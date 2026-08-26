"Ez egy gyönyörű élet ünneplése" - szívszorító búcsút vett Dolly Partontól szeretett unokahúga

Mint arról korábban beszámoltunk, a világhírű énekesnő, Dolly Parton 80 éves korában elhunyt. Halálhíre sokakat megrázott, sorra búcsúznak tőle a közösségi médiában. Unokahúga, Rebecca Seaver szintén így tett. A 39 éves Rebeccca ugyanis legújabb Instagram-posztjában búcsúzott megható szavakkal búcsúzott szeretett nagynénjétől, aki rövid ideig tartó rákbetegségét követően hajtotta örök álomra a fejét.
Seaver Cassie Parton, Dolly Parton 75 éves húgának lánya. Ő hozta létre a hivatalos Dolly Parton-archívumot, emellett közreműködött nagynénje Behind the Seams: My Life in Rhinestones című könyvének összeállításában, valamint a Dolly’s Life of Many Colors Museum ügyvezető igazgatója is. Megemlékezésében több, az évek során készült családi fotót osztott meg, köztük gyermekkori képeket, valamint Cassie Partonról és más szeretteikről készült felvételeket.
Ma az általunk érzett gyász felfoghatatlan, mert mindannyiunkban hatalmas szeretet él Dolly Rebecca Parton iránt. Mindig ő volt a fény, nemcsak azok számára, akik közvetlenül körülvették, hanem az egész világ számára is. Mindannyian arra törekedtünk, hogy miatta jobb emberekké váljunk, és remélem, hogy továbbra is így teszünk
- írta fotóválogatásához, amelyben Dolly-t ezt követően úgy emlegette, mint a legjobb barátnőjét, kedvenc kalandorát, keresztanyját és szeretett nagynénjét, aki nélkül most egy új életet kell kezdenie: egy olyan életet, amelyben már nincs mellette legfőbb bizalmasa.
Tudom, hogy Carl és a Mamaw Avie Lee szeretettel fogadta őt a túlvilágon. Most a legfontosabb égi útján jár Istennel, és tudom, hogy békére lelt
– tette hozzá Seaver, Dolly Parton néhai férjére, Carl Deanre, valamint az énekesnő édesanyjára, Avie Lee-re utalva, írja a People.
Szívszorító búcsú Dolly Partontól: az énekesnő életetét kell valójában most ünnepelni
Nagyon hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam a jelenlétében rejlő varázslatot az életemben és mindannyiótok életében. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ma és mindig azzal állíthatok emléket neki, hogy elmesélem gyönyörű történetét. Az öröksége az a boldogság, amelyet mindannyiunknak adott, és amelyet továbbra is adni fog. Miközben gyászoljuk ezt a hihetetlen veszteséget, szeretném, ha mindannyian emlékeznénk. Ez egy gyönyörű élet ünneplése, amelyet szégyenkezés nélkül, hatalmas szívvel élt meg. Soha egyetlen strasszkövet vagy álmot sem hagyott kiaknázatlanul, és nagyon büszke vagyok arra, hogy továbbvihetem ezeket a ragyogó álmokat. Örökké ránk fog ragyogni odafentről, és a pillangókkal fog repülni. Hiányozni fogsz, és örökké szeretni foglak. Unokahúgod, Rebecca Ann Keikilani Seaver.