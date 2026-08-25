Örök nyomot hagyott a zenei világban Dolly Parton: íme a country énekesnő életének legfontosabb mozzanatai

Tragikus hirtelenséggel 2026. augusztus 25-én, 80 éves korában elhunyt Dolly Parton. A legendás country énekesnő élete, azonban örök nyomot hagyott a zenei világban.

Elhunyt Dolly Parton. Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Örök nyomot hagyott a zenei világban Dolly Parton

Dolly Parton 1946. január 19-én született a Tennessee állambeli Locust Ridge-ben, egy rendkívül szegény, tizenkét gyermekes család negyedik gyermekeként. Már gyermekkorában közel került a zenéhez: édesanyjától egyházi dalokat és hagyományos balladákat tanult, miközben maga is korán elkezdett dalokat írni. A reflektorfénytől nem maradt sokáig távol, csupán 13 éves korában már fellépett a híres Grand Ole Opry színpadán, majd a középiskola elvégzése után, 1964-ben Nashville-be költözött, hogy zenei karriert építsen - olvasható a Country Music Hall of Fame oldalán.

Karrierjének első nagy fordulópontját 1967-ben érte el, amikor megjelent első albuma, a Hello, I’m Dolly, és csatlakozott Porter Wagoner televíziós műsorához. A közös munka révén országosan ismertté vált, miközben dalszerzőként is egyre nagyobb sikereket ért el. 1973-ban írta meg az I Will Always Love You című dalt, amelyet Wagonertől való szakmai elválása ihletett. A dal 1974-ben Dolly Parton előadásában vezette a countrylistát, és később Whitney Houston 1992-es feldolgozásának köszönhetően világszerte ismertté vált. Parton az 1970-es években olyan további klasszikusokat írt és adott elő, mint a Jolene és a Coat of Many Colors, miközben fokozatosan a countryzene egyik legfontosabb női előadójává vált.