„Az első lépést én tettem meg” – Dér Heni elárulta, hogyan ismerkedett meg a férjével

A TV2 őszi sajtótájékoztatójának a Törley Látogatóközpont adott otthont, ahol bemutatták a Farm VIP és a Házasság első látásra új szereplőit. A remek hangulatú eseményen a csatorna sztárjai örömmel meséltek a forgatási élményekről és a magánéletükről. Bár Dér Heni nem a párkereső reality csapatát fogja erősíteni, a rendezvény hangulata miatt nem tudtuk kihagyni a magas labdát, és neki szegeztük a műsor alapvető kérdését: vajon létezik-e szerelem/házasság első látásra? Dér Heni mosolyogva nézett vissza az elmúlt évekre, és a tőle megszokott nyíltsággal idézte fel azt a pillanatot, amikor jelenlegi férje, a designer asztalosként ismert Bakos Gergő teljesen elrabolta a szívét.

Dér Heni férje a Konyhafőnökben szerepelt, amikor felfigyelt rá az énekesnő (Fotó: Bors)

Dér Heni őszintén vallott a férjével való megismerkedéséről

„Nem tudom pontosan, hogy az első pillanatban szerelem volt-e, de abban biztos vagyok, hogy amikor először megláttam, azonnal megéreztem, ez valami egészen különleges dolog lesz” – nosztalgiázott az énekesnő. A történet azonban nem egy klasszikus személyes találkozóval kezdődött, hanem egy egészen meglepő módon, a televízió képernyőjén keresztül indult hódító útjára. Dér Heni figyelmét az RTL gasztro-realityje, A Konyhafőnök ragadta meg, ahol a háttérben feltűnő szimpatikus versenyző azonnal felkeltette az érdeklődését.

Másnap azon kaptam magam, hogy újra bekapcsoltam a televíziót. A Konyhafőnökben pillantottam meg, ahol a hátsó sorban éppen kotyvasztott valamit ez a rendkívül szimpatikus srác. Alig vártam már, hogy interjút adjon, végre kiírják a nevét a képernyőre, és le tudjam csekkolni, ki is ő valójában

– mesélte nevetve Dér Heni.