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szerelem

Ilyen életet élt a színfalak mögött Dolly Parton: Utolsó hat hónapja maga volt a pokol

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Augusztus 25-én, kedden érkezett a tragikus hír, hogy 80 éves korában elhunyt minden idők egyik legismertebb énekesnője. Dolly Parton nem akármilyen életet élt a reflektorfényen kívül.
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szerelemkarrierDolly Parton

Dolly Parton 1946-ban született, az Amerikai Egyesült Államok-ban, pontosabban a Tennesse állambeli Sevier County egyik kis településén. Szegénységben nevelkedett 11 testvérével együtt, ám a zene mindig is meghatározta életét. Dolly Parton többször is mesélt gyerekkoráról, sőt a Coat of many Colors című dalában is erről az időszakról énekel. A szám alaptörténete egy olyan kabátról szól, amit édesanyja varrt neki különböző ruhadarabokból.

Dolly Parton, DollyParton, (FILES) Dolly Parton performs during halftime of the NFL game between the Washington Commanders and the Dallas Cowboys at AT&T Stadium on November 23, 2023 in Arlington, Texas. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by Ron Jenkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Dolly Parton halálát Bryan Seaver, az énekesnő unokaöccse jelentette be (Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Dolly Parton már egészen fiatalon színpadra állt

Mint fentebb említettük, már gyerekkorában is fontos szerepet kapott a zene. Tízéves korára már a helyi televízióban is fellépett, három évvel később pedig a nagy ismertségnek örvendő Grand Ole Opry színpadán szerepelt Nashville-ben. A középiskola után pedig már elkezdte tudatosan építeni zenei karrierjét.

A siker azonban még váratott magára, mivel az elején dalszerzőként próbálta ki magát. Aztán érkezett egy nagyon fontos együttműködés Porter Wagoner countryénekessel, aki később saját műsorában mutatta be az énekesnőt és innentől országos ismertségre tett szert Dolly.

A legendás énekesnő ezek után nemcsak egyedi hangjával, hanem nagyszerű történetmesélésével lopta be magát az emberek szívébe. A talán legnagyobb slágerének számító Jolene című dal is egyedülálló története miatt robbant be a köztudatba.

Dolly Parton commemorates her 50th Anniversary as a member of the Grand Ole Opry held at the Grand Ole Opry Hou October 12, 2019
Dolly Parton fellépésein sokszor hordott feltűnő ruhákat (Fotó: Northfoto)

Dolly Parton magánélete is tartogat egy-két történetet

A legendás énekesnő csupán 20 évesen már oltár elé állt és egészen 2025-ig, férje haláláig tartott kapcsolatuk. Carl Thomas Dean, Dolly Parton párja mindig is kerülte a nyilvánosságot és csak ritkán jelent meg felesége fellépésein. Az énekesnő korábban arról mesélt, hogy férje csak egyszer látta őt koncertezni.

Közös gyermekük nem született, ám így is sokszor kellett vigyázniuk az énekesnő testvéreinek gyermekeire, így szülőként is kipróbálták magukat. Emellett pedig keresztlánya is van Dolly Partonnak, aki nem más, mint Miley Cyrus. A popsztár volt a legnagyobb támasza Dollynak élete utolsó fél évében, amikor a gyilkos kór ellen már nem volt esélye a legendás énekesnőnek. Parton haja kezelések mellékhatásaként kihullott, és érthetően teljesen elvesztette régi pompáját a megjelenése, ez volt az egyik oka, hogy titokban küzdött a betegséggel és nem vállalta fel, hogy haldoklik.

@dollyparton

A message from the family of Dolly Parton.

♬ original sound - Dolly Parton

 

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