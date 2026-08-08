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Sebestyén Balázs

Több ezer ember hömpölyög a hőségben Sebestyén Balázs koncertje előtt: Gondok akadtak a beléptetésnél

17 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A Sziget Fesztivál előtti szombaton Sebestyén Balázs már benépesíti a Hajógyári-szigetet, már persze, ha a rajongói nem ájulnak el tömegesen a tűző napon. DJ Oti bulijának több tízezres közönségének egy része ugyanis a hibás online rendszer miatt kénytelen a helyszínen becsekkolni a hőségben.
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Sebestyén BalázsDJ OTIÓbudai-szigetbeléptetéshőség

Szombat estére a Sziget Fesztivál előszeleként Sebestyén Balázs újabb DJ Oti koncertet szervezett, amire ismét minden jegy elkelt. Az Óbudai-szigetre 65 ezer embert várnak, amilyen tömegre Rihanna budapesti koncertje óta nem volt példa. Csakhogy a rendszer nem volt eléggé felkészült erre a tömegre, ahogy a szervezők arra sem gondoltak, hogy egy rendszerhiba esetén – ami be is következett – tízezer ember várakozik majd a tűző napon. Mindezt csak, hogy láthassa Sebestyén Balázs parókás alteregóját. Az esemény még Budapest közlekedésére is hatással van.

Sziget Fesztivál 2026, SziagetFesztivál2026, DJ OTI koncertre érkező fesztiválozók, DJOTIkoncert, 2026.08.08.
Sebestyén Balázs DJ Otiként nyomja ma az örökzöld slágereket az Óbudai-szigeten, de a bejutás során gondok akadtak (Fotó: Mediaworks)

Délután egy óra óta zajlik a beengedés a DJ Oti bulira, csakhogy a hőség és az elképesztő tömeg mellett az online beléptetés is nehezíti a közönség életét, így a helyszíni kollégáknak mindenkit egyesével kell becsekkolnia. Ez pedig azt jelenti, hogy ezrek torlódtak fel, és amellett, hogy a tűző napon kell várakozniuk.

Hát köszi a térképet, de hat több tízezer embernek a helyszínen kell becsekkolnia, mert az online rendszer lerohadt és emiatt lekésik a bulit, amiért fizettek, abból balhé lesz

 – írta egy kommentelő a DJ Oti Facebook-oldalon, egy az esemény térképét bemutató poszthoz.

„Az online check in problémára nem reagáltok??” – kérdezte egy másik bulizó a bejegyzés alatt.

Én megértem, hogy nem működik a rendszer, de azt nem, hogy miért nem lehet egyetlen kérdésre sem hivatalos választ kapni ezzel kapcsolatban 

– üzente a hallgatásba burkolózó szervezőknek egy újabb dühös vendég.

„A VIP parkolóba el sem lehet jutni, a rendőrök sem tudnak segíteni, mindenhol lezárás” – vetett fel egy másik problémát egy újabb hozzászóló. A reklamációk jogosok persze, mert az online check-in tényleg leállt, a helyszínen pedig időbe telik, mire mindenkit beléptetnek, viszont Balázs és a szervezők is már napokkal ezelőtt jelezték, hogy senki ne az utolsó pillanatokra hagyja az online regisztrációt. Aki erre nem figyelt, azzal most a technika ördöge alaposan kibabrált.

DJ Oti koncertjére 65 ezres tömeget várnak.
A legtöbben a DJ Oti online check-in probléma miatt akadtak ki, hiszen így csak a helyszínen tudnak regisztrálni (Fotó: Mediaworks)

DJ Oti még a forgalomba is beavatkozott

DJ Oti szigetes koncertje annyi látogatót vonz, hogy Vitézy Dávid kénytelen volt sűríteni a tömegközlekedési eszközök menetrendjét és napközben a lakosságot is előre figyelmeztetni az esetleges problémákra.

„Ma minden eddiginél nagyobb közlekedési terhelésre számíthatunk az Óbudai-szigeten a DJ Oti koncert miatt, ezért a MÁV-csoport és a BKK is sűrűbb menetrenddel készül. Ha tehetitek, válasszátok a közösségi közlekedést, ez lesz a leggyorsabb és legkényelmesebb megoldás. És menjetek ki időben, este a koncert előtti órákban egyszerre ennyi ember nem fog tudni odajutni ugyanis” – olvasható Vitézy Dávid Facebook-oldalán.

Ilyen hatalmas tömeget még 5 percenként közlekedő HÉV-ekkel sem lehet egyszerre ki- és bejuttatni a szigetre. Ezért kérem, induljatok el időben, és legyetek türelmesek és figyeljetek egymásra

 – nyomatékosította.

 

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