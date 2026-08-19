Dávid Petra tanácsa a TV2 új sztárjainak: "Senki ne olvasson kommenteket"

Dávid Petra: „Egy ilyen, különös házasságba mindenki három okból vág bele”

Dávid Petra ugyanakkor egyenesen kimondta azt, ami szerinte nyilvánvaló. Vagyis, hogy a szereplők egy része biztosan az exhibicionizmusuktól hajtva jelentkezett a műsorba. „Egy ilyen, különös házasságba mindenki három okból vág bele, és aki mást mond, az hazudik. Egyrészt bíznak abban, hogy a szakemberek találnak valakit, aki tényleg hozzájuk való, másrészt szeretnének önmagukról megtudni valamit, harmadrészt pedig ismertségre vágynak.”

Akik a negyedik évadban szerepelnek, már pontosan tisztában vannak vele, hogy mire vállalkoztak és azzal is, hogy mire számíthatnak.

„Így ők már sokkal tudatosabb szereplők lesznek, mint mondjuk mi, akik az első évadban próbáltunk szerencsét” – kezdte az Origónak Dávid Petra, aki kérésünkre néhány jótanáccsal is ellátta a Házasság első látásra 4. szériájának szereplőit. A híresség persze nem párkapcsolati intelmeket pufogtatott, hiszen abban nem tartja magát relevánsnak, de a karrierépítésben jó, hiszen azóta sem tűnt el a süllyesztőben, sőt szerepelt már a Farm VIP-ben és idén megmérettette magát az Ázsia Expresszben is.

Dávid Petra és Kabai András házassága zátonyra futott (Fotó: Dávid Petra)

„Az a bizonyos öt perc hírnév itt akár tíz hét is lehet...”

„Az első és legfontosabb tanácsom, hogy senki ne olvasgasson kommenteket. Főleg ne olyanokat, melyeket láthatóan idősebb hölgyek írnak. Mert ők bizony elég megveszekedettek tudnak lenni. Fontos továbbá, hogy éljék meg a siker és az ismertség minden pillanatát, és használják is ki a népszerűségüket, vagy akár a népszerűtlenségüket. A műsor alatt posztoljanak minél többet és ne kerüljék a konfliktusos helyzeteket sem. Az a bizonyos tizenöt perc hírnév itt akár tíz hét is lehet, ha beleszámoljuk a műsor elő és utóéletét is. Ennyi idő áll a rendelkezésükre, hogy kihozzák a legtöbbet a hirtelen jött ismertségükből.”

Kössenek szövetségeket és gyártsanak közös kontenteket, ha ezt egy adott adásnap indokolja!

– magyarázta lapunknak Dávid Petra, aki élete egyik legjobb döntésének tartja, hogy annak idején jelentkezett a Házasság első látásra első évadába. „Voltak ugyan mélypontok azóta, hogy adásba került az első évad, de visszatekintve, egy pillanatra sem bántam meg, hogy igent mondtam Andrisnak. A kapcsolatunk ugyan úgy alakult, ahogy, de hatalmas kalandokban volt részünk együtt. Rám pedig több csoda is várt a műsor és a válásunk után. Ha nincs a Házasság első látásra, akkor nincs a Farm VIP, nem ismerem meg Kira Lordot és nem kapok lehetőséget az Ázsia Expresszben sem. Sok kapu nyílt meg előttem, bár az igaz, hogy a megfelelő férfit azóta sem találtam meg…” - nevetett Petra, aki néhány dolgot azért másképpen csinálna, ha visszatérhetne a kezdetekhez.

„A mai eszemmel szerintem visszafogottabb lennék egy kicsit és talán nem lennék olyan sokkoló hatással Andrisra, mint 2024-ben voltam.

„Szerintem ő is biztosan bölcsült az eltelt időben és talán már nem lenne velem olyan elutasító, mint amilyen akkor volt. A sors így akarta, szóval ezen kár is hosszabban lamentálnom...” - zárta gondolatait Dávid Petra, akit hamarosan Kiara Lord oldalán láthatunk majd az Ázsia Expressz 7. évadában.