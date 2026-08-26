Rózsaszín fényárban úszik Amerika Dolly Parton tiszteletére - Videó

Rózsaszínben ragyogott New York...

A leglátványosabb búcsú New Yorkban történt. Az Empire State Building tornya augusztus 25-én este 21 óra 25 perckor váltott rózsaszín fényre, és egészen 22 óra 25 percig így világított. Az időzítés természetesen nem volt véletlen: az esti 9:25-ös kezdés Dolly egyik legismertebb dalára és filmjére, a 9 to 5-ra utalt. A felhőkarcoló különleges, úgynevezett „pink sparkle” fényjátékával tisztelgett az énekesnő előtt. A gesztus egyben Dolly Parton jótékonysági örökségére, az Imagination Library programra is felhívta a figyelmet, amely világszerte több százmillió könyvet juttatott el gyermekekhez. Nem New York volt az egyetlen amerikai nagyváros, amely fénybe öltöztette az éjszakát. Chicagóban a Willis Towert világították rózsaszínre, Los Angelesben pedig a Santa Monica-i Pacific Park óriáskerekén jelentek meg Dollyhoz kapcsolódó rózsaszín fények és alakzatok.

Amerika számos városában rózsaszínbe borultak az ikonikus épületek és hidak Dolly Parton emlékére (Fotó: APF)

Dolly Parton: Egy egyszerű faházból a világ tetejére

Dolly Parton története szinte hollywoodi forgatókönyv. Tennessee állam szegény, sokgyermekes családjából indult, egy egyszerű faházban nőtt fel, majd Nashville-ben kezdte felépíteni azt a karriert, amely végül a világ egyik legismertebb előadójává tette. Olyan dalokat írt, mint a Jolene, az 9 to 5 és az I Will Always Love You, amely Whitney Houston előadásában később minden idők egyik legismertebb slágerévé vált. Több mint százmillió lemezt adott el, tíz Grammy-díjat nyert, és a zene mellett olyan filmekben is emlékezetes alakítást nyújtott, mint a 9 to 5 vagy az Acélmagnóliák. A csillogó ruhák, a hatalmas szőke parókák és a jellegzetes humor mögött azonban egy rendkívül tudatos üzletasszony és segítő állt. Megalapította a Dollywoodot, jótékonysági alapítványa pedig gyermekek millióinak életére volt hatással. Halála után nemcsak Amerika búcsúzik tőle. Londonban a Buckingham-palota előtt a Coldstream Guards zenekara a 9 to 5-ot játszotta. Dolly Parton egyszerre volt csillag és hétköznapi embernek tűnő mesélő. A rózsaszín fények pedig most pontosan azt mutatják, milyen mély nyomot hagyott maga után: amikor ő eltűnt a színpadról, egész városok kapcsolták fel emlékére a fényeket.