Rengetegen gyászolják Dolly Partont: Taylor Swift, Paul McCartney és Trump is búcsúzik a legendától

Dolly Parton halála az egész világot megrázta, a a 80 éves korában elhunyt countrylegendától egymás után búcsúznak a legnagyobb sztárok. Taylor Swift, Donald Trump, Beyoncé, Paul McCartney és Jane Fonda is megható sorokkal emlékezett meg róla, miközben a zene- és filmvilág számos más ismert alakja is kifejezte gyászát.

Dolly Parton, az amerikai énekes-dalszerző fotója látható a Tennessee állambeli Nashville-ben található Country Zenei Hírességek Csarnokában és Múzeumban, 2026. augusztus 25-én

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Dolly Parton halálát kedden unokaöccse, Bryan Seaver jelentette be. Képviselői később megerősítették, hogy az énekesnő egy „egy rövid lefolyású rákkal vívott küzdelem után”, szerettei körében hunyt el a nashville-i Vanderbilt-Ingram Cancer Centerben. A betegség pontos típusát nem közölték.

Taylor Swift: „Egy Dolly nélküli világ elképzelhetetlen”

Taylor Swift személyes hangvételű üzenetben búcsúzott Dolly Partontól. A 36 éves énekesnő, aki maga is countryzenével kezdte pályafutását, így fogalmazott:

Egy Dolly nélküli világ nem tűnik lehetségesnek, valóságosnak vagy helyesnek.

Swift szerint Parton egész életében rendkívüli nagylelkűséggel fordult mások felé, és számtalan ember életét változtatta meg. „Ő volt az az ajándék, amelyik mindig tovább adott” – írta, hozzátéve, hogy Parton úgy tanított a világról, hogy közben mindenkit arra ösztönzött, hogy önmaga legyen.

Taylor Swift

Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Az énekesnő háláját fejezte ki Parton dalaiért és az Imagination Library programért is, amelyen keresztül gyerekek millióihoz jutottak el könyvek. Swift és férje, Travis Kelce korábban kétmillió dollárral támogatta a kezdeményezést.

Dolly, bármerre is járok, mindig eszembe fogsz jutni

– zárta búcsúját Taylor Swift.