségbeejtő magyarországi állapotokról most egy igazán hiteles szakember számolt be: Mészáros János Elek, aki a 2012-es Csillag Születik győzteseként vált országszerte ismertté, eredeti hivatását tekintve agrármérnök és talajtani szakmérnök. Az Alcsútdobozon élő énekes nap mint nap a saját bőrén tapasztalja meg a szélsőséges időjárás pusztító hatásait.
A Csillag Születik sztárja hajnalban dolgozik
Mészáros János Elek elmondása szerint a szokatlan hőség miatt a mindennapi kerti teendők elvégzése is komoly fizikai kihívást jelent. A kerti munkákat kizárólag a kora reggeli órákra tudja időzíteni, mielőtt a forróság teljesen beszorítja a házba:
Mostanában hajnalban kell lemennem a kertbe. Hajnali öttől nyolcig leszedem az uborkát, felszedem a krumplit vagy megcsinálom a halaszthatatlan feladatokat, utána pedig beszorul az ember a házba. De a növényeknek sem egyszerű ez a hetek óta tartó perzselő hőség. Napról napra pusztul el minden: ahogy a kukoricának az alsó levelei szintenként száradnak el, s amikor a folyamat eléri a csövet, onnantól kezdve, ha elszárad a cső, akkor jöhet akármennyi csapadék, a szemek nem fejlődnek tovább, és nagy lesz a veszteség. Sajnos a patak kiszáradása miatt a vadak sem találnak már vizet a környéken, így éjjelente bejárnak, és a megmaradt kukoricacsöveket eszik meg
– fogalmazott az agrármérnök.
Emberöltők óta nem látott katasztrófa Alcsútdobozon
A szakember rávilágított arra is, hogy a csapadékhiány olyan drámai méreteket öltött, amire a helyi emlékezetben még nem volt példa. Szülőfalujában, Alcsútdobozon olyan csapás érte a természetet, amit korábban senki sem tartott volna lehetségesnek: „Nálunk a faluban emberöltők óta nem történt olyan, hogy a Váli-víz kiszáradjon. Nem találunk olyan embert a környéken, aki emlékezne hasonlóra, vagy akinek a felmenői meséltek volna ilyenről. Ezer éve lakunk itt a faluban, de ilyen még soha nem volt. Most inkább azt látjuk, hogy a szélsőségek irányába indult el minden. Ez a kánikula ráadásul az emberek lelkivilágát is megviseli, hiszen ilyen melegben létezni és dolgozni sem könnyű dolog” – tette hozzá elkeseredetten.
Globális ciklusok és a Kárpát-medence jövője
Agrármérnöki szemmel vizsgálva a folyamatokat, az énekes úgy véli, a mostani szélsőségek egy nagyobb, bolygószintű klímaciklus részét képezik, ám a lakosság és az egyén felelőssége vitathatatlan:
Mindenkinek a saját környezetében kell megtennie a tőle telhetőt. A fásítás, a zöldfelületek megóvása és a vízkészleteinkre való fokozott odafigyelés elengedhetetlen. A Föld történetében mindig voltak nagy klímaváltozási periódusok, de a jelenlegi szélsőségekre fel kell készülnünk. Amikor azt látjuk, hogy a Golf-áramlat is lelassult, egyértelmű, hogy globális folyamatokról van szó. Nekünk itt, a Kárpát-medencében a vízkincsünk tudatos védelme és a természet iránti alázat jelenti az egyetlen járható utat
– figyelmeztetett Mészáros János Elek.