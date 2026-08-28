Demcsák Zsuzsa kulisszatitkokat árult el a Farm VIP-ról!

Hamarosan ismét benépesül a Farm, augusztus 31-én, hétfőn ugyanis elindul a TV2 egyik legnépszerűbb realityje, a Farm VIP új évada. A műsor háziasszonya ezúttal is Demcsák Zsuzsa lesz, aki már jól ismeri a farm világát, ám szerinte minden évad tartogat olyan helyzeteket, amelyekre még ő sem tud előre felkészülni.
Demcsák Zsuzsa Farm VIP-ről: Minden évad más
A műsorvezető szerint éppen az teszi izgalmassá a realityt, hogy a történetet elsősorban maguk a szereplők alakítják.
„Nyilván minden évad más, hiszen maguk a szereplők formálják az eseményeket. Mi egyáltalán nem nyúlunk bele, és nem is irányítjuk a történéseket, hanem alkalmazkodunk ahhoz a dinamikához, ami közöttük kialakul, és ezt követjük. Minden évadnak teljesen más az atmoszférája: más konfliktusok, más barátságok és másfajta dinamika alakul ki a csapatokon belül, illetve a két csapat egymással való viszonyában is. Nagyon érdekes volt látni, hogy ezúttal már az első pillanatban kialakult a két csapatban az összetartás. Szinte az első perctől egységként kezdtek gondolkodni. Érdekes volt látni, hogy milyen hamar felvették ezt a harci állást, és ennek megfelelően is viselkedtek.”
A legfeszültebb pillanatok természetesen ezúttal is a farmgyűléseken adódnak. Ezeken az alkalmakon Zsuzsának nem csupán műsorvezetőként, hanem számos más szerepben is helyt kell állnia.
Igazából a Farmgyűlések azok az alkalmak, amikor ütközhetnek a vélemények, illetve felszínre kerülhetnek azok a dolgok, amelyek addig inkább rejtve maradtak, vagy nem nyíltan zajlottak. Ezeken a Farmgyűléseken az ember egyszerre műsorvezető, coach és terapeuta is, hiszen rengeteg minden történik ott.
Zsuzsa a forgatások alatt sem engedi el a maximalizmust. Minden nap végén végiggondolja, hogyan teljesített, és azt is keresi, hol tudott volna még többet hozzátenni a műsorhoz.
„Mindig nagyon kritikusan figyelem magamat. Minden forgatási nap végén végiggondolom, mi volt jó, és mit lehetett volna esetleg még jobban csinálni. Amikor pedig visszanézem a műsort, akkor is azt keresem, hogyan lehetett volna még többet kihozni egy-egy helyzetből, vagy miben tudnék fejlődni.”
Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti között megvan az összhang
A farmon természetesen nem egyedül mozog otthonosan. Gáspár Zsolti gazda évről évre fontos társa, aki tapasztalatával segíti Zsuzsát, és afféle fegyverhordozóként áll mellette a forgatásokon. Kettejük között az évek során különleges munkakapcsolat alakult ki.
Minden évben nagyon várjuk, hogy elkezdődjön a Farm VIP forgatása. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk életében egyfajta jutalomjáték, egy különleges időszak. Zsolti olyan pluszt tud adni mind a forgatásokhoz, mind pedig azokhoz a pillanatokhoz, amikor csak készülődünk, ami tényleg csak rá jellemző. Szerintem nagyon jól tudom őt kezelni, ő pedig nagyon tisztel engem, úgyhogy ennél jobb alapot talán el sem lehetne képzelni.
Zsolti gazda korábban azt is felvetette, hogy szerinte Zsuzsa versenyzőként is megállná a helyét a Farm VIP-ben. A műsorvezető azonban úgy érzi, ezt a szerepet már kipróbálta, amikor évekkel ezelőtt az Ázsia Expresszben vállalt feladatot.
„Azt gondolom, hogy ezt a realityversenyzői státuszt én már letudtam azzal, hogy az Ázsia Expresszben szerepeltem. Onnan datálódik a barátágunk is, és lehet, hogy ezért élnek benne olyan emlékek, hogy én itt is jól szerepelnék. De nyilván a műsorvezető az műsorvezető, a játékos pedig játékos. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy az ember különböző műsorokban szerepeljen, de én úgy érzem, hogy az Ázsia Expresszel már megkaptam ennek a legjavát.”