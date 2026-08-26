Rengetegen gyászolják Dolly Partont: Taylor Swift, Paul McCartney és Trump is búcsúzik a legendától

Dolly Parton halála az egész világot megrázta, a a 80 éves korában elhunyt countrylegendától egymás után búcsúznak a legnagyobb sztárok. Taylor Swift, Donald Trump, Beyoncé, Paul McCartney és Jane Fonda is megható sorokkal emlékezett meg róla, miközben a zene- és filmvilág számos más ismert alakja is kifejezte gyászát.
Dolly Parton halálát kedden unokaöccse, Bryan Seaver jelentette be. Képviselői később megerősítették, hogy az énekesnő egy „egy rövid lefolyású rákkal vívott küzdelem után”, szerettei körében hunyt el a nashville-i Vanderbilt-Ingram Cancer Centerben. A betegség pontos típusát nem közölték.
Taylor Swift: „Egy Dolly nélküli világ elképzelhetetlen”
Taylor Swift személyes hangvételű üzenetben búcsúzott Dolly Partontól. A 36 éves énekesnő, aki maga is countryzenével kezdte pályafutását, így fogalmazott:
Egy Dolly nélküli világ nem tűnik lehetségesnek, valóságosnak vagy helyesnek.
Swift szerint Parton egész életében rendkívüli nagylelkűséggel fordult mások felé, és számtalan ember életét változtatta meg. „Ő volt az az ajándék, amelyik mindig tovább adott” – írta, hozzátéve, hogy Parton úgy tanított a világról, hogy közben mindenkit arra ösztönzött, hogy önmaga legyen.
Az énekesnő háláját fejezte ki Parton dalaiért és az Imagination Library programért is, amelyen keresztül gyerekek millióihoz jutottak el könyvek. Swift és férje, Travis Kelce korábban kétmillió dollárral támogatta a kezdeményezést.
Dolly, bármerre is járok, mindig eszembe fogsz jutni
– zárta búcsúját Taylor Swift.
Trump és Beyoncé is megszólalt
Donald Trump a Truth Socialen búcsúzott Partontól, és úgy fogalmazott:
Soha nem volt hozzá hasonló, és soha nem is lesz. Nyugodj békében, Dolly! A világ szeret téged.
Az amerikai elnök szerint az énekesnő halála milliók számára hatalmas veszteség.
Beyoncé, aki a Cowboy Carter című albumon is együtt dolgozott Partonnal, saját oldalán emlékezett meg róla.
Dolly, te voltál az iránytű. Az északi csillag. Merész és ragyogó. Tehetséges és rendíthetetlen
– írta. Beyoncé megköszönte Partonnak a művészetét, nagylelkűségét és azt a hatást, amelyet a világra gyakorolt.
Sabrina Carpenter amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő szintén személyes emlékekkel búcsúzott. A két zenész a Please Please Please remixének videoklipjén dolgozott együtt. Carpenter szerint Parton „egy angyal, aki a földön jár”, akinek bölcsességét, játékos életszemléletét és humorát örökre magával viszi.
Megható sorokkal búcsúztak a sztárok Dolly Partontól
Jane Fonda egy fekete-fehér fotóval emlékezett meg egykori színésztársáról, amely az 1980-as 9-től 5-ig forgatásán készült.
Teljesen összetörtem. Most értesültem róla, hogy Dolly elhunyt
– írta Fonda. Szerinte Parton annyira közvetlen, erős, nagylelkű és játékos személyiség volt, hogy „örökre beleszövődött mindannyiunk életébe és szívébe”.
Soha nem ismertem még hozzá hasonló embert
– fogalmazott Fonda, aki szerint Parton egyszerre volt „egy csintalan, játékos déli lány Tennessee mélyéről” és mély gondolkodó.
Oprah Winfrey amerikai televíziós műsorvezető egy közös fotóval búcsúzott Partontól az 1987-es Dolly című műsor forgatásáról.
Nem volt és nem is lesz még egy hozzá fogható. Fényt hozott az életünkbe, és mindannyian gazdagabbak vagyunk attól, hogy köztünk élt
– írta a médiaszemélyiség.
Paul McCartney is megható sorokkal búcsúzott Partontól, és felidézte, amikor 1974-ben először találkoztak a Grand Ole Opryban. Mint írta, Dolly dalszerzőként, énekesként és jótékonykodóként is páratlan volt a countryzene világában.
Különösen büszke volt arra, hogy Parton feldolgozta a The Beatles Let It Be című dalát, amelynek McCartney társszerzője volt.
Shania Twain egy 2003-as Oprah Winfrey Show-fellépésük felvételével emlékezett Partonra, amelyen együtt adták elő a Coat of Many Colors című dalt. A legendát emellett a zene- és filmvilág számos további ismert alakja, köztük Jamie Lee Curtis, Sarah Jessica Parker, Pedro Pascal, Reba McEntire és Hugh Jackman is gyászolta.