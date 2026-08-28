Dolly Parton mesés vagyonára sokan pályázhatnak, Miley Cyrus neve is előkerült

Egyelőre semmilyen hivatalos dokumentum nem igazolja, hogy Dolly Parton öröksége részeként Miley Cyrusra szálltak volna a Jolene jogai. A The Sun szerint az énekesnő végrendeletével kapcsolatban még nem jelentek meg olyan bírósági iratok, amelyek ezt alátámasztanák.

Dolly Parton öröksége körül találgatások indultak. Miley Cyrus, a Jolene jogai, a 650 millió dolláros vagyon és a végrendelet is szóba került Fotó: Getty Images via AFP /

Miley Cyrus kaphatta meg a Jolene jogait?

A pletyka egy gyorsan terjedő X-bejegyzésből indult, amely szerint Dolly Parton hivatalosan keresztlányára hagyta egyik legismertebb slágerének jogait és jogdíjait.

A lap ugyanakkor azt írja, hogy jelenleg nincs hivatalos információ arról, hogyan osztják fel az énekesnő mintegy 650 millió dollárra (200 milliárd forint) becsült vagyonát. Ez azt is jelenti, hogy egyelőre sem azt nem lehet kijelenteni, hogy Miley Cyrus megörökölte a Jolene jogait, sem azt, hogy biztosan nem kapta meg azokat.

Dolly néhány hónappal a halála előtt egy új vagyonkezelő alapba helyezte hatalmas nashville-i birtokát. Férje, Carl Dean 2025-ben halt meg, és vagyonát feleségére hagyta. Korábbi dokumentumok szerint, ha Dolly halt volna meg előbb, közös vagyonukat egyenlő arányban osztották volna fel unokaöccseik és unokahúgaik között.

Nagyon szoros kapcsolatban állt Miley Cyrusszal

A Dolly Parton öröksége körüli találgatásokat erősítheti, hogy az énekesnő rendkívül közel állt Miley Cyrushoz. Miley Dolly keresztlánya volt, és az elmúlt években többször közösen is előadták a Jolene-t.

Miley a halála után érzelmes üzenetben búcsúzott „Dolly nénitől”. Azt írta, legszemélyesebb közös pillanataikat továbbra is megtartja magának, és egyik utolsó beszélgetésük a zenéről és az átalakulásról szólt.