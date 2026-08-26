Megszólalt a rendőrség a DJ Oti koncertről: Itt tart a nyomozás

Óriási volt a felháborodás a budapesti DJ Oti koncertet követően, mivel a jelenlévők közül többen panaszkodtak rosszullétre. Az interneten gyorsan elterjedt a pletyka, miszerint bedrogoztak néhány bulizót, ám hivatalos megerősítés még nem érkezett ezzel kapcsolatban. Az Origó megkereste a BRFK sajtóosztályát, akik helyzetjelentést adtak a nyomozással kapcsolatban, ami már hetek óta zajlik.

DJ Oti botrányáról újabb részletek derültek ki (Fotó: DJ Oti hivatalos oldala)

DJ Oti buliján többen is panaszkodtak

A koncerten előfordult rosszullétek a beszámolók szerint akkor kezdődtek, amikor az ott vásárolt italokból fogyasztottak a Sziget Fesztiválnak is helyet adó Óbudai-sziget Nagy-rétén. Egy áldozat testvére korábban arról számolt be, hogy egyik pillanatról a másikra szétesett a lány koordinációja és alig tudott járni. Miután többen is hasonló „élményekről” számoltak be a rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Bő két hét elteltével lapunk megkereste a BRFK-t, akik válaszukkal elárulták, hol tart jelenleg a történet.

Elmondásuk szerint a nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás pedig még nem történt.

Szóval továbbra sem tudni, hogy valóban történt-e droggal való visszaélés, illetve, hogy összefüggnek-e a rosszullétek, vagy csak egyedi esetekről van szó.

Hatalmas tömeg látogatott ki az óbudai szigetre DJ Oti miatt (Fotó: Mediaworks)

Korábban Sebestyén Balázs is megszólalt az ügyben

Miután egyre többen álltak elő az interneten egymáshoz hasonló történetekkel, az este főszereplője, DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs is úgy érezte, hogy meg kell szólalnia. A műsorvezető elmondása szerint komolyan kell venni minden ilyen esetet, ám szerinte nagyon sok olyan álhír jelent meg, amelyek valóságtartalma minimum erősen kérdéses. Hozzátette azt is, hogy mindenképp ki kell derülnie, pontosan mi történt.

Az Országos Mentőszolgálat korábbi közleményében pedig arról számoltak be, hogy nem láttak el olyan személyt a koncerten, aki egyértelműen drog miatt lett volna rosszul.