Több ezer ember hömpölyög a hőségben Sebestyén Balázs koncertje előtt: Gondok akadtak a beléptetésnél

Szombat estére a Sziget Fesztivál előszeleként Sebestyén Balázs újabb DJ Oti koncertet szervezett, amire ismét minden jegy elkelt. Az Óbudai-szigetre 65 ezer embert várnak, amilyen tömegre Rihanna budapesti koncertje óta nem volt példa. Csakhogy a rendszer nem volt eléggé felkészült erre a tömegre, ahogy a szervezők arra sem gondoltak, hogy egy rendszerhiba esetén – ami be is következett – tízezer ember várakozik majd a tűző napon. Mindezt csak, hogy láthassa Sebestyén Balázs parókás alteregóját. Az esemény még Budapest közlekedésére is hatással van.

Sebestyén Balázs DJ Otiként nyomja ma az örökzöld slágereket az Óbudai-szigeten, de a bejutás során gondok akadtak (Fotó: Mediaworks)

Délután egy óra óta zajlik a beengedés a DJ Oti bulira, csakhogy a hőség és az elképesztő tömeg mellett az online beléptetés is nehezíti a közönség életét, így a helyszíni kollégáknak mindenkit egyesével kell becsekkolnia. Ez pedig azt jelenti, hogy ezrek torlódtak fel, és amellett, hogy a tűző napon kell várakozniuk.

Hát köszi a térképet, de hat több tízezer embernek a helyszínen kell becsekkolnia, mert az online rendszer lerohadt és emiatt lekésik a bulit, amiért fizettek, abból balhé lesz

– írta egy kommentelő a DJ Oti Facebook-oldalon, egy az esemény térképét bemutató poszthoz.

„Az online check in problémára nem reagáltok??” – kérdezte egy másik bulizó a bejegyzés alatt.

Én megértem, hogy nem működik a rendszer, de azt nem, hogy miért nem lehet egyetlen kérdésre sem hivatalos választ kapni ezzel kapcsolatban

– üzente a hallgatásba burkolózó szervezőknek egy újabb dühös vendég.

„A VIP parkolóba el sem lehet jutni, a rendőrök sem tudnak segíteni, mindenhol lezárás” – vetett fel egy másik problémát egy újabb hozzászóló. A reklamációk jogosok persze, mert az online check-in tényleg leállt, a helyszínen pedig időbe telik, mire mindenkit beléptetnek, viszont Balázs és a szervezők is már napokkal ezelőtt jelezték, hogy senki ne az utolsó pillanatokra hagyja az online regisztrációt. Aki erre nem figyelt, azzal most a technika ördöge alaposan kibabrált.

A legtöbben a DJ Oti online check-in probléma miatt akadtak ki, hiszen így csak a helyszínen tudnak regisztrálni (Fotó: Mediaworks)

DJ Oti még a forgalomba is beavatkozott

DJ Oti szigetes koncertje annyi látogatót vonz, hogy Vitézy Dávid kénytelen volt sűríteni a tömegközlekedési eszközök menetrendjét és napközben a lakosságot is előre figyelmeztetni az esetleges problémákra.