Dolly Parton legfurcsább titkai: Elvis, 365 paróka és egy elvesztett hasonmásverseny

Ami nekünk a csűrdöngölős a világnak és főleg az Újvilágnak: az a country muzsika. Biztosan akad néhány olvasó, aki csípőből cáfolja a sztereotípiámat, de mégis úgy gondolom, hogy itt az öreg kontinensen leginkább Johnny Chas és Dolly Parton, hiszen ők voltak a műfaj klasszikus értelemben vett igazi világsztárjai. Kettejük karrierje ráadásul egy fontos ponton keresztezte is egymást, hiszen Johnny Chas mutatta be és konferálta fel 1959-ben az akkor mindössze 13 éves Dollyt a legendás nashville-i Grand Ole Opry színpadán. A kislány három dalt énekelt és ezzel gyakorlatilag be is írta nevét a country legendák nagykönyvébe.
Dolly Parton neve összeforrott a country zenével
- Elvist visszautasította, majd jött Whitney Houston
- Dolly Parton a parókák szerelmese volt
- 1 millió dollárt adott COVID-vakcina kutatásra
- 11-szer került be a Guinness-rekordok könyvébe
- 2045-ben jön az „új” Dolly Parton lemez.
Dolly Parton neve évtizedeken át egyet jelentett a country zenével, és az amerikai showbiznisszel, valamint egy olyan karakterrel, amelyet néhány másodperc alatt fel lehetett ismerni: hatalmas szőke haj, csillogó ruhák, magas sarkú cipők és egy semmivel össze nem téveszthető hang. Azok közé tartozott, akit egyetlen tizedmásodperc alatt be lehetett azonosítani, akár megpillantotta, akár meghallotta őt az ember fia-lánya. A külső azonban csak a felszín volt. A Tennessee állambeli szegénységből induló Dollyból a világ egyik legsikeresebb dalszerző-énekesnője, színésznője, üzletasszonya és filantrópja lett. A Jolene, az I Will Always Love You és a 9 to 5 csak néhány a nevéhez kötődő világslágerek közül. Utóbbi ráadásul filmszerepet is hozott számára, és a mozi világában is sikeres lett. Közben olyan üzleti birodalmat épített fel, amelynek egyik legismertebb része a Tennessee-ben található Dollywood vidámpark. Dolly Parton 2026. augusztus 25-én, 80 éves korában hunyt el. Egy korszak egyik legszínesebb alakja távozott, de az életéről szóló történetekből még bőven akad olyan, amelyet érdemes felidézni.
1. Elvis Presley fel akarta venni az „I Will Always Love You”-t, Dolly mégis nemet mondott
Elvis valóban szerette volna rögzíteni Dolly dalát. A probléma az volt, hogy Elvis menedzsere, Colonel Tom Parker azt kérte, hogy az énekesnő-szerző adja át a dal kiadói jogainak felét. Dolly Parton ezt visszautasította, mert nem akarta elveszíteni a szerzői jogait. Később elmondta, hogy emiatt egész éjjel sírt. A dalt végül Whitney Houston vitte sikerre 1992-ben úgy, hogy a jogok mindvégig Dollynál maradtak.
2. Dolly Parton egyszer elvesztett egy Dolly Parton-hasonmásversenyt
Nem vicc. Beöltözött a saját drag queen/Dolly-hasonmás verziójának, de a zsűri egy másik versenyzőt talált jobb Dolly Partonnak. A történetet maga Dolly mesélte el egy későbbi interjúban.
3. A híres klónozott birkát tényleg róla nevezték el
Az 1996-ban született Dolly volt az első emlős, amelyet klónoztak. A névválasztás szándékos poén volt: a klónozáshoz használt sejt egy emlőmirigyből származott, ezért a kutatók Dolly Parton nevét választották.
4. Dolly nem egyszerűen „sok” parókát tartott, több százról beszélt
A gyakran idézett adat szerint több mint 100 parókája volt, de Dolly maga ennél jóval nagyobb számot is említett: egy interjúban azt mondta, akár 365 parókája is lehet, mert szinte minden nap viselt egyet.
5. A saját vidámparkjában, Dollywoodban sem szeretett hullámvasutazni
Dolly nem volt nagy rajongója a gyors forgó attrakcióknak. A beszámolók szerint a mozgó játékoktól rosszul lett, ráadásul a haját és a külsejét sem akarta tönkretenni. Ezért a saját vidámparkjában is messze elkerülte a hullámvasutat.
6. Dolly 1 millió dollárt adott a koronavírus elleni vakcina kutatására
2020-ban egymillió dollárt adományozott a Vanderbilt University Medical Center kutatására. A támogatás hozzájárult ahhoz a kutatási munkához, amely a Moderna COVID-vakcinájának fejlesztéséhez is kapcsolódott.
7. A „Coat of Many Colors” című dalban szereplő kabát valóban létezett
Ez nem kitalált történet. Dolly Parton gyerekkorában az édesanyja különböző anyagdarabokból készített neki egy sokszínű kabátot, mert a családnak nem volt pénze új ruhára. Dolly később ebből írta egyik legismertebb önéletrajzi ihletésű dalát.
8. Dolly 11 Guinness-rekordot tartott
Rekordjai között szerepel például, hogy női country előadóként a legtöbb egymást követő évtizedben volt Top 10-es albuma a Billboard country listáján. A Guinness 2026-os kiadása külön is „ICON”-ként emelte ki.
9. A „Jolene” mögött tényleg volt egy valós történet
Dolly maga mondta, hogy a dal egy valós élményből indult. Egy nő állítólag flörtölt a férjével, Carl Deannel, és Dolly ezt a helyzetet dolgozta fel a dalban. A Jolene nevű karakter egyébként nem egy az egyben azonos ezzel a nővel. A dalhoz a név egy fiatal lánytól származott, akivel Dolly korábban találkozott.
10. Dolly előre gondoskodott arról, hogy a halála után is legyenek új dalai
Dolly Parton már 2020-ban arról beszélt, hogy több száz kiadatlan dalt rögzített, és olyan felvételeket készített, amelyekből halála után is lehet új albumokat kiadni. Emellett egy titkos, komplett CD-t is elhelyeztek Dollywoodban, amelyet a tervek szerint 2045-ben kell elővenni és a közönség elé tárni.