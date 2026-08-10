Harry Potter-rajongók százai tiltakoztak, miután kiderült, hogy egy Nagy-Britanniát és Írországot összekötő óriási villamosenergia-kábel éppen a legendás filmes helyszínen haladt volna át. A beruházás tervezői végül módosították a nyomvonalat – így Dobby „sírja” megmenekült.

Harry Potter-rajongók tiltakoztak, amikor kiderült, hogy a Nagy-Britanniát és Írországot összekötő áramkábel Dobby „sírja” közelében haladna.

Fotó: WARNER BROS. / AFP

Több száz telefon érkezett a céghez

A 430 millió fontba, vagyis mintegy 200 milliárd forintba kerülő Greenlink összekötő kábel eredetileg a walesi Freshwater West partjánál érte volna el a szárazföldet. Éppen ott, ahol a Harry Potter és a Halál ereklyéi című filmben eltemették Dobbyt, a szeretett házimanót – írja a The Guardian.

A rajongók köveket is hagynak a helyszínen „Itt nyugszik Dobby” felirattal, noha a terület gazdája, a National Trust korábban arra kérte őket, hogy ezt ne tegyék, mert a strand természetvédelmi szempontból érzékeny terület.

A projekt vezetője, Simon Ludlam egy BBC-interjúban beszélt arról, hol kerülne a föld alá a Wexford megyébe tartó, mintegy 200 kilométeres kábel. A felvétel adásba kerülése után azonban valóságos telefonáradat indult.

Ludlam eleinte azt sem értette, mi történik. Egy kollégája világosította fel: a nézők attól tartanak, hogy a beruházás „egyenesen Dobby sírján” halad majd át.

Dobby sírja helyett valódi bronzkori maradványok közelében halad majd a kábel

A projektmenedzser bevallotta, hogy fogalma sem volt arról, ki Dobby.

Ő egy kitalált szereplő egy kitalált könyvben

– értetlenkedett, amikor először hallott a panaszokról. A munkatársa azonban jelezte, hogy a rajongók számára ez nagyon is komoly ügy.

A kivitelezők végül új nyomvonalat kerestek, amely elkerüli a filmes „sírhelyet”. Ludlam szerint sokan örültek a döntésnek, a beruházás pedig folytatódhat.

A történet pikantériája, hogy az új útvonal így valódi bronzkori emberi temetkezési maradványok közelében halad.

A területen többek között emberi temetésekhez köthető urnákat is találtak.

Elég közel kerültünk néhány valódi bronzkori maradványhoz, de Dobby sírját elkerültük

– fogalmazott Ludlam.

Hihetetlen, de már másfél évtized telt el azóta, hogy a mozikban véget ért a Harry Potter varázslatos története. Napra pontosan 15 éve mutatták be a filmsorozat utolsó részét, a Harry Potter és a Halál ereklyéi II. részét. De mi történt azóta a népszerű szereplőkkel? Galériánkból kiderül, hogyan változtak az elmúlt másfél évtizedben.