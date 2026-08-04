Demcsák Zsuzsa lánya is kirepül a fészekből, most már magára koncentrálhat: „Aktív 15 év előtt állok”

A szülők és a gyerekek életében is rendkívül stresszes időszak a továbbtanulás. Hova? Miért? Mikor? Ezek azok a kérdések, amiket mindenkinek egyszer meg kell válaszolnia, ha szeretne egyetemre vagy főiskolára jelentkezni. Demcsák Zsuzsa fia már Rotterdamban tanul, ám most lányának is fontos döntést kellett hoznia. A műsorvezető elárulta, hogy mindkét gyermeke Hollandiában képzeli el a rövid távú jövőjét.

Demcsák Zsuzsa nem szomorkodik, hogy a gyerekei külföldre költöznek (Fotó: TV2)

Demcsák Zsuzsa gyerekei nem maradnak Magyarországon

Három házasságom volt, de a gyerekek az első házasságomból vannak. A fiam 21, a lányom pedig 20 éves. Mindketten már egyetemisták, fiam Rotterdamban tanul, az ottani közgázon, a lányom pedig most szintén Hollandiában folytatja a tanulmányait. Ő pedig a nemzetközi közgazdálkodás szakot választotta. Itthon is felvették a Corvinusra, de a bátyja és a szerelme is kint él, akivel most összeköltöznek

– mesélte a Neshama TV-ben a műsorvezető.

Egy édesanyának nem egyszerű feldolgozni azt sem, ha a gyerekei országon belül repülnek ki a fészekből, ám így, hogy mindketten külföldön lesznek, még nehezebb átélni ezt.

Demcsák Zsuzsa nem szerette háttérbe szorítani karrierjét (Fotó: TV2)

Demcsák Zsuzsa így dolgozza fel az egyedüllétet

Úgy döntöttem, hogy ez nekem egy új lehetőség. Olyan, mintha megint azok az évek következnének, ami nem az elmúlt 21 év, hogy a teljes időbeosztásomat, szabadidőmet, alvásomat, étkezésemet a gyerekek határozzák meg. Most csak arra fogok fókuszálni, amit én szeretnék elérni. Azt gondolom, hogy egy igazán aktív 15 év előtt állok. Fizikai, szellemi, lelki teljesítőképességem maximumán vagyok. Olyan céljaim vannak, amiket egyesével szeretnék megvalósítani és még annál is többet

– jegyezte meg a műsorvezető.

Demcsák Zsuzsa nem tervez magába fordulni és inkább kihasználja elkövetkezendő életszakaszát, hogy ismét magára tudjon figyelni. „Én akkor voltam egészséges és jó anya, ha a gyerekeken kívül is volt életem. Első sorban a munkára gondolok, tudtam dolgozni, felnőtt társaságban lenni, nem gügyögni, meg mondókázni” – tette hozzá a TV2 korábbi műsorvezetője.