30 éve vált el Károly herceg és Diana hercegnő! Galéria!

Kettőjük története egészen 1977-re nyúlik vissza, amikor is Károly Diana hercegnő nővérével ismerkedett. Ám a találkozgatásokon kívül nem történt több. A hetvenesek évek végén pedig a herceg belépett a harmincas éveibe, így ideje volt feleséget találni, ami nem bizonyult egyszerűnek. Aztán elérkezett 1980, amikor ismét egymásra találtak és egy közös barát javaslatára beszélgetésbe elegyedtek. Diana a családnak is megfelelt, mivel nemes családból származott, fiatal volt és kifogástalan múlttal rendelkezett.

Diana hercegnő először elnyerte a család tetszését (Fotó: PA/NORTHFOTO)

Károly herceg és Diana hercegnő kapcsolata viharos volt

1981. február 24-én jelentették be eljegyzésüket, ami után ikonikus interjút adott a pár. A riporter megkérdezte, hogy szerelmesek-e, amire a Diana egyből igent felelt, Károly pedig csak annyit mondott: „bármit is jelentsen a szerelem.” A mai média világában egyből óriási felháborodást keltett volna az eset. 1981. nyarán pedig már az esküvőt is megtartotta a szerelmespár.

A házasság alatt azonban megmutatkozott az a nagy eltérés, hogy Diana mennyire rendbontó hercegné volt. Részt vett gyermekei, Vilmos herceg és Harry herceg, iskolai eseményein, nem viselkedett felsőbbrendűként és az AIDS betegek megérintésével számtalan valótlan tényt oszlatott szét.

Diana bármennyire is szerette Károlyt, a herceg szíve mindig is Kamillához húzott (Fotó: Profimedia)

Diana hercegné botrányos vallomása

A fiatal édesanya imádott volt a nép szemében, ám a háttérben Károllyal való kapcsolata zátonyra kezdett futni. A trónörökös pedig ismét kapcsolatba lépett korábbi szeretőjével és mostani feleségével, Kamillával.

Bár a királyi család a nagy botrányok elkerülése végett remélte, hogy a pár rendezni tudja a nézeteltéréseket, ám 1992-ben Károly és Diana hivatalosan is bejelentette különélésüket. Az állóvizet pedig Diana hercegnő kavarta fel, amikor a világ egyik leghíresebb interjúját adta. „Hárman voltunk ebben a házasságban. Szóval kicsit zsúfolt volt” – jelentette ki a korábbi hercegnő.

A végleges válásra 1996-ban került sor augusztus 28-án, Diana hercegnő pedig egy évvel később, 1997. augusztus 31-én életét vesztette Párizsban egy autóbalesetben.