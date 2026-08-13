DJ Oti csúnyán teletömte Sebestyén Balázs Zsebét

A siker elvitathatatlan, ami azonnal legitimálja is DJ Oti, vagyis a 90-es és 2000-es években rekedt keletnémet lemezlovas létjogosultságát, aki egy álmos hajnalon bújt elő a gazdatestből, vagyis Sebestyén Balázsból, miközben a rádióban a keze nyomán felcsendültek a zenei egyedfejlődés, sokak szerint gyalázatos évtizedeinek soha nem feledhető világslágerei. Balázs mostanra hűtlennek bizonyult fegyverhordozójának, vagyis Vadon Janinak a fejéből pattant ki a szikra, hogy Balázs második keresztneve alapján a lemezlovas karakter az Oti nevet kapja a rapid keresztségben. A karakter körül kialakult, hatalmas hype okán csak egy újszülöttnek lesz friss az információ, de a teljességhez hozzátartozik, hogy a honi rádiózás fenegyerekét Sebestyén Balázs Ottónak hívják, így adta magát a hárombetűs becenév.
DJ Oti már az első évben is sokmilliós bevételt generált
No, de elég az „előjátékból”, vagyis DJ Oti eredettörténetéből, és nézzünk inkább rá Sebestyén Balázs alteregójának anyagi helyzetére! Tesszük ezt a teljesség igénye és a valós üzleti modell részletes ismerete nélkül, inkább csak címszavakban, vagyis „címszámokban”. Azzal a boldog tudattal, hogy ami történt, az valóban egy remek, a világban nem, de hazánkban egyedülálló ötletből fakadó igazi sikersztori. Vagyis fel sem merül bennünk a gondolat, hogy Balázs, azaz DJ Oti ne érdemelne meg minden milliót, amit a nagyra, sőt nagyon nagyra nőt projekt fialt. Az első nagy buli 2024. július 20-án a siófoki Plázson esett meg. A jegyek hihetetlen sebességgel fogytak és a 10 ezres tömeg nagyjából 126 milliós bevételt termeltek. Ez volt DJ Oti hangos „beköszönése”, ami csak bemelegítésnek bizonyult a 2025-ös évhez képest, ami meghozta a projekt számára az igazi áttörést a szó minden értelmében. DJ Oti két egymást követő napon rogyásig töltötte a Budapest Parkot. Ez pedig 20-24 ezer fizető nézőt jelentett. Ennek fényében a bevétel is tetemesen megugrott. Még a szerény becslések is 200-290 millió forintos bruttó jegybevételről szóltak. Ugyanezen évben Sebestyén Balázs, vagyis DJ Oti „lehajolt az apróért is”, hiszen megismételték az előző évi Plázs bulit is, ami hozzácsapott a bevételhez még úgy 100 millió jó magyar forintot.
Milliárdos bevétel mellett gigászi kiadás
2026-ban pedig jött az ősrobbanás erejű sikertörténet, vagyis a mögöttünk álló szombaton megrendezett gigabuli, aminek a Sziget Fesztivál nagyszínpada adott otthont és amelyre 65 ezer ember váltott jegyet, elérve ezzel az abszolút SOLD OUT állapotát. Ez pedig olyan horribilis bevételt generált, ami beemelte DJ Otit a szupersztárok sorába. Csak az alapjegyekből 1,5 milliárd forint folyt be a produkció kasszájába. De a VIP jegyek és a Sky Boxok miatt ehhez az összeghez nyugodtan hozzácsaphatunk akár 100 milliót is. Még mielőtt mindenki a szívéhez kapna, fontos, sőt a legfontosabb megemlítenünk, hogy a DJ Oti projekt színpadra állítása hatalmas összegeket emészt fel: adók, jegyértékesítési költségek, színpad, fény és hangtechnika, stáb és catering, marketing és menedzsment költség. Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen, úgy a bulikon fel-feltűnő világsztárok sem lépnek fel bagóért. A Sziget nagyszínpadán megjelent DJ Bobo, a Safri Duo és a Dune néven ismert formáció, illetve a 2 Unlimited. Nem beszélve a magyar sztárfellépőkről, akikből szintén akadt néhány a jeles estén. Szóval, bár óriási összegek repkednek a bevételi oldalon, a kiadások sem egy falunap szintjén mozognak. Mindezzel együtt talán kijelenthető, hogy Sebestyén Balázs százmilliós nagyságrendet vághatott zsebre 2024, azaz az első DJ Oti buli óta. Mi pedig nem is olyan csendesen reméljük, hogy van ott még, ahonnan ez jött és lesz még olyan mulatság, ahol együtt rophatunk a '90-es és a 2000-es évek slágereire.