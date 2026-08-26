"Ez egy gyönyörű élet ünneplése" - szívszorító búcsút vett Dolly Partontól szeretett unokahúga

Mint arról korábban beszámoltunk, a világhírű énekesnő, Dolly Parton 80 éves korában elhunyt. Halálhíre sokakat megrázott, sorra búcsúznak tőle a közösségi médiában. Unokahúga, Rebecca Seaver szintén így tett. A 39 éves Rebeccca ugyanis legújabb Instagram-posztjában búcsúzott megható szavakkal búcsúzott szeretett nagynénjétől, aki rövid ideig tartó rákbetegségét követően hajtotta örök álomra a fejét.

Szívszorító búcsú Dolly Partontól. Fotó: VALERIE MACON / AFP

Seaver Cassie Parton, Dolly Parton 75 éves húgának lánya. Ő hozta létre a hivatalos Dolly Parton-archívumot, emellett közreműködött nagynénje Behind the Seams: My Life in Rhinestones című könyvének összeállításában, valamint a Dolly’s Life of Many Colors Museum ügyvezető igazgatója is. Megemlékezésében több, az évek során készült családi fotót osztott meg, köztük gyermekkori képeket, valamint Cassie Partonról és más szeretteikről készült felvételeket.

Ma az általunk érzett gyász felfoghatatlan, mert mindannyiunkban hatalmas szeretet él Dolly Rebecca Parton iránt. Mindig ő volt a fény, nemcsak azok számára, akik közvetlenül körülvették, hanem az egész világ számára is. Mindannyian arra törekedtünk, hogy miatta jobb emberekké váljunk, és remélem, hogy továbbra is így teszünk

- írta fotóválogatásához, amelyben Dolly-t ezt követően úgy emlegette, mint a legjobb barátnőjét, kedvenc kalandorát, keresztanyját és szeretett nagynénjét, aki nélkül most egy új életet kell kezdenie: egy olyan életet, amelyben már nincs mellette legfőbb bizalmasa.

Tudom, hogy Carl és a Mamaw Avie Lee szeretettel fogadta őt a túlvilágon. Most a legfontosabb égi útján jár Istennel, és tudom, hogy békére lelt

– tette hozzá Seaver, Dolly Parton néhai férjére, Carl Deanre, valamint az énekesnő édesanyjára, Avie Lee-re utalva, írja a People.