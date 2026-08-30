Szűk családi körben örök nyugalomra helyezték Dolly Partont, erősítette meg az énekesnő unokahúga. A néhai countryzenei legenda 80 éves korában, egy rövid lefolyású rákbetegséget követően hunyt el. Halála után világszerte számos híresség, politikus és közéleti személyiség emlékezett meg róla és méltatta páratlan örökségét. Temetésére augusztus 28-án pénteken, a nashville-i Woodlawn Memorial Park and Mausoleumnál került sor. Ott ahol Dolly néhai férjét, Carl Deant is eltemették, miután 2025 márciusában, 82 éves korában meghalt.

Eltemették Dolly Partont. Fotó: Getty Images via AFP /

Az énekesnő halálhírét követően Dolly unokahúga, Launey meghatóan emlékezett vissza rá, és arról beszélt, mennyit jelentett számára a világsztár támogatása:

Dolly soha nem éreztette velem, hogy túl nagyok lennének az álmaim, vagy hogy valamire ne lennék képes. Már akkor hitt bennem, amikor én még magamban sem hittem.

Launey szerint Dolly, mivel maga nem vállalt gyermeket, különösen szoros kapcsolatot ápolt unokaöccseivel és unokahúgaival, és mindig támogatta őket. Felidézte azt is, milyen felejthetetlen élmény volt számára, amikor még bizonytalan elsőévesként énekelt Dolly Smoky Mountain DNA című albumán.

Biztonságban éreztem magam mellette, magabiztos voltam, és úgy éreztem, hogy valóban ott a helyem mellett.

Dolly ráadásul a szépségiskolai tanulmányait is támogatta anyagilag, és minden lépésnél arra biztatta, hogy kövesse az álmait:

Még mindig nem érzem valóságosnak, hogy elment. Hiányozni fog a hangja, a nevetése, az ölelései és egyszerűen az a tudat, hogy ott van. Még a hajnali négykor érkező telefonhívásai is hiányozni fognak. Bármit megadnék azért, hogy újra meglássam a nevét a telefonom kijelzőjén.

Eltemették Dolly Partont

A család korábban jelezte, hogy csak egy kisebb, zártkörű temetést terveznek, nyilvános megemlékezésre egyelőre nem készülnek. A rajongókat arra kérték, hogy virágok helyett a Dolly Imagination Library nevű jótékonysági kezdeményezését támogassák.

Bár a szűk körű búcsúztatás pontos részleteit nem hozták nyilvánosságra, Dolly Parton korábban már beszélt arról, milyen dalt szeretne hallani a saját temetésén. Egy 2014-es interjúban elárulta, hogy a régi country-gospel dal, az If We Never Meet Again lenne a választása - írja a Metro.