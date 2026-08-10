A DJ Oti-féle ginás botránytól a 100 milliós drogbizniszig: ezek voltak a Sziget Fesztivál történetének legdurvább botrányai

A Hajógyári-szigeten évről évre százezrek ünneplik a felhőtlen szabadságot, ám a fesztivál több évtizedes története során nem egyszer fordult elő, hogy az önfeledt bulizás helyett a rendőrségi hírek és a politikai csaták kerültek a címlapokra. A legfrissebb sokkoló események árnyékában összeszedtük a Sziget Fesztivál történetének leghangosabb botrányait, DJ Otitól a 100 milliós drogfogásig.

DJ Oti koncertje lehengerlő volt a Szigeten, de sajnos nem csak ezért maradt emlékezetes (Fotó: Facebook)

Pánik DJ Oti buliján

Sebestyén Balázs, vagyis DJ Oti szombati koncertje nem csak a dübörgő basszusoktól volt hangos. A fedetlen italok, a hatalmas tömeg és a végeláthatatlan sorok tökéletes terepet biztosítottak a ragadozóknak, ismeretlenek folyékony randidrogot, közismert nevén Ginát (GHB) kevertek gyanútlan fiatal nők italába. A beszámolók szerint a helyzet kétségbeejtő volt, egyetlen egészségügyi ponton 18 eszméletlen vagy magatehetetlen lányt láttak el a mentősök, miközben az áldozatok felépülése órákig tartott. Bár a fesztivál hivatalosan nem regisztrált kábítószeres esetet a statisztikákban, a közösségi oldalakat elárasztották a felháborodott és megrázó áldozati vallomások, az ügyben pedig a rendőrséghez is érkezett jelzés.

Nemzetközi politikai vihar a Kneecap miatt

Nem a mostani az egyetlen eset, hogy a Sziget miatt forrtak az indulatok. Az északír raptrió, a Kneecap körüli botrány szinte példátlan politikai hullámokat vetett. A zenekart azzal vádolták, hogy fellépéseiken terrorszervezeteket éltetett, antiszemita szlogeneket skandált és erőszakra buzdított. A felháborodás akkora volt, hogy több mint száz magyar művész és közéleti szereplő követelte a koncert lemondását. Bár a szervezők a művészi szabadságra hivatkozva ragaszkodtak a fellépéshez, a magyar kormány végül nemzetbiztonsági és idegenrendészeti okokból kitiltotta a zenekar tagjait az országból, így a koncert végül elmaradt.