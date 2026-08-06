Így él most kislánya elvesztése óta az X-Faktor egykori versenyzője: Csordás Ákos 2013-ban szerepelt a műsorban

Csordás Ákos X-Faktoros szereplése sokakban mély nyomott hagyott, ám a verseny után mégis inkább rendőrnyomozóként helyezkedett el, és a zenélést csak hobbiként folytatta. Az énekes aztán 2023 év végén boldogan jelentette be, hogy édesapa lett, ráadásul szerelme ikrekkel ajándékozta meg. Ám örömüket egy szívszaggató tragédia árnyékolta be, februárban ugyanis kiderült, egy hónappal a szülés után elveszítették kislányukat. A pár teljesen összetört a gyásztól, de kisfiuk, Marci kedvéért igyekeztek erősek maradni, és bár sosem fogják tudni igazán feldolgozni ezt a pokoli fájdalmat, úgy tűnik Ákos visszatért az énekléshez. Mutatjuk, mit csinál most.

Csordás Ákos 2026-ban már a Magyar Lovas Színház társulatát erősíti Komáromban (Fotó: Facebook)

Így él most Csordás Ákos

Csordás Ákos gyermekei születése után úszott a boldogságban, de mindez csak egy hónapig tartott. Az X-Faktor 2013-as évadának versenyzője 2024 februárjában egy Facebook posztban tudatta a világgal, hogy kislányuk januárban elhunyt. Elmondása szerint ennek azért érezte szükségét, mert úgy érezte, akárhányszor a gyermekeiről kérdezik, újabb sebeket tépnek fel. Azóta eltelt két és fél év, és a bár a szülők sosem lesznek túl igazán a kislány halálán, de Marcit a legnagyobb szeretetben nevelik, sőt a jelek szerint Ákos a zenéléshez is visszatért azóta, nem is akárhogyan.