A DJ Oti-féle ginás botránytól a 100 milliós drogbizniszig: ezek voltak a Sziget Fesztivál történetének legdurvább botrányai

A Hajógyári-szigeten évről évre százezrek ünneplik a felhőtlen szabadságot, ám a fesztivál több évtizedes története során nem egyszer fordult elő, hogy az önfeledt bulizás helyett a rendőrségi hírek és a politikai csaták kerültek a címlapokra. A legfrissebb sokkoló események árnyékában összeszedtük a Sziget Fesztivál történetének leghangosabb botrányait, DJ Otitól a 100 milliós drogfogásig.
Pánik DJ Oti buliján
Sebestyén Balázs, vagyis DJ Oti szombati koncertje nem csak a dübörgő basszusoktól volt hangos. A fedetlen italok, a hatalmas tömeg és a végeláthatatlan sorok tökéletes terepet biztosítottak a ragadozóknak, ismeretlenek folyékony randidrogot, közismert nevén Ginát (GHB) kevertek gyanútlan fiatal nők italába. A beszámolók szerint a helyzet kétségbeejtő volt, egyetlen egészségügyi ponton 18 eszméletlen vagy magatehetetlen lányt láttak el a mentősök, miközben az áldozatok felépülése órákig tartott. Bár a fesztivál hivatalosan nem regisztrált kábítószeres esetet a statisztikákban, a közösségi oldalakat elárasztották a felháborodott és megrázó áldozati vallomások, az ügyben pedig a rendőrséghez is érkezett jelzés.
Nemzetközi politikai vihar a Kneecap miatt
Nem a mostani az egyetlen eset, hogy a Sziget miatt forrtak az indulatok. Az északír raptrió, a Kneecap körüli botrány szinte példátlan politikai hullámokat vetett. A zenekart azzal vádolták, hogy fellépéseiken terrorszervezeteket éltetett, antiszemita szlogeneket skandált és erőszakra buzdított. A felháborodás akkora volt, hogy több mint száz magyar művész és közéleti szereplő követelte a koncert lemondását. Bár a szervezők a művészi szabadságra hivatkozva ragaszkodtak a fellépéshez, a magyar kormány végül nemzetbiztonsági és idegenrendészeti okokból kitiltotta a zenekar tagjait az országból, így a koncert végül elmaradt.
Két holland atléta 100 milliós drogbirodalma
A fesztivál történetének messze legnagyobb bűnügyi fogása 2019-ben történt, amikor a nyomozók lecsaptak két 23 éves holland fiatalra, akik közül az egyik neves válogatott sprinter volt. A páros nem kispályázott, szinte teljes drogáruházat rendeztek be a Szigeten. A sátorrudakba, széfbe és a közelben parkoló autójukba elrejtve csaknem 20 ezer adag kábítószert – főként ecstasyt és marihuánát – halmoztak fel, sőt, még előre nyomtatott árlistával is készültek a fesztiválozóknak. A lefoglalt illegális szerek értéke megközelítette a 100 millió forintot. A profi drogdealerekké vált sportolókat végül jogerősen börtönbüntetésre ítélte a magyar bíróság.
Harc a szigetért: Tarlós kontra Gerendai
A politikai csaták sem elkerülhetetlenek Óbudán. Tarlós István még III. kerületi polgármesterként éveken át valóságos háborút vívott a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal. 1997-ben a kibírhatatlan éjszakai hangerő és a csendrendelet megsértése miatt bírságolták és perelték a szervezőket, 2001-ben pedig Tarlós a homoszexuális felvilágosító sátrak kitiltásával fenyegetőzött, erkölcsi aggályokra hivatkozva. A csatának ezzel még nem volt vége, 2011-ben, már főpolgármesterként Tarlós 2,5 milliárdos közterület-használati díjat akart behajtani a Szigeten, amit végül hosszas tárgyalások után egy 50 milliós kompromisszumos megállapodással sikerült elsimítani.
Tragédiák és halálos balesetek
Sajnos a Sziget történetét tragédiák is árnyékolják. 1999-ben döbbenetes baleset rázta meg a fesztivált, amikor a területeken üzemelő vidámparkban menet közben leszakadt egy körhinta, és egy fiatal életét vesztette a balesetben. Évekkel később, 2015-ben egy pusztító nyári vihar okozott végzetes szerencsétlenséget: egy hatalmas kidőlő faág zúzta szét egy, a fesztivál lezárt ártéri területén illegálisan sátrozó külföldi fiatal sátrát, aki a helyszínen életét vesztette.