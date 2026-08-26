Szívszorító vallomást tett pár nappal a halála előtt Dolly Parton

Az unokaöccse osztotta meg, hogy 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a legendás énekesnő és dalszerző. Brin Seaver egy, a közösségi médiában közzétett videóban jelentette be a szomorú hírt, hozzátéve, a countryzene koronázatlan királynő békében távozott. Úgy tudni, Dolly Parton daganatos betegség következtében vesztette életét, az évek során azonban többször is akadtak egészségügyi problémái. Erről az énekesnő alig pár nappal a halála előtt mesélt egy interjú során.

80 éves korában elhunyt Dolly Parton / Fotó: Northfoto / ZUMA Press Wire

Nyíltan beszélt az egészségéről Dolly Parton

A sztár ekkor elárulta, néhány olyan egészségügyi problémával küzd, amelyekre nem ügyelt eléggé, mialatt a férjéről, a Carl Deanről gondoskodott, aki tavaly tavasszal hunyt el - írja a Daily Star.

Nem mintha nem mentem volna át nehéz időszakokon az egészségi állapotommal

- tette hozzá Dolly, felidézve, ahogy az 1980-as években méheltávolításon esett át, miután endometriózissal küzdött. A legendás énekesnő ezután azt is elmondta, a betegsége ellenére továbbra is aktívan dolgozik.

Régebben azzal viccelődtem, a bulvárlapok királynője vagyok, de most azt hiszem, elmondhatom magamról, hogy én lettem a közösségi média mesterséges intelligenciájának királynője!

- jegyezte meg tréfásan, majd úgy folytatta:

Annak ellenére, hogy továbbra is gyógyulok, még mindig dolgozom. Annyi minden van még, amit el szeretnék érni, ezért ameddig csak tudok, dolgozni is fogok, hogy mindez valóra váljon.

Las últimas declaraciones de Dolly Parton tres días antes de su muerte: "Estoy lidiando con problemas de salud a los que no presté atención" https://t.co/bPhesk2OfL — Informativos Telecinco (@informativost5) August 25, 2026

Dolly Parton legendás karrierje több évtizeden át tartott, Grammy-díjakkal, filmszerepekkel, később pedig egy saját utazása ihlette musicallel megfűszerezve. A munkásságát emellett számos más rangos kitüntetéssel is elismerték. 1999-ben bekerült a Country Music Hall of Fame-be, 2004-ben megkapta a Library of Congress Living Legend kitüntetését, 2005-ben pedig az amerikai National Medal of Arts elismerést. 2022-ben a Rock & Roll Hall of Fame tagja lett, annak ellenére, hogy pályafutása elsősorban a countryzenéhez kötődött. Dolly Parton magánéletének meghatározó része volt a férje, Carl Dean, akivel 1966-ban házasodtak össze, és egészen a férfi 2025 márciusában bekövetkezett haláláig kitartottak egymás mellett.