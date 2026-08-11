„A konkurens rádió műsorvezetőjeként mondom...” – DJ Dominique így vélekedik DJ Otiról

Igazi tömegőrület söpört végig a Hajógyári-szigeten, amikor Sebestyén Balázs alteregója, DJ Oti bevette a Sziget Fesztivál nagyszínpadát. A több tízezer rajongót megmozgató retró őrületről azóta is folyamatosan beszél a hazai sztárvilág és a zenész szakma egyaránt. Bár sokan értetlenül vagy fanyalogva fogadták a rádiós műsorvezető hatalmas sikerét, a lemezlovas társadalom egyik legmeghatározóbb alakja tiszta vizet öntött a pohárba. DJ Dominique őszintén vallott a nem mindennapi buliról és annak hátteréről.

DJ Oti koncertje egyes források szerint 65 ezer embert vonzott (Fotó: ADAM BERES)

DJ Oti Szigetes fellépésén DJ Dominique is ott volt

A legendás lemezlovas elismerését fejezte ki a lebonyolítás professzionalizmusa előtt, és nem tagadta, hogy magát a felkérést is meglepetéssel fogadta:

A konkurens rádió konkurens műsorvezetőjeként mondom, hogy tökéletes volt a szervezés. Bravúros volt összehozni ezt a logisztikát, már csak az érdeklődők létszáma miatt is. Már azon is csodálkoztam, hogy felkértek. Amikor Balázs befejezte a műsorát, az afterpartyn én voltam az első fellépő az egyik színpadon. Öt perc alatt telt meg előttem az a nagy tér. Mindenki mosolygott, ugrált, fantasztikus volt!

– emlékezett vissza izgatottan DJ Dominique. Szerinte Sebestyén Balázs produkciójának sikerét nem a szerencse, hanem a közönségből feltörekvő nosztalgia és az elfojtott emlékek felszabadítása garantálta: „Jelenleg senkinek sincs akkora elérése, mint DJ Otinak. Sokan próbálták megfejteni a jelenséget, szerintem arról van szó, ahogy nőttünk fel, találkoztunk dalokkal, Coco Jambo, Álomhajó stb. Az, hogy elmenjek 40-50 évesen Coco Jambót hallgatni, olyan nincs, DJ Oti viszont kihozza az emberekből a nem vállalt karakterüket. Megélik újra a gyerekeikkel büszkén, mert egyáltalán nem ciki, hogy anno 16 évesen mondjuk Spice Girlsre táncolt egy sprével, és azóta anyuka lett.”