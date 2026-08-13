DJ Oti csúnyán teletömte Sebestyén Balázs Zsebét

65 ezer embert gyült össze a Óbudai-sziget Nagyrétjén, hogy együtt bulizzanak DJ Otival (Fotó: DJ Oti Facebook)

Milliárdos bevétel mellett gigászi kiadás

2026-ban pedig jött az ősrobbanás erejű sikertörténet, vagyis a mögöttünk álló szombaton megrendezett gigabuli, aminek a Sziget Fesztivál nagyszínpada adott otthont és amelyre 65 ezer ember váltott jegyet, elérve ezzel az abszolút SOLD OUT állapotát. Ez pedig olyan horribilis bevételt generált, ami beemelte DJ Otit a szupersztárok sorába. Csak az alapjegyekből 1,5 milliárd forint folyt be a produkció kasszájába. De a VIP jegyek és a Sky Boxok miatt ehhez az összeghez nyugodtan hozzácsaphatunk akár 100 milliót is. Még mielőtt mindenki a szívéhez kapna, fontos, sőt a legfontosabb megemlítenünk, hogy a DJ Oti projekt színpadra állítása hatalmas összegeket emészt fel: adók, jegyértékesítési költségek, színpad, fény és hangtechnika, stáb és catering, marketing és menedzsment költség. Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen, úgy a bulikon fel-feltűnő világsztárok sem lépnek fel bagóért. A Sziget nagyszínpadán megjelent DJ Bobo, a Safri Duo és a Dune néven ismert formáció, illetve a 2 Unlimited. Nem beszélve a magyar sztárfellépőkről, akikből szintén akadt néhány a jeles estén. Szóval, bár óriási összegek repkednek a bevételi oldalon, a kiadások sem egy falunap szintjén mozognak. Mindezzel együtt talán kijelenthető, hogy Sebestyén Balázs százmilliós nagyságrendet vághatott zsebre 2024, azaz az első DJ Oti buli óta. Mi pedig nem is olyan csendesen reméljük, hogy van ott még, ahonnan ez jött és lesz még olyan mulatság, ahol együtt rophatunk a '90-es és a 2000-es évek slágereire.