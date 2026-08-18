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Dér Heni

„Az első lépést én tettem meg” – Dér Heni elárulta, hogyan ismerkedett meg a férjével

31 perce
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Szenzációs vallomást tett a TV2 őszi sajtótájékoztatóján a Farm VIP sztárja. Dér Heni feltárta magánélete féltve őrzött titkát, és elárulta, hogyan vadászta le férjét a tévéképernyőn keresztül.
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Dér HeniBakos GergőszerelemTV2

A TV2 őszi sajtótájékoztatójának a Törley Látogatóközpont adott otthont, ahol bemutatták a Farm VIP és a Házasság első látásra új szereplőit. A remek hangulatú eseményen a csatorna sztárjai örömmel meséltek a forgatási élményekről és a magánéletükről. Bár Dér Heni nem a párkereső reality csapatát fogja erősíteni, a rendezvény hangulata miatt nem tudtuk kihagyni a magas labdát, és neki szegeztük a műsor alapvető kérdését: vajon létezik-e szerelem/házasság első látásra? Dér Heni mosolyogva nézett vissza az elmúlt évekre, és a tőle megszokott nyíltsággal idézte fel azt a pillanatot, amikor jelenlegi férje, a designer asztalosként ismert Bakos Gergő teljesen elrabolta a szívét.

Dér Heni a Konyhafőnökben szúrta ki leendő férjét.
Dér Heni férje a Konyhafőnökben szerepelt, amikor felfigyelt rá az énekesnő (Fotó: Bors)

Dér Heni őszintén vallott a férjével való megismerkedéséről

„Nem tudom pontosan, hogy az első pillanatban szerelem volt-e, de abban biztos vagyok, hogy amikor először megláttam, azonnal megéreztem, ez valami egészen különleges dolog lesz” – nosztalgiázott az énekesnő. A történet azonban nem egy klasszikus személyes találkozóval kezdődött, hanem egy egészen meglepő módon, a televízió képernyőjén keresztül indult hódító útjára. Dér Heni figyelmét az RTL gasztro-realityje, A Konyhafőnök ragadta meg, ahol a háttérben feltűnő szimpatikus versenyző azonnal felkeltette az érdeklődését.

Másnap azon kaptam magam, hogy újra bekapcsoltam a televíziót. A Konyhafőnökben pillantottam meg, ahol a hátsó sorban éppen kotyvasztott valamit ez a rendkívül szimpatikus srác. Alig vártam már, hogy interjút adjon, végre kiírják a nevét a képernyőre, és le tudjam csekkolni, ki is ő valójában

– mesélte nevetve Dér Heni.

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Ő tette meg az első lépést

A kezdeti szimpátiát hamarosan tett követte, hiszen az énekesnő nem az a típus, aki a véletlenre bízná a boldogságát. Bár a döntő lépést ő maga tette meg a közösségi oldalon, a folytatásban már hagyta, hogy az események a maguk természetes medrében folyjanak tovább:

Az első lépést én tettem meg, írtam neki egy üzenetet, amiben gratuláltam a helyezéséhez. Onnantól kezdve viszont már rábíztam az egészet a sorsra és a drága férjemre. Utólag azt mondom, az ember ezt legbelül azonnal érzi. Korábban nem tudtam, milyen az az igazi, mindent elsöprő szerelem, de most már pontosan tudom. Szóval igen, ez határozottan az volt

 – fogalmazott meghatódva. Dér Heni azt is elárulta, hogy a családi életük harmóniája és a mindennapok gördülékenysége nagyrészt annak köszönhető, hogy a férje minden helyzetben szilárd támaszt nyújt számára. A munka és a forgatások mellett a családi háttér biztonsága nélkülözhetetlen számára: „Hatalmas szerencsém van, mert a férjem rendkívül együttműködő, és csodálatos társam a mindennapokban. Olyan gondoskodó édesapa, aki maximálisan vigyáz a gyerekekre, és mindenben támogat” – tette hozzá büszkén az énekesnő.

 

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