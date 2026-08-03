Mi történt Diana hercegnő ikonikus esküvői ruhájával?

Diana hercegnő esküvői ruháját a brit királyi család történetének egyik legikonikusabb menyasszonyi megjelenésének tartják.

Diana hercegnő esküvői ruhája szinte bevonult a történelem könyvekbe. Fotó: - / POOL

A néhai walesi hercegné 1981. július 29-én ment feleségül az akkori Károly herceghez a londoni Szent Pál-székesegyházban 3500 ember előtt, a tévében pedig rekordot döntő, 750 millió néző követte az esküvőt. Diana egy egyedi, elefántcsont színű selyem taftruhát viselt a különleges alkalomra, amelynek 7,6 méter hosszú uszály volt.

„Minden a drámáról szólt, és arról, hogy Dianát mesebeli hercegnévé változtassuk” – magyarázta a British Vogue-nak 2020 szeptemberében Elizabeth Emanuel tervező, aki akkori férjével, Daviddel alkotta meg a ruhát. „A ruha a korai 80-as évek stílusára jellemző volt - túlzó, romantikus, fodros -, de jól el kellett találnunk, mert tudtuk, hogy történelemkönyvekbe fog vonulni.”

A házasságkötésüket követően Károly és Dianának két gyermeke született, Vilmos és Harry herceg, mielőtt 1992-ben különváltak. A válás 1996-ban zárult le, a hercegnő pedig a következő évben, 1997. augusztus 31-én hunyt el.

7,6 méteres uszály díszítette Diana ruháját. Fotó: - / POOL

Hogyan készült el Diana hercegnő esküvői ruhája?

Diana menyasszonyi ruháját David és Elizabeth Emanuel tervezte, az egykori házaspár 1990-es válásukig együtt dolgozott. A hercegnő maga hívta fel az irodájukat, hogy titokban kérje a szolgáltatásaikat.

Különleges pillanat volt, mert azt gondoltam, hogy az életem meg fog változni, David élete is. Soha többé nem lesz ugyanolyan

- emlékezett vissza Elizabeth 2024-ben.

A tervező elárulta, hogy Dianának fogalma sem volt arról, hogy mit szeretne, így sok-sok vázlatot készítettek. A végső ruha fodros gallérral, puffos ujjakkal és bő szoknyával rendelkezett. Meghatározó részlete azonban egy rekordot döntő, 7,6 méter hosszú uszály volt, amelyet össze kellett hajtani, hogy beleférjen a menyasszonyt a Szent Pál-székesegyházba tartó lovas kocsiba.

Diana ruhájának becsült értéke akkori áron körülbelül 90 000 font lett volna, ami ma nagyjából 350 000 fontnak (148 millió forintnak) felel meg. A teljes összeg helyett azonban Elizabeth és David mindössze 1000 guineát kért a munkájáért, ami a Nyugat-Afrikában bányászott aranyból készült brit érme volt, amely 1663 és 1813 között volt forgalomban.