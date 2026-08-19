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Demcsák Zsuzsa

Demcsák Zsuzsa kameránkon át szólt a lányához: „Innen üzenem, hogy szigorú anya vagyok!”

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Idén újra a Farm VIP műsorvezetőjeként tér vissza a TV2 képernyőjére. Demcsák Zsuzsa most lapunknak azt is elárulta, hogy a több évtizedes komoly médiatapasztalat mellett, milyen anyuka is valójában.
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Demcsák ZsuzsaŐszinte vallomásanyaság

Mozgalmas időszak elé néz Demcsák Zsuzsa, aki idén ismét a Farm VIP műsorvezetőjeként bizonyíthat a TV2 képernyőjén. A televíziós szereplések mellett azonban számára továbbra is kiemelten fontos a család, és ha csak teheti, közös programokat szervez gyermekeivel. A nyárból náluk sem maradhattak ki a fesztiválok, amelyeken Zsuzsa gyermekeivel vett részt. Az Origónak pedig most azt is elárulta, hogy fogadják ezt otthon, és arról is szó esett, milyen anyának látja ő magát.

Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolt a TV2 nagy sikerű műsorának a Farm VIP-nek a házigazdái.
Demcsák Zsuzsa Farm VIP műsorvezetőként lesz látható idén a TV2 képernyőjén, Gáspár Zsolttal az oldalán (Fotó: MW)

Ilyen anyuka lenne Demcsák Zsuzsa

Zsuzsával a TV2 műsorainak sajtótájékoztatóján volt lehetősége lapunknak interjút készíteni, aki boldogan mesélt eddigi nyaráról, amiben nagy szerepet játszottak a fesztiválok.

Én nagyon szeretem a Szigetet önmagában, meg azt, hogy az ember oda kimegy és jól érzi magát. Voltam koncerteken a gyerekekkel, a Campuson is, meg egy csomó helyen még. Igazából igyekszem ilyenkor a fiammal és a lányommal menni, amit hála Istennek ők nem is bánnak

 – mesélte boldogan Demcsák Zsuzsa, aki lányával láthatóan szoros kapcsolatot ápol. Olyannyira, hogy felmerült a kérdés: vajon inkább anya-lánya párosként vagy barátnőkként tekintenek egymásra? A műsorvezető erre meglehetősen őszintén válaszolt, és még egy üzenetet is küldött lányának a kamerán keresztül.

Demcsák Zsuzsa a Sziget Fesztiválra is kilátogatott.
Sziget Fesztivál 2026: Elképesztően festett a műsorvezető az idei fesztiválon (Fotó: Origo)

Ha láttak engem már a lányomra nézni, abban sok szigorúság nem volt. De igyekszem! Úgyhogy innen üzenem, hogy szigorú anya vagyok!

A mosoly mögött persze ott van az a jól ismert szülői kettősség: hiába szeretne az ember következetes lenni, egy felnőtt vagy már nagyobb gyermekkel egészen más a kapcsolat, mint amikor még mindenben a szülő szabja meg a határokat. Zsuzsa számára ráadásul fontos, hogy a közös élmények megmaradjanak. A fesztiválozás, a nyaralás és a közös programok éppen ezért nemcsak szórakozást jelentenek, hanem olyan időt is, amit együtt tölthetnek.

@borsonline

Kiderült kik lesznek a Farm VIP szereplői Óriási meglepetésekkel készül a TV2 az őszi szezonra, a csatorna idén sem bíz semmit a véletlenre. Az előttünk álló hónapok rendkívül izgalmas, fordulatokkal teli műsorokat tartogatnak a nézők számára. A népszerű kereskedelmi adó hivatalosan is megnyitja az őszi műsordömpinget, és a rajtra nem is kell sokat várni, hiszen augusztus 31-én egyszerre több közönségkedvenc szórakoztató műsor is útjára indul. A Farm VIP és a Házasság első látásra új évada is debütál. #bors #farmvip #demcsákzsuzsa #szereplők #verseny

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