Ezek voltak Dolly Parton 58 évig tartó házasságának titkai

A hosszú házasság titkát már sokan fejtegették, de úgy tűnik Dolly Partonnak sikerült megtalálnia. A legendás countryénekesnő 58 éven át volt Carl Dean felesége, aki 2025-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Dolly Parton sosem titkolta hosszú házasságának titkát. Fotó: Northfoto / NORTHFOTO

Dolly Parton sosem titkolta hosszú házasságának titkát

A country zene ikonja, aki augusztus 25-én, kedden, 80 éves korában hunyt el, a Deannel való hosszú és szeretetteljes kapcsolatáról volt ismert, akivel 1964-ben, a Nashville-ben töltött legelső napján találkozott. Parton és Dean, akik két év randevúzást követően 1966-ban kötötték össze az életüket, 2020-ban azt nyilatkozták a People magazinnak, hogy sikeres házasságuk titka meglehetősen egyszerű.

„A férjemmel 56 éve vagyunk együtt” - mondta Parton 2020-ban Deanről, akivel 18 évesen ismerkedett meg. „Idén májusban voltunk 54 éve házasok. De még mindig megvannak a saját kis pillanataink, mint például tavasszal, amikor kibújnak az első sárga nárciszok.”

Még ha van is némi hó körülöttük, a férjem mindig hoz nekem egy csokrot. És általában ír hozzá egy kis verset is. Számomra ez megfizethetetlen. Ez már önmagában felér egy randevúval.

Bár a pár egyik első randevúja egy McDonald's-ban volt, Parton azt mondta, hogy évtizedekig tartó kapcsolatuk során a legtöbbet ő főzte.

Azt fogom főzni, amiről tudom, hogy szeretjük. És bepakolom egy piknikkosárba. Aztán elmegyünk valahova a folyópartra a kis lakókocsinkkal, leparkolunk, piknikezünk. Vagy gyertyafényes vacsorát szervezek. Nem csinálunk belőle ügyet.

- magyarázta az énekesnő.

Ez olyan, hogy bizonyos napokon egy bizonyos hangulatod van. Ilyenkor azt mondom: meg fogom lepni. És most valódi textil szalvétáink lesznek, meg igazi kristálypoharaink. Előveszem a valódi porcelánt a papírtányérok helyett, amikből általában eszünk, mert nem akarunk mosogatni.

Néhány évvel később, 2024-ben, Parton ismét kiemelte, hogy ő és Dean szeretik együtt tölteni a szabadidejüket a lakókocsijukban - lehetőleg egy folyóparti pikniken.

A férjemmel szeretünk a kis lakókocsinkban utazni. Most valószínűleg infúzióra lenne szükségem, hogy legyen elég energiám egy kempingezéshez. De igen, szeretünk a kis lakókocsinkban utazgatni, és csak úgy kimenni piknikezni a folyópartra. Szeretek hazamenni Kelet-Tennessee-be, meglátogatni a barátaimat és a családomat, és szeretek olvasni.

Az énekesnő és férje együtt voltak Dean 2025 márciusában bekövetkezett haláláig. A countryzene csillaga korábban már beszélt az egészségügyi küzdelmeiről, amelyek férje elvesztése után jelentkeztek nála. „Néhány olyan egészségügyi problémával küzdök, amire egyszerűen nem figyeltem oda, miközben Carlra vigyáztam” - mondta tavaly augusztusban a People-nak.