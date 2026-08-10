„Gyönyörűek, mint az édesanyjuk!” – ritkán látott gyermekeivel pózolt Demcsák Zsuzsa, Tamara gyönyörű nővé, Benedek sármos férfivá érett

Demcsák Zsuzsa két gyermekével, Tamarával és Benedekkel Görögországban töltött néhány emlékezetes napot. A család Rodoszt választotta úti célként, a gyönyörű műsorvezető pedig ezúttal a megszokottnál több pillanatot is megmutatott a közös kikapcsolódásból.

Demcsák Zsuzsa megmutatta ritkán látott gyermekeit

Fotó: TV2

Demcsák Zsuzsa megmutatta ritkán látott gyermekeit

A TV2 műsorvezetőjének közösségi oldalán egymás után jelentek meg a görögországi utazáson készült fotók és videók. Demcsák Zsuzsával tartott 21 éves fia, Benedek, valamint 20 éves lánya, Tamara is.

A műsorvezető nem tartozik azok közé, akik rendszeresen megmutatják gyermekeiket a nyilvánosságnak. Tamaráról és Benedekről inkább különleges családi események – például születésnapok, ballagások vagy szalagavatók – alkalmával oszt meg felvételeket. A közös görögországi pihenésről azonban több élményt is megörökített és megosztott követőivel.

A család egyik este Rodosz történelmi óvárosában tett sétát. A hely hangulata annyira magával ragadta Demcsák Zsuzsát, hogy egy hosszabb videóban is megmutatta az esti várost. A felvételen Tamara is feltűnik, akinek édesanyjával való hasonlósága különösen szembetűnő. A videóban Benedek is többször látható. Demcsák Zsuzsa fia mára magas, felnőtt fiatalemberré vált, és a közös felvételeken jól látható, hogy már jóval magasabb édesanyjánál.

A TV2 sztárjának gyermekeivel közös fotói alatt pedig nem győznek gratulálni a követői, valaki például úgy fogalmazott:

Gyönyörűek a gyermekek, mint az édesanyjuk! Nincs is nagyobb boldogság mint egy közös nyaralás velük.

Demcsák Zsuzsa lányáról és fiáról készült fotókat ITT tudod megnézni!