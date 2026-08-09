DJ Otiból előbújt Sebestyén Balázs, és úgy beszélt a családjáról, hogy szem nem maradt szárazon

Sebestyén Balázs kilépett DJ Oti álcája mögül és többet mutatott magából, mint eddig bármikor

A műsorvezető a fiairól és a feleségéről kezdett el beszélni…

Beninek megígértem, hogy ha egyszer összejön ez a történet és csinálok egy nagykoncertet, akkor följön velem a színpadra és fogunk egyet együtt zenélni.

„Merthogy 10 éves kora óta dobol, és közben teljesen magától megtanult gitározni is. Eljött ez a pillanat...” - mondta a mikrofonba Sebestyén Balázs. A pillanatból pedig megszületett maga a tapintható szeretet. Olyasmi, ami két idegen között soha, de apa és fia között létrejöhet. Balázs és Beni egy szál gitárral kiültek a színpad egy közönségbe nyúló szegletébe, segítségül hívták a Queen 1986-os, budapesti koncertjének emlékét és lekísérték Freddie Mercury Tavaszi szél vizet áraszt adaptációját. A siker természetesen nem maradt el és ahogy a címből már kiderült, szem nem maradt szárazon a Sziget Fesztivál nagyszínpada előtti réten.

Sebestyém Balázs Robbie Williamsesen kedzte a showt (Fotó: Facebook)

„Köszönöm szépen, hogy ilyen jó anyukája vagy a gyerekeknek!”

Sebestyén Balázs még néhány gondolat erejéig kibújt DJ Oti karakteréből és megemlítette kisebbik fiát, Noelt, aki mint mondta, már most remek futballista és akár Cristiano Ronaldo magasságaiba is eljuthat, ha… Balázs ezután Vikihez, a feleségéhez intézett egy érzelmes gondolatot: „Nagyon ritkán mutatok valamit a magánéletemből, de arra gondoltunk, hogy ez egy olyan pillanat. Valószínűleg ezek a gyerekek elvesznének, úgyhogy Viki, köszönöm szépen, hogy ilyen jó anyukája vagy a gyerekeknek!”

Velem ezek a gyerekek már eltűntek volna

– mondott köszönetet az együtt töltött évekért és két gyermekükért a műsorvezető.