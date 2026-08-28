Demcsák Zsuzsa kulisszatitkokat árult el a Farm VIP-ról!

Hamarosan ismét benépesül a Farm, augusztus 31-én, hétfőn ugyanis elindul a TV2 egyik legnépszerűbb realityje, a Farm VIP új évada. A műsor háziasszonya ezúttal is Demcsák Zsuzsa lesz, aki már jól ismeri a farm világát, ám szerinte minden évad tartogat olyan helyzeteket, amelyekre még ő sem tud előre felkészülni.

Demcsák Zsuzsa szerint a versenyzők máshogyan álltak a játékhoz, mint korábban (Fotó: TV2)

Demcsák Zsuzsa Farm VIP-ről: Minden évad más

A műsorvezető szerint éppen az teszi izgalmassá a realityt, hogy a történetet elsősorban maguk a szereplők alakítják.

„Nyilván minden évad más, hiszen maguk a szereplők formálják az eseményeket. Mi egyáltalán nem nyúlunk bele, és nem is irányítjuk a történéseket, hanem alkalmazkodunk ahhoz a dinamikához, ami közöttük kialakul, és ezt követjük. Minden évadnak teljesen más az atmoszférája: más konfliktusok, más barátságok és másfajta dinamika alakul ki a csapatokon belül, illetve a két csapat egymással való viszonyában is. Nagyon érdekes volt látni, hogy ezúttal már az első pillanatban kialakult a két csapatban az összetartás. Szinte az első perctől egységként kezdtek gondolkodni. Érdekes volt látni, hogy milyen hamar felvették ezt a harci állást, és ennek megfelelően is viselkedtek.”

A legfeszültebb pillanatok természetesen ezúttal is a farmgyűléseken adódnak. Ezeken az alkalmakon Zsuzsának nem csupán műsorvezetőként, hanem számos más szerepben is helyt kell állnia.

Igazából a Farmgyűlések azok az alkalmak, amikor ütközhetnek a vélemények, illetve felszínre kerülhetnek azok a dolgok, amelyek addig inkább rejtve maradtak, vagy nem nyíltan zajlottak. Ezeken a Farmgyűléseken az ember egyszerre műsorvezető, coach és terapeuta is, hiszen rengeteg minden történik ott.

Zsuzsa a forgatások alatt sem engedi el a maximalizmust. Minden nap végén végiggondolja, hogyan teljesített, és azt is keresi, hol tudott volna még többet hozzátenni a műsorhoz.

„Mindig nagyon kritikusan figyelem magamat. Minden forgatási nap végén végiggondolom, mi volt jó, és mit lehetett volna esetleg még jobban csinálni. Amikor pedig visszanézem a műsort, akkor is azt keresem, hogyan lehetett volna még többet kihozni egy-egy helyzetből, vagy miben tudnék fejlődni.”