Hiába próbálta nyugtatni az orvosa: hónapokig rettegett az eredmény miatt Dér Heni

Nemrég kiderült, kik alkotják majd a csapatokat a Farm VIP új évadának, amely augusztus utolsó napján kerül majd képernyőre a TV2-n. A szereplők közt van Dér Heni is, aki sietett leszögezni, a műsorban még a "régi arcával" láthatják őt a nézők: a reality forgatása ugyanis tavaly nyáron zajlott, az énekesnő pedig ezt követően esett át plasztikai beavatkozáson. Heni nemrég a story.hu-nak mesélt a műtétet követő, sokszor kétségekkel teli időszakról.

A gyógyulás időszakáról mesélt Dér Heni / Fotó: MW Bulvár

A gyógyulás időszakáról mesélt Dér Heni

Azért vágtam bele a műtétbe, mert bíztam az orvosomban. Való igaz, nem készítettem fel magam eléggé arra, hogy a gyógyulási idő nem egy vagy két hónap lesz, hanem minimum fél, de inkább egy év. És én baromira türelmetlen voltam. Amúgy is ilyen típusú ember vagyok

- árulta el az énekesnő, hozzátéve, előfordult, hogy inkább a tükörnek hitt, mint a plasztikai sebésznek.

Bármennyire furán hangzik, folyamatosan mozgott az arcom, emiatt voltak aszimmetrikus állapotok. De ez normális, idő kell, hogy a szövetek beálljanak a helyükre, és hogy lemenjen a duzzanat, az ödéma. [Krasznahorkai] Zsolt mindig megnyugtatott, hogy higgyem el, szimmetrikusan húzta meg az arcomat, minden úgy történt és történik, ahogy az a nagykönyvben meg van írva

– magyarázta el Heni, aki most, hogy letelt a fél év, már nagyon elégedett az eredménnyel, amely elmondása szerint remekül sikerült.

Őszintén vallott a férjével való megismerkedéséről Dér Heni

„Nem tudom pontosan, hogy az első pillanatban szerelem volt-e, de abban biztos vagyok, hogy amikor először megláttam, azonnal megéreztem, ez valami egészen különleges dolog lesz” – nosztalgiázott korábban az énekesnő.

A történet azonban nem egy klasszikus személyes találkozóval kezdődött, hanem egy egészen meglepő módon, a televízió képernyőjén keresztül indult hódító útjára. Dér Heni figyelmét az RTL gasztro-realityje, A Konyhafőnök ragadta meg, ahol a háttérben feltűnő szimpatikus versenyző azonnal felkeltette az érdeklődését.

Másnap azon kaptam magam, hogy újra bekapcsoltam a televíziót. A Konyhafőnökben pillantottam meg, ahol a hátsó sorban éppen kotyvasztott valamit ez a rendkívül szimpatikus srác. Alig vártam már, hogy interjút adjon, végre kiírják a nevét a képernyőre, és le tudjam csekkolni, ki is ő valójában

– mesélte nevetve Dér Heni, akit a férje támogatott abban, hogy elvállalja a Farm VIP-ban való szereplést.

Többször átrágtuk a férjemmel, Gergővel is, hiszen nem egyedül élek, van egy családom, van két gyerekünk. És hát a nyári szünet közepén nagyon nagy dilemma volt, hogy tudnak-e hetekre nélkülözni engem. Ráadásul úgy, hogy ez idő alatt kommunikálni sem tudunk egymással. Végül rábólintottunk, legfőképpen azért, mert a férjem biztosított róla, hogy megoldja. Ő egy szuperhős. Tényleg

- jelentette ki az énekesnő.