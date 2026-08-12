"Azon izgultam, hogy odaérj az esküvőnkre..." - mérföldkövet ünnepelt Curtis és felesége

Tavaly nyáron, augusztus 11-én, az Újpesti Házasságkötő teremben fogadott egymásnak örök hűséget Széki Attila, Curtis és szerelme, Barnai Judit, avagy Judie a szűk család és barátok körében. A jeles nap óta már egy év telt el, amiről a rapper és a kosárlabdázó is egy-egy megható posztban emlékezett meg a közösségi médiában.

Egy éve kötötte össze az életét Curtis és Judie / Fotó: Bors

Egy éve kötötte össze az életét Curtis és Judie

Nagyon boldog első házassági évfordulót szerelmem. Eltelt egy év… Én ilyenkor már bőven készülődtem és azon izgultam, hogy odaérj az esküvőnkre, mivel a kocsikulcsod elhoztam. Nagyon szeretlek

- írta a sportoló, utalva ezzel az esküvő előtti incidensre, és amit végül úgy sikerült megoldani, hogy taxival visszajuttatták az autókulcsot a pár maglódi otthonába, ahonnan kis késéssel, de még pont időben el tudott elindulni Curtis.

A rapper egyébként maga is megemlékezett a nagy napról a saját Instagram-oldalán.

Eljött ez a nap is, kerek egy éve, hogy hivatalosan is egy csapat vagyunk! Imádom a közös életet, amit építünk, a mindennapi hülyéskedéseinket, és azt, hogy veled minden nap egy élmény. Tudod jól, Kicsi, hogy nemcsak a feleségem vagy, hanem a barátom és a társam is mindenben. Tiszta szívből szeretlek, és tényleg nincs olyan dolog a világon, amit ne tennék meg érted vagy a mi boldogságunkért. Köszönöm, hogy vagy nekem, és az első évünket házaspárként. Boldog évfordulót!

- üzente Curtis.

Nagy lépésre szánta rá magát Judie

Különleges, egyben megindító lépésre szánta rá magát Barnai Judit. A válogatott kosárlabdázó a közélmúltban megvált a védjegyének számító, hosszú szőke fürtjeitől, a drasztikus hajvágás mögött pedig egy végtelenül önzetlen, nemes cél állt. Judie úgy döntött, hogy a levágott tincseit eladományozza, hogy abból paróka készülhessen olyan beteg gyermekek vagy felnőttek számára, akik valamilyen súlyos egészségügyi betegség miatt elveszítették a saját hajukat. A részleteket ITT lehet elolvasni!