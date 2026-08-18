Demjén Ferenc járatát törölték Amerikában: haza sem tudott menni a tokaji koncertje előtt

Demjén Ferenc koncertjei egytől egyig hatalmas érdeklődésnek örvendenek, olyannyira, hogy a Tokaj Fesztiválkatlanban tartott Demjén 80-on nemcsak telt ház volt, de még pótszékekre is szükség volt. És természetesen a zenész nem hagyta cserben a rajongóit, pedig csak egy hajszálon múlt, hogy másik kontinensen ragadjon.

Demjén Ferenc tokaji koncertje is hatalmas siker volt, a telt házas rendezvényen több ezer ember énekelt együtt a zenésszel (Fotó: Erdős József / Tokaj Fesztiválkatlan Facebook)

Augusztus 15-én, szombaton Demjén Ferenc dalaitól zengett Tokaj, ugyanis a fesztiválkatlan adott otthon a Demjén 80 turné egyik állomásának. Az impozáns, és méltán népszerű koncerthelyszín pedig teljesen megtelt rajongókkal, akik együtt énekelték a Hogyan tudnék élni nélküled?, a Szerelemvonat vagy éppen az El kell, hogy engedj című örökzöld slágereket, amiket a Demjén dalokon alapuló, Hogyan tudnék élni nélküled? filmben is hallhatnak a nézők, sőt a mozi egy-egy jelenetét a koncert látványvilágába is beleépítették. Emellett persze sok más felejthetetlen sláger is felcsendült, mint a Szabadság vándorai és a Jégszív. Demjén Ferenc korát meghazudtoló energiával töltötte meg a színpadot, ami már csak azért is elismerésre méltó, mert nem kis jetlaggel küzdött a koncert előtt.

Demjén Ferenc feleségével két nappal a koncert előtt érkezett haza Amerikából, így a birtokára sem térhetett haza, szinte azonnal Tokajba ment (Fotó: Erdős József / Tokaj Fesztiválkatlan Facebook)

Demjén Ferenc amerikai járatát törölték

A zenész-dalszerző nemrég Amerikába utazott, ám a hazatérés nem ment olyan simán mint tervezték. Ugyanis a járatot, amivel haza szerettek volna jönni, törölték, így az énekes végül csak alig 48 órával a koncert előtt érkezett meg Budapestre, így már arra sem volt ideje, hogy hazatérjen a birtokára, hanem szinte azonnal Tokajba indult, hogy a koncertet mindenképpen meg tudják tartani. Így a fáradtság és a 7 órás időeltolódás miatti jetlag jelentősen megnehezítették a dolgát, de Demjén Ferenc semmiképpen sem hagyta volna cserben azt a több ezer embert, aki jegyet váltott a tokaji koncertre, különösen, hogy idén ez volt a helyszín első, teljesen telt házas rendezvénye.

Demjén Ferenc hangját a tokaji hegyek ölelésében még nagyobb erővel zengett (Fotó: Erdős József / Tokaj Fesztiválkatlan Facebook)

Demjén Ferenc Révész Sándornak is üzent

A két zenész évtizedekkel ezelőtt együtt jelentette meg a Vigyázz a madárra című dalt, melynek szövegét Demjén Ferenc írta, előadásáért pedig Révész Sándor felelt. Persze az évek alatt többször előfordult, hogy közösen adták elő a közkedvelt slágert, ám erre Révész Sándor strokeja óta nem volt példa. Barátja azonban nem feledkezett meg róla, sőt minden alkalmat megragad, hogy ha koncertjein előadja a dalt, barátjának is üzenjen vele. Így volt ez most is. Emellett a Gyertyák című gyönyörű dallal pedig azokról a kollégáiról emlékezett meg, akik már nem lehetnek közöttünk. A dal alatt az ikonikus zenészek fotóit láthatta a közönség, köztük már Fenyő Miklósét is, aki idén január 31-én hunyt el.