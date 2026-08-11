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Dj Dominique

„A konkurens rádió műsorvezetőjeként mondom...” – DJ Dominique így vélekedik DJ Otiról

5 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Óriási port kavart a lemezlovasok körében a Hajógyári-szigeten tartott giga-show. A konkurens adónál dolgozó DJ Dominique tiszta vizet öntött a pohárba, és elmondta a véleményét DJ Oti elképesztő sikeréről.
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Dj DominiqueDJ OTISziget fesztiválSebestyén Balázs

Igazi tömegőrület söpört végig a Hajógyári-szigeten, amikor Sebestyén Balázs alteregója, DJ Oti bevette a Sziget Fesztivál nagyszínpadát. A több tízezer rajongót megmozgató retró őrületről azóta is folyamatosan beszél a hazai sztárvilág és a zenész szakma egyaránt. Bár sokan értetlenül vagy fanyalogva fogadták a rádiós műsorvezető hatalmas sikerét, a lemezlovas társadalom egyik legmeghatározóbb alakja tiszta vizet öntött a pohárba. DJ Dominique őszintén vallott a nem mindennapi buliról és annak hátteréről.

DJ Oti koncertje döbbenetes sikert aratott.
DJ Oti koncertje egyes források szerint 65 ezer embert vonzott (Fotó: ADAM BERES)

DJ Oti Szigetes fellépésén DJ Dominique is ott volt

A legendás lemezlovas elismerését fejezte ki a lebonyolítás professzionalizmusa előtt, és nem tagadta, hogy magát a felkérést is meglepetéssel fogadta:

A konkurens rádió konkurens műsorvezetőjeként mondom, hogy tökéletes volt a szervezés. Bravúros volt összehozni ezt a logisztikát, már csak az érdeklődők létszáma miatt is. Már azon is csodálkoztam, hogy felkértek. Amikor Balázs befejezte a műsorát, az afterpartyn én voltam az első fellépő az egyik színpadon. Öt perc alatt telt meg előttem az a nagy tér. Mindenki mosolygott, ugrált, fantasztikus volt!

 – emlékezett vissza izgatottan DJ Dominique. Szerinte Sebestyén Balázs produkciójának sikerét nem a szerencse, hanem a közönségből feltörekvő nosztalgia és az elfojtott emlékek felszabadítása garantálta: „Jelenleg senkinek sincs akkora elérése, mint DJ Otinak. Sokan próbálták megfejteni a jelenséget, szerintem arról van szó, ahogy nőttünk fel, találkoztunk dalokkal, Coco Jambo, Álomhajó stb. Az, hogy elmenjek 40-50 évesen Coco Jambót hallgatni, olyan nincs, DJ Oti viszont kihozza az emberekből a nem vállalt karakterüket. Megélik újra a gyerekeikkel büszkén, mert egyáltalán nem ciki, hogy anno 16 évesen mondjuk Spice Girlsre táncolt egy sprével, és azóta anyuka lett.”

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DJ Dominique örül Balázs sikerének.
DJ Dominique komoly problémára hívta fel a DJ társadalom figyelmét (Fotó: MW-archív)

Ebben rejlik a siker titka?

DJ Dominique emellett rávilágított arra is, hogy Sebestyén Balázs évtizedek óta tartó jelenléte olyan egyedülálló médiaértéket képvisel, amit kevesen tudnak felhalmozni a hazai piacon. 

Balázsnak nagyon nagy a médiaértéke, gyakorlatilag az elmúlt huszonpár évben a két legfrekventáltabb helyen volt velünk, este a tévében, reggel a rádióban találkoztunk vele, mindkét sávot lefedte. Ráadásul volt benne valami titokzatos, nem lehetett vele találkozni, csak a tévében, rádióban

– magyarázta. A lemezlovas szerint a show sikere nem a véletlen műve volt, hiszen Balázs a saját csatornáit kihasználva egy emberként mozdította meg a hallgatóságát. Ennek kapcsán DJ Dominique kemény kritikát fogalmazott meg a DJ szakma fanyalgó képviselőivel szemben, és határozottan kijelentette, hogy a kritizálás helyett a tanulásra és az összefogásra kellene helyezni a hangsúlyt.

„Az emberek egyszerűen látni akarták. Remekül promózta a műsorában, egy kollektív ügy lett belőle. A DJ-k nagy része nagyon negatívan, bántóan nyilatkozott róla sajnos. De be kellene látniuk, hogy igény van erre, és a vitorlánkba fordítani ezt a nagy orkánerejű szelet, amit Oti kavart. A klubok sorra zárnak be, mennek tönkre a fesztiválok, de itt látszik, hogy van erre igény. Mindannyiunk feladata, hogy összefogjunk!” zárta a gondolatait.

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