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diana hercegnő

Újabb részletek derülhetnek ki Diana hercegnő haláláról: testvére mindent elmesél

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Charles Spencer egy memoárban leplezi le, milyen is volt valójában Diana hercegnő élete.
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diana hercegnődianahattyúdal : diana, a nővéremcharles spencer

Megrázó részletek: könyvben tálal ki Diana hercegnő halálának utóéletéről és házasságáról a fivére, Charles Spencer. A jövő hónapban megjelenő memoár célja, hogy eloszlassa a walesi hercegné körül kialakult hazugságokat.

Diana hercegnőről ír könyvet a testvére
Diana hercegnőről ír könyvet a testvére - Fotó: NORTHFOTO

Egyedülálló betekintés a kulisszák mögé

A „Swan Song: Diana, My Sister” (Hattyúdal: Diana, a nővérem) címet viselő kötet rendkívül személyes hangvételben mutatja be a 20. század egyik legnagyobb ikonjának életét. A könyv az alábbi kulcsfontosságú korszakokat öleli fel:

  • A közös gyermekkor a norfolki Park House-ban
  • A viharos házasság a mostani III. Károly királlyal
  • A tragikus párizsi autóbaleset utáni napok és hetek döbbenete

Harc az elfogadott hazugságok ellen

Charles Spencer elárulta, hogy Diana halálának közeledő 30. évfordulója miatt döntött úgy, hogy megtöri a csendet. Elmondása szerint rengeteg megkeresést kapott, és eljött az idő, hogy végre papírra vesse a saját verzióját.

„A könyv célja, hogy elmondja az igazságot Dianáról a testvére szemszögéből, pont úgy, ahogy a temetésén mondott beszédemben is próbáltam. Az idő múlásával elfogadottá vált hazugságok ellen akarok harcolni” – nyilatkozta a gróf.

„Örülnék, ha azok, akik túl fiatalok ahhoz, hogy emlékezzenek rá fénykorában, úgy éreznék – miután elolvasták ezt –, hogy „megértik”, ki is volt ő valójában: egy egyszeri, dinamikus karakter, tele szeretettel, karizmával és önbizalomhiánnyal, aki pokoli lendületet adott az életnek, és sokkal jobb hellyé tette a világot, annak ellenére, hogy még ilyen fiatalon lelépett az élet színpadáról.”

„Ez egy olyan könyv, aminek megírására többször is felkértek, Diana temetésének napja óta. Most jött el az ideje, hogy végre papírra vessem.”

Történelmi jelentőségű mű

A Penguin kiadó szóvivője szerint a mű történelmi mérföldkőnek számít, mivel senki más nem rendelkezett ilyen szintű intim rálátással a hercegnő mindennapjaira. A kötet egyszerre mutatja be a dinamikus, szeretetteljes nőt és a mögötte húzódó mély önbizalomhiányt. A kiadó szerint a könyv rendkívül őszinte, és mentes minden felesleges haragtól vagy érzelgősségtől.

Nézd meg, hol élt volna Diana hercegnő a fiaival:

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Diana hercegné, Dodi Al Fayed, Malibu, ház, villa, DianahercegnéMalibu, 7/98 Malibu, Calif. The Malibu Home Of The Late Dodi Fayed (Photo By James Aylott/Getty Images)
Diana hercegné, Dodi Al Fayed, Malibu, ház, villa, DianahercegnéMalibu, E 332776 011 06/23/98 Malibu, California Malibu Home Of The Late Princess Diana And Dodi Al Fayed (Photo By Ann Summa/Getty Images)
Diana hercegné, Dodi Al Fayed, Malibu, ház, villa, DianahercegnéMalibu, E 332776 012 06/23/98 Malibu, California Malibu Home Of The Late Princess Diana And Dodi Al Fayed (Photo By Ann Summa/Getty Images)
Diana hercegné, Dodi Al Fayed, Malibu, ház, villa, DianahercegnéMalibu, E 332776 010 06/23/98 Malibu, California Malibu Home Of The Late Princess Diana And Dodi Al Fayed (Photo By Ann Summa/Getty Images)
Diana hercegné, Dodi Al Fayed, Malibu, ház, villa, DianahercegnéMalibu, E 332776 009 06/23/98 Malibu, California Malibu Home Of The Late Princess Diana And Dodi Al Fayed (Photo By Ann Summa/Getty Images)
Diana hercegné, Dodi Al Fayed, Malibu, ház, villa, DianahercegnéMalibu, E 332776 007 06/23/98 Malibu, California Malibu Home Of The Late Princess Diana And Dodi Al Fayed (Photo By Ann Summa/Getty Images)
Diana hercegné, Dodi Al Fayed, Malibu, ház, villa, DianahercegnéMalibu, E 332776 006 06/23/98 Malibu, California Malibu Home Of The Late Princess Diana And Dodi Al Fayed (Photo By Ann Summa/Getty Images)
Diana hercegné, Dodi Al Fayed, Malibu, ház, villa, DianahercegnéMalibu, E 332776 007 06/23/98 Malibu, California Malibu Home Of The Late Princess Diana And Dodi Al Fayed (Photo By Ann Summa/Getty Images)
Diana hercegné, Dodi Al Fayed, Malibu, ház, villa, DianahercegnéMalibu, Montage de trois photos : en bas, photo prise dans la nuit du 30 au 31 aoűt 1997 dans le tunnel de l'Alma ŕ Paris de l'épave de la Mercedes dans laquelle la princesse Diana (H-G) et s
Galéria: Ez lett volna Diana hercegnő új otthona
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Diána walesi hercegné anyai részről ír, skót, angol és amerikai ősökkel rendelkezik

 

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