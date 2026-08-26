Dolly Parton legfurcsább titkai: Elvis, 365 paróka és egy elvesztett hasonmásverseny

Dolly Paron élete legjobb döntését hozta meg, amikor kivárt és nem adta oda a dalt Elvis Presleynek (Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)

1. Elvis Presley fel akarta venni az „I Will Always Love You”-t, Dolly mégis nemet mondott

Elvis valóban szerette volna rögzíteni Dolly dalát. A probléma az volt, hogy Elvis menedzsere, Colonel Tom Parker azt kérte, hogy az énekesnő-szerző adja át a dal kiadói jogainak felét. Dolly Parton ezt visszautasította, mert nem akarta elveszíteni a szerzői jogait. Később elmondta, hogy emiatt egész éjjel sírt. A dalt végül Whitney Houston vitte sikerre 1992-ben úgy, hogy a jogok mindvégig Dollynál maradtak.

2. Dolly Parton egyszer elvesztett egy Dolly Parton-hasonmásversenyt

Nem vicc. Beöltözött a saját drag queen/Dolly-hasonmás verziójának, de a zsűri egy másik versenyzőt talált jobb Dolly Partonnak. A történetet maga Dolly mesélte el egy későbbi interjúban.

3. A híres klónozott birkát tényleg róla nevezték el

Az 1996-ban született Dolly volt az első emlős, amelyet klónoztak. A névválasztás szándékos poén volt: a klónozáshoz használt sejt egy emlőmirigyből származott, ezért a kutatók Dolly Parton nevét választották.

Dolly Parton ihlette a világ első klónozott bírkájának nevét (Fotó: HO/STR/PRESS ASSOCIATION/AFP)

4. Dolly nem egyszerűen „sok” parókát tartott, több százról beszélt

A gyakran idézett adat szerint több mint 100 parókája volt, de Dolly maga ennél jóval nagyobb számot is említett: egy interjúban azt mondta, akár 365 parókája is lehet, mert szinte minden nap viselt egyet.

5. A saját vidámparkjában, Dollywoodban sem szeretett hullámvasutazni

Dolly nem volt nagy rajongója a gyors forgó attrakcióknak. A beszámolók szerint a mozgó játékoktól rosszul lett, ráadásul a haját és a külsejét sem akarta tönkretenni. Ezért a saját vidámparkjában is messze elkerülte a hullámvasutat.

6. Dolly 1 millió dollárt adott a koronavírus elleni vakcina kutatására

2020-ban egymillió dollárt adományozott a Vanderbilt University Medical Center kutatására. A támogatás hozzájárult ahhoz a kutatási munkához, amely a Moderna COVID-vakcinájának fejlesztéséhez is kapcsolódott.

7. A „Coat of Many Colors” című dalban szereplő kabát valóban létezett

Ez nem kitalált történet. Dolly Parton gyerekkorában az édesanyja különböző anyagdarabokból készített neki egy sokszínű kabátot, mert a családnak nem volt pénze új ruhára. Dolly később ebből írta egyik legismertebb önéletrajzi ihletésű dalát.