Czippán Anett ezért tért vissza az Aktívba: "Olyan volt belépni ide, mintha egy hosszú utazás után hazaérkezne az ember"

Új fejezet kezdődik a TV2 egyik legismertebb magazinműsorának történetében. Augusztus 3-án teljesen megújult formában tért vissza az Aktív, amely hétfőtől szombatig minden este, a TV2 Híradó után várja a nézőket. A műsor három házigazdával indul: Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter vezetik felváltva a magazint, az első adásban azonban mindhárman együtt mutatkoznak be.
Czippán Anett TV2-s karrierje az Aktívval kezdődött
Czippán Anett számára ez a felkérés különösen megható, hiszen számára nem ismeretlen terep az Aktív stúdiója. A kétezres évek végén már a magazin műsorvezetője volt, amely hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a TV2 képernyőjének, egészen 2016-os befejezéséig. Most, tíz évvel később ismét ugyanott állhat a kamerák előtt, ám ezúttal már egészen más tapasztalatokkal és szemlélettel.
Anett az Origónak elárulta, hogy amikor először megkeresték az ajánlattal, először mérlegelte, hogyan tudná összeegyeztetni a munkát a családi életével, de amikor belépett a stúdióba, biztossá vált a számára, hogy itt a helye.
Az elején még azon gondolkodtam, hogyan tudom majd ezt a gyerekek mellett megoldani. Aztán, amikor beléptem a stúdióba, minden kétségem elszállt. Egyszerűen azt éreztem, hogy itt dolgom van. Az, hogy az Aktív ilyen formában újraindul, számomra óriási öröm, és onnantól kezdve már egy pillanatig sem volt kérdés, hogy elvállalom
– kezdte az Origónak Anett.
A műsorvezető szerint bár maga a formátum ismerős lesz a nézők számára, számára mégis teljesen új kihívást jelent ez a feladat.
„Most már nemcsak műsorvezetőként vagyok jelen, hanem szerkesztőként és szerkesztő-riporterként is dolgozom a csapatban. Emiatt egészen más szemmel nézem az elkészült anyagokat, sokkal inkább a sajátomnak érzem majd ezt a műsort. Olyan is lesz, hogy a saját riportomat konferálom fel, ami korábban nem fordult elő. Emellett a stúdió is teljesen megújult, másképp zajlik a felvétel, új pozíciókban kell dolgoznunk, így nekem is újra kell tanulnom bizonyos dolgokat.”
Anett számára az Aktív mindig is különleges helyet foglalt el a szívében, hiszen annak idején ez volt az első műsora a TV2-n.
„Akkoriban éppen arculatot váltott a csatorna, és az Aktív is megújult. Gyakorlatilag velem együtt indult el az akkori új korszak."
Később a Mokka es a Fem3 Cafe műsorvezetője lett, majd a szülési szabadság után a Trendmánia háziasszonyaként láthattuk a képernyőn.
Most az újrainduló Aktív esetében más egy kicsit az adásmenet, illetve a stúdió, mégis hihetetlenül otthon érzem magam. Olyan volt belépni ide, mintha egy hosszú utazás után hazaérkezne az ember. Ismerős volt minden érzés, és ez nagyon jólesett.
Czippán Anett Aktív műsorvezetőként debütál ismét hétfő este
A televíziós pályafutása kezdetét felidézve elmondta, hogy egészen más ember volt, amikor huszonöt évesen először megkapta az Aktív műsorvezetői felkérését.
„Korábban már televízióztam és rádióztam, de amikor megtudtam, hogy én leszek az Aktív egyik műsorvezetője, szinte fel sem fogtam, mi történik velem. Hirtelen jöttek a fotózások, az interjúk, a megkeresések, és csak kapkodtam a fejem. Idő kellett ahhoz, hogy megtanuljam: nem kell minden felkérésre igent mondani, és nem kell mindenhol jelen lenni. Ma már egészen másképp látom ezt a világot. Tudom, mi fontos és mi nem, sokkal megfontoltabb vagyok. Több mint negyvenévesen, ennyi tapasztalattal a hátam mögött már sokkal nyugodtabban állok mindenhez, és most érzem igazán azt, hogy a helyemen vagyok.”
A megújult Aktív első adása különleges lesz, hiszen hétfő este mindhárom műsorvezető egyszerre köszönti majd a nézőket.
„Ez egy egyszeri alkalom, hiszen most együtt mutatkozunk be. Holnaptól viszont már felváltva vezetjük a műsort, így mindig más lesz képernyőn.”
Bár hosszú ideje dolgozik a televíziózásban, Anett bevallotta, az élő adások előtt ma is azért még van benne izgalom.
Szerintem az a természetes, ha az emberben van egy kis drukk. Ha már egy műsorvezető vagy egy színész egyáltalán nem izgul, akkor az már nem az igazi. Én nyolc éve nem vezettem élő műsort, ezért most újra ott van bennem ez az izgatottság, de tudom, hogy amint a kamera elé állok, minden a helyére kerül, és megnyugszom. Inkább kellemes izgatottság ez, mint félelem. Nagyon várom, hogy végre elkezdődjön.