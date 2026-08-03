Czippán Anett ezért tért vissza az Aktívba: "Olyan volt belépni ide, mintha egy hosszú utazás után hazaérkezne az ember"

Új fejezet kezdődik a TV2 egyik legismertebb magazinműsorának történetében. Augusztus 3-án teljesen megújult formában tért vissza az Aktív, amely hétfőtől szombatig minden este, a TV2 Híradó után várja a nézőket. A műsor három házigazdával indul: Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter vezetik felváltva a magazint, az első adásban azonban mindhárman együtt mutatkoznak be.

Czippán Anett nem először vezeti az Aktív magazinműsort (Fotó: MW Bulvár)

Czippán Anett TV2-s karrierje az Aktívval kezdődött

Czippán Anett számára ez a felkérés különösen megható, hiszen számára nem ismeretlen terep az Aktív stúdiója. A kétezres évek végén már a magazin műsorvezetője volt, amely hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a TV2 képernyőjének, egészen 2016-os befejezéséig. Most, tíz évvel később ismét ugyanott állhat a kamerák előtt, ám ezúttal már egészen más tapasztalatokkal és szemlélettel.

Anett az Origónak elárulta, hogy amikor először megkeresték az ajánlattal, először mérlegelte, hogyan tudná összeegyeztetni a munkát a családi életével, de amikor belépett a stúdióba, biztossá vált a számára, hogy itt a helye.

Az elején még azon gondolkodtam, hogyan tudom majd ezt a gyerekek mellett megoldani. Aztán, amikor beléptem a stúdióba, minden kétségem elszállt. Egyszerűen azt éreztem, hogy itt dolgom van. Az, hogy az Aktív ilyen formában újraindul, számomra óriási öröm, és onnantól kezdve már egy pillanatig sem volt kérdés, hogy elvállalom

– kezdte az Origónak Anett.

A műsorvezető szerint bár maga a formátum ismerős lesz a nézők számára, számára mégis teljesen új kihívást jelent ez a feladat.

„Most már nemcsak műsorvezetőként vagyok jelen, hanem szerkesztőként és szerkesztő-riporterként is dolgozom a csapatban. Emiatt egészen más szemmel nézem az elkészült anyagokat, sokkal inkább a sajátomnak érzem majd ezt a műsort. Olyan is lesz, hogy a saját riportomat konferálom fel, ami korábban nem fordult elő. Emellett a stúdió is teljesen megújult, másképp zajlik a felvétel, új pozíciókban kell dolgoznunk, így nekem is újra kell tanulnom bizonyos dolgokat.”

Anett számára az Aktív mindig is különleges helyet foglalt el a szívében, hiszen annak idején ez volt az első műsora a TV2-n.