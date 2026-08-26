Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tragédia Szegeden: egy panel 10. emeletéről zuhant ki egy kisgyermek

Fontos

Itt a bejelentés: már ma este eléri a Paksi Atomerőmű a maximális teljesítményét

dolly parton

Rengetegen gyászolják Dolly Partont: Taylor Swift, Paul McCartney és Trump is búcsúzik a legendától

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Gyászol a zene- és filmvilág: Dolly Parton halála után sztárok sora búcsúzik a 80 éves korában elhunyt countrylegendától. Taylor Swift szerint „egy Dolly nélküli világ elképzelhetetlen”, de Paul McCartney és Beyoncé is megindító üzenetet küldött.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dolly partontrumpbeyoncétaylor swift

Dolly Parton halála az egész világot megrázta, a a 80 éves korában elhunyt countrylegendától egymás után búcsúznak a legnagyobb sztárok. Taylor Swift, Donald Trump, Beyoncé, Paul McCartney és Jane Fonda is megható sorokkal emlékezett meg róla, miközben a zene- és filmvilág számos más ismert alakja is kifejezte gyászát.

Dolly Parton
Dolly Parton, az amerikai énekes-dalszerző fotója látható a Tennessee állambeli Nashville-ben található Country Zenei Hírességek Csarnokában és Múzeumban, 2026. augusztus 25-én
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Dolly Parton halálát kedden unokaöccse, Bryan Seaver jelentette be. Képviselői később megerősítették, hogy az énekesnő egy „egy rövid lefolyású rákkal vívott küzdelem után”, szerettei körében hunyt el a nashville-i Vanderbilt-Ingram Cancer Centerben. A betegség pontos típusát nem közölték.

Taylor Swift: „Egy Dolly nélküli világ elképzelhetetlen”

Taylor Swift személyes hangvételű üzenetben búcsúzott Dolly Partontól. A 36 éves énekesnő, aki maga is countryzenével kezdte pályafutását, így fogalmazott:

Egy Dolly nélküli világ nem tűnik lehetségesnek, valóságosnak vagy helyesnek.

Swift szerint Parton egész életében rendkívüli nagylelkűséggel fordult mások felé, és számtalan ember életét változtatta meg. „Ő volt az az ajándék, amelyik mindig tovább adott” – írta, hozzátéve, hogy Parton úgy tanított a világról, hogy közben mindenkit arra ösztönzött, hogy önmaga legyen.

Honoree US singer-songwriter Taylor Swift attends the 55th Annual Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala in New York on June 11, 2026. (Photo by kena betancur / AFP)
Taylor Swift
Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Az énekesnő háláját fejezte ki Parton dalaiért és az Imagination Library programért is, amelyen keresztül gyerekek millióihoz jutottak el könyvek. Swift és férje, Travis Kelce korábban kétmillió dollárral támogatta a kezdeményezést.

Dolly, bármerre is járok, mindig eszembe fogsz jutni

 – zárta búcsúját Taylor Swift.

669933_287
25279231
19800101_alb_a90_405281.jpg
20110101_gaf_g49_21510.jpg
0490007121
0490003738
0490007271
28653946
58th Annual Academy of Country Music Awards - Arrivals
46744681
Kenny Rogers
Dabney Coleman Has Passed Away
Dolly Partonâ€™S â€œDolly: A True Original Musicalâ€ Nashville Premiere
Galéria: Dolly Parton élete képekben
1/20
Dolly Parton

 

Trump és Beyoncé is megszólalt

Donald Trump a Truth Socialen búcsúzott Partontól, és úgy fogalmazott: 

Soha nem volt hozzá hasonló, és soha nem is lesz. Nyugodj békében, Dolly! A világ szeret téged.

 Az amerikai elnök szerint az énekesnő halála milliók számára hatalmas veszteség.

US President Donald Trump speaks in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, on August 24, 2026. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Fotó: JIM WATSON / AFP

Beyoncé, aki a Cowboy Carter című albumon is együtt dolgozott Partonnal, saját oldalán emlékezett meg róla.

Dolly, te voltál az iránytű. Az északi csillag. Merész és ragyogó. Tehetséges és rendíthetetlen

 – írta. Beyoncé megköszönte Partonnak a művészetét, nagylelkűségét és azt a hatást, amelyet a világra gyakorolt.

(COMBO) This combination of pictures created on March 28, 2024 shows US singer/songwriter Beyonce at the Dolby theatre on July 9, 2019 in Hollywood and US singer-songwriter Dolly Parton on February 10, 2019, in Los Angeles. Beyonce's new country album features a long-rumored cover of Dolly Parton's beloved "Jolene," as well as a number of country legend plugs including Willie Nelson. "Cowboy Carter" -- the honkified second act of Queen Bey's "Renaissance" trilogy -- is out in parts of the world where it's already Friday, and will continue its global drop as the clock strikes midnight. (Photo by Robyn Beck and VALERIE MACON / AFP)
Fotó: ROBYN BECK / AFP

Sabrina Carpenter amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő szintén személyes emlékekkel búcsúzott. A két zenész a Please Please Please remixének videoklipjén dolgozott együtt. Carpenter szerint Parton „egy angyal, aki a földön jár”, akinek bölcsességét, játékos életszemléletét és humorát örökre magával viszi.

Megható sorokkal búcsúztak a sztárok Dolly Partontól

Jane Fonda egy fekete-fehér fotóval emlékezett meg egykori színésztársáról, amely az 1980-as 9-től 5-ig forgatásán készült.

Teljesen összetörtem. Most értesültem róla, hogy Dolly elhunyt

 – írta Fonda. Szerinte Parton annyira közvetlen, erős, nagylelkű és játékos személyiség volt, hogy „örökre beleszövődött mindannyiunk életébe és szívébe”.

Soha nem ismertem még hozzá hasonló embert

 – fogalmazott Fonda, aki szerint Parton egyszerre volt „egy csintalan, játékos déli lány Tennessee mélyéről” és mély gondolkodó.

Oprah Winfrey amerikai televíziós műsorvezető egy közös fotóval búcsúzott Partontól az 1987-es Dolly című műsor forgatásáról. 

Nem volt és nem is lesz még egy hozzá fogható. Fényt hozott az életünkbe, és mindannyian gazdagabbak vagyunk attól, hogy köztünk élt

– írta a médiaszemélyiség.

US TV host and producer Oprah Winfrey attends opening day of the Barack Obama Presidential Center in Chicago, Illinois, on June 18, 2026. (Photo by Kamil Krzaczynski / AFP)
Oprah Winfrey amerikai tévés műsorvezető
Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Paul McCartney is megható sorokkal búcsúzott Partontól, és felidézte, amikor 1974-ben először találkoztak a Grand Ole Opryban. Mint írta, Dolly dalszerzőként, énekesként és jótékonykodóként is páratlan volt a countryzene világában. 

Különösen büszke volt arra, hogy Parton feldolgozta a The Beatles Let It Be című dalát, amelynek McCartney társszerzője volt.

Shania Twain egy 2003-as Oprah Winfrey Show-fellépésük felvételével emlékezett Partonra, amelyen együtt adták elő a Coat of Many Colors című dalt. A legendát emellett a zene- és filmvilág számos további ismert alakja, köztük Jamie Lee Curtis, Sarah Jessica Parker, Pedro Pascal, Reba McEntire és Hugh Jackman is gyászolta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!