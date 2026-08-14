Több mint 60 csókjelenetet kért magának a nő, aki saját pénzén lett a sorozat főhőse

Egy kínai nő nem volt szívbajos, amikor magának akart főszerepet. Állítólag rengeteg pénzt fizetett azért, hogy ő legyen egy sorozat főhőse, ráadásul több mint 60 csókjelenetet is kért a férfi főszereplővel, akit természetesen szintén ő választott ki.

Saját sorozat, saját főszerep, saját maga által kiválasztott férfi főszereplő – és több mint 60 csókjelenet. Egy kínai nő alaposan a kezébe vette a romantikus történet irányítását.

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Saját magát választotta főszereplőnek

A Lianhe Zaobao szerint a nő egy személyre szabott, több mint 50 részes rövid széria elkészítését finanszírozta, majd nemes egyszerűséggel magát tette meg a „hercegnő” szerepére. A férfi főszereplőt is ő szemelte ki magának.

Ez még nem volt elég neki:

állítólag több mint 60 csókjelenetet kért a produkcióba.

A férfi színész, Zhong Yufei később videóban panaszkodott arra, hogy kolléganője a forgatásokon állítólag többször is túllépte a számára komfortos határokat.

A stáb szerint ennyi csók már egy több mint 50 részes sorozatban is igencsak túlzásnak számított. A szériát bemutató oldal végül több mint 20 intim jelenetet kukázott, mert túl merésznek találta azokat. A vágás azonban a történetet is összekuszálta, így néhány néző azt hihette, hogy a két színész a való életben is egy pár.

A csókok után a számla is megérkezett

A rendezőnő később tisztázta, hogy ő csupán a produkció gyártásáért felelt, és nem ő volt a rejtélyes „gazdag hölgy”. Elmondása szerint

a befektető a forgatás után állítólag nem fizette ki a fennmaradó 30 ezer jüant, vagyis nagyjából 1,4 millió forintot, mert nem tetszett neki, hogy a platform ennyi csókjelenetet kivágott.

A direktor szerint ő már korábban is azt tanácsolta, hogy talán érdemes lenne visszavenni a romantikából, de a főszereplő ragaszkodott az elképzeléseihez.

A produkciós csapat az eset után megígérte: a jövőben pontosabban rögzítik a szerződésekben a színészek jogait és a felelősségi köröket. Úgy tűnik, a következő sorozatban már a csókok számát is érdemes lesz előre beleírni a szerződésbe.